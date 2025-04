V malom mestečku to „šľape“. Majú ľadovú plochu, vzniká tam plaváreň a plánujú ďalšiu novinku

Je v podstate len takou „väčšou dedinou“, no má čo ponúknuť. Liptovský Hrádok so 7-tisíc obyvateľmi leží v prostredí obklopenom krásnou prírodou. Nikdy nemal krytú plaváreň, ale už čoskoro sa to zmení. Slúžiť má dokonca aj ako letné kúpalisko. Môžu sa tam však pochváliť tiež klziskom, ktoré funguje aj v jarných mesiacoch.

Hrubá stavba plavárne v Liptovskom Hrádku už stojí, finišovať s ňou chcú do konca tohto roka. Ak všetko pôjde ako „po masle“, obyvatelia by ju mali dostať na Vianoce. V meste tak rozšíria športovú infraštruktúru a doplnia mozaiku takýchto aktivít.

Primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger vysvetlil, že na projekt vo výške 3,4 milióna eur dostali príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 922 296 eur. Ďalšie 2,4 milióny hradí mesto, ktoré si na to zobralo aj úver. Výstavbu odštartovali vlani v auguste.

Budovu plavárne tvorí podľa projektu prienik dvoch pravidelných, ale výškovo rozdielnych objektov. Väčšiu časť bude tvoriť bazénová hala a menšiu zázemie so spoločnými šatňami. Tiež samostatné hygienické priestory pre mužov a ženy, vrátane imobilných. Chýbať nebudú miestnosti pre personál či sklady. Nerezový bazén so šiestimi plaveckými dráhami bude široký 15 a dlhý 25 metrov. Maximálna kapacita je odhadovaná na zhruba 75 návštevníkov.

Les, lehátka a tráva

„Predvlani sme ľuďom zabezpečili ľad a teraz už budeme mať aj tekutú vodu,“ hovorí s úsmevom primátor Tréger. „Od hokejového zväzu sme kúpili halu,“ objasnil. „Na to, že je to tu také malé, skoro dedina, je fajn, že budeme mať klzisko aj plaváreň, ktorá bude slúžiť tiež ako letné kúpalisko,“ potvrdil. Pokračoval, že novú budovu tvoria dve presklené strany – východná a južná. Dokúpili k nej tiež pozemky s rozlohou 2 800 štvorcových metrov, kde vyrastú tri sekcie.

„V prvej sa bude nachádzať les pre deti, kde vzniknú kadejaké kladky, pavúčie siete a podobné ihriskové prvky. V ďalšej časti, dláždenej, rozmiestnime slnečníky a lehátka. Tretiu, trávnatú plochu, vyhradíme na športové aktivity. Ľudia si tam zahrajú bedminton či volejbal,“ ozrejmil. Spresnil, že keď návštevníci z krytej plavárne vyjdú von, za otvorenými dverami nájdu sprchy a brodítka.

„Takže keď sa budú chcieť vrátiť do bazéna, musia cez to prejsť – samozrejme, osprchovať sa a potom si zaplávať. No a neskôr zase ísť von alebo naopak,“ priblížil. Keďže celý objekt je postavený na úrovni terénu, čiže nie je vyvýšený, nie sú tam žiadne schody.

„Je to teda bezbariérové,“ podotkol. Predpokladá, že kompletne dokončené by to malo byť, ak všetko pôjde bez problémov, niekedy v decembri tohto roka. „Chceli by sme, aby to bol vianočný darček. Samozrejme, pred otvorením tam musíme spustiť ešte nejakú dvojtýždňovú pilotnú prevádzku,“ pripomenul primátor. Keďže v projekte je termín „finále“ prác odhadnutý na máj 2026, stihli by to podstatne skôr.

„Máme za sebou výbornú zimu, bez mrazov, ktorá umožnila rýchlo napredovať s hrubou stavbou. Teraz sa už robia technológie – elektrina, rozvody vody, vzduchotechnika. Začína sa tiež s omietkovými či objektovými prácami – tam, kde je to možné. Treba ešte spraviť kamerový systém a podobné veci,“ povedal.

Foto: archív mesta Liptovský Hrádok plaváreň, Liptovský Hrádok, vizualizácia Vizualizácia – takto by mala plaváreň vyzerať po kompletnom dokončení.

Hokej, krasokorčuľovanie, plávanie

Obavy, že by sa plaváreň v meste „neujala“, primátor nemá. Spomenul pritom iný úspešný projekt, ktorý už potvrdil svoju udržateľnosť. „Ľad v hokejovej hale, ktorú sme pred dvomi rokmi kúpili, máme ako jediní k dispozícii ešte aj teraz. Chodia tam korčuľovať rôzne partie, pričom za minulú sezónu evidujeme tržbu 150-tisíc eur,“ prezradil. Klzisko podľa neho „potiahnu“, napriek vysokým vonkajším teplotám, aj v máji, no v prípade záujmu zvažujú nechať otvorenú tiež časť júna.

„Vychádza nám to tak, že z tržieb splácame úver aj zamestnancov,“ vysvetlil. „No a plaváreň bude nastavená tak, že v dopoludňajších hodinách ju vyhradíme pre dôchodcov, hendikepovaných, tiež materské, základné a stredné školy. Plávanie budú mať ako vyučovací predmet – tak, ako to už máme aj s hokejom či krasokorčuľovaním,“ konštatoval s tým, že pohybovej aktivite pripisujú veľkú dôležitosť. Samozrejme, v popoludňajších hodinách bude plaváreň k dispozícii bežnej verejnosti.

„Ešte plánujeme urobiť aj atletickú dráhu. Nechceme, aby deti trávili hodiny, v rámci povinnej telesnej výchovy, len v telocvičniach,“ zdôvodnil. Ozrejmil, že v tamojšej mestskej spojenej škole je okrem materskej a základnej aj gymnázium – dokopy ju navštevuje približne 900 detí.

Primátor zdôraznil, že so splácaním úveru, ktorý si na plaváreň zobrali, problém nebude. „Sme ekonomicky zdravé mesto. Nárast majetku máme, napríklad za minulý rok, 3,3 milióna eur. Tento rok by to malo byť 7 miliónov,“ doplnil.