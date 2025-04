Medvieďatá našli potulujúce sa bez matiek, skončili v bojnickej zoo. Sú prvými obyvateľmi novej rehabilitačnej stanice

Medvieďatá v Bojniciach Video Zdroj: TV Pravda

Dvoch vzácnych obyvateľov – mláďatá medveďa hnedého, prijala vo štvrtok (24. apríla) Národná zoologická záhrada Bojnice. Ide o samčekov vo veku približne 3 až 4 mesiace. Prvého z nich „objavil“ zrejme náhodný nálezca. Či išlo o turistu alebo obyvateľa lokality, v ktorej sa chlpáč pohyboval, nie je známe. Ani to, kde konkrétne ho našiel. Odbor komunikácie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) to neprezradil.

Druhého macka odchytili v intraviláne obce. Národný park Nízke Tatry na sociálnych sieťach uverejnil, že sa osamotene túlal v blízkosti domova sociálnych služieb v obci Pohorelá, časť Pohorelská Maša. Po nahlásení a preverení ho prevzala polícia, ktorá privolala Zásahový tím ŠOP SR.

„Okolnosti, za ktorých mláďatá ostali opustené, nie sú známe. Obidve lokality sú v súčasnosti monitorované členmi zásahových tímov,“ pokračovali štátni ochranári. „Z dôvodu zistenia príčin opustenia mláďat nezverejníme lokality, lebo zo skúsenosti vieme, že výskytom senzáciechtivých fotografov a samozvaných odborníkov na šelmy sa môže činnosť zásahových tímov značne narušiť,“ podčiarkli.

Foto: Národná zoo Bojnice medvieďa, zoo, Bojnice Medvieďatá priviezli z miesta nálezu do rehabilitačnej stanice v bojnickej zoo v klietke.

Miesta nálezu dôkladne prehľadali, aby vylúčili prítomnosť medvedice či ďalších mláďat v okolí. „Jednou z možností ich opustenia môže byť, že matky si ich len odložili. Alebo medvedica mala viac mláďat a mohli sa len nepozornosťou vzdialiť,“ dodal odbor komunikácie.

Slabé a dehydrované

Bezpečný transport medvieďat zariadili zásahové tímy, v rámci spolupráce, do rehabilitačnej stanice v areáli bojnickej zoo. Po príchode tam prešli komplexnou veterinárnou prehliadkou, počas ktorej bolo určené aj ich pohlavie a nezameniteľne sa označili.

Veterinárny lekár Národnej zoo Bojnice Michal Belák vysvetlil, že ich zdravotný stav nebol ideálny – mláďatá sú malé, slabé a silne dehydrované. „Okamžite dostali vhodné krmivo a rehydratáciu. Kým sa ich stav nezlepši, budú v intenzívnej starostlivosti,“ ozrejmil.

V bojnickej zoo ide príchodom malých chlpáčov o mimoriadne výnimočný moment, lebo sú prvými obyvateľmi úplne novej rehabilitačnej stanice určenej pre veľké šelmy. Dokončili ju len nedávno. Týmto zásahom teda bola symbolicky „pokrstená“ a oficiálne uvedená do praxe.

„Vznikla práve preto, aby sme vedeli poskytnúť odbornú starostlivosť šelmám, ktoré sa dostanú do problémov – či už ide o zranenia, osirelé mláďatá, alebo situácie, keď je potrebné zviera dočasne oddeliť z prírody a zabezpečiť mu starostlivosť bez kontaktu s verejnosťou,“ objasnil riaditeľ zoo Emil Divéky.

Zostanú s ľuďmi

Momentálne majú medvieďatá zabezpečený kľudový režim, odborný dohľad a individuálny plán starostlivosti. Prvoradé je, aby sa zotavili, keďže nie sú v dobrej kondícii. O ich ďalšom osude bude možné rozhodnúť až potom, ako sa ich stav zlepší.

„S veľkou pravdepodobnosťou však ostanú v ľudskej starostlivosti – či už v našej alebo inej zoologickej záhrade,“ vysvetlila hovorkyňa bojnickej zoo Andrea Klasová. „Medvede, ktoré boli v rannom veku odkázané na človeka, sa už prakticky nedajú vrátiť späť do voľnej prírody – je to veľmi zložitý, riskantný a v mnohých prípadoch neúspešný proces,“ pripomenula. „Navyše ich zaradenie k dospelým jedincom nie je možné, čo ešte viac komplikuje prípadnú reintegráciu,“ ozrejmila.

Foto: Národná zoo Bojnice rehabilitačná stanica, Bojnice, zoo Rehabilitačnú stanicu v Bojniciach symbolicky „pokrstili“ s príchodom nájdených mackov.

Zdôraznila, že tamojšia rehabilitačná stanica je oficiálne v plnej prevádzke práve od dňa, keď jej priestory „pokrstili“ príchodom nájdených mackov. „Sú prvými obyvateľmi stanice, iné zvieratá tam zatiaľ umiestnené nie sú,“ zopakovala.

Kapacitu stanice je podľa nej veľmi náročné určiť, keďže sú tam variabilné priestory, ktoré si vedia prispôsobiť podľa potrieb. „Je tam osem základných boxov, ale to neznamená, že je to pre osem zvierat. Záleží to od jednotlivých jedincov, či je možné ich spojiť, alebo musia byť oddelene,“ doplnila hovorkyňa.