Prešlo pár dní a v Tatrách opäť niekto vyhodil pneumatiky, hrozí obria pokuta

Tentoraz v lokalite Skorušiak, v ochrannom obvode Tatranská Javorina. Informovala o tom Správa TANAP-u na sociálnej sieti, podľa ktorej aj v tomto prípade boli na pneumatikách poľské popisy. Viac ako dvadsiatku pneumatík našli predtým počas víkendu v národnom parku pri parkovisku na Bielej vode, nový nález pozostáva podľa zverejnenej fotografii minimálne zo sedemnástich pneumatík.

Správa národného parku takéto nakladanie s odpadom označila za aroganciu a bezohľadnosť voči chránenému územiu. Pripomenula, že pneumatiky sa rozkladajú viac ako 400 rokov, pričom do prostredia sa uvoľňujú rôzne toxické látky a ťažké kovy, ktoré spôsobujú zamorenie vody, pôdy či ovzdušia. „Pneumatiky predstavujú pascu pre hmyz, ktorý sa dostane do ich vnútra a nevie z neho uniknúť. V minulosti boli zaznamenané prípady, keď sa pneumatika vyhodená do prírody stala neželaným príveskom na krku jelenej zveri,“ uviedli z národného parku.

Konečný používateľ pneumatík môže pritom odovzdať staré pneumatiky výrobcovi alebo distribútorovi, prípadne v pneuservise bezplatne. „Nesmie ich likvidovať pálením ani skládkovaním. Za tento prečin hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 500 eur, právnickej osobe a podnikateľovi až do výšky 120-tisíc eur,“ upozorňuje TANAP. Pripomína, že ich odovzdaním poverenej spoločnosti sa zabezpečí ich bezpečná a efektívna likvidácia. „Podporíte recykláciu, ktorá umožní opätovné využitie materiálov na nové produkty, napríklad gumové dlaždice, izolačné materiály či asfalt. Eliminuje sa tak tvorba nového odpadu,“ dodal.