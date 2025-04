Košický kraj vyčlení na riešenie bezdomovectva 1,5 milióna eur. Peniaze nestačia a chýbajú konkrétne opatrenia, tvrdí viceprimátorka

Predseda KSK Trnka o bezdomovectve Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Sú to prostriedky priamo z rozpočtu KSK, teda berieme z podielových daní a vyčleňujeme tieto finančné prostriedky. My nemáme vlastné zariadenie pre bezdomovcov, ani mesto ho nemá. Majú ho väčšinou charity, ale aj zamestnancov, ktorí sa o týchto ľudí v charitách starajú, treba platiť. A my ich platíme,“ zdôraznil Trnka pre Pravdu.

Dodal, že nemá problém, keď sa z niečoho robí politika, ale nepáči sa mu, ak sa používajú zavádzajúce a klamlivé argumenty. „To sú presne tie dôvody, prečo si v tejto republike nerozumieme a neprichádzame ku konsenzom. Mám pocit, že pani viceprimátorka a zároveň poslankyňa mesta Gurbáľová je viceprimátorkou aj za sociálnu oblasť, čiže neviem, či tomu nerozumie, alebo nechce rozumieť,“ poznamenal Trnka.

Konkrétne kroky

Gurbáľová na zasadnutí a neskôr i pre Pravdu podotkla, že v rámci riešenia bezdomovectva na krajskej úrovni by bolo potrebných viac konkrétnych opatrení a riešení. „Pán predseda Trnka sa na zastupiteľstve vyjadril, že robím z tejto témy folklór. No nemyslím si, že problém ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, je vhodné takto zľahčovať a podceňovať,“ konštatovala poslankyňa.

Upozornila, že v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie bude podobných nepriaznivých osudov jednotlivcov i rodín čoraz viac. „Našou úlohou je prijímať konkrétne riešenia pre zmiernenie tohto stavu. Nestačí posúvať finančné prostriedky neziskovkám, ktoré sa starajú, je potrebné vlastnými iniciatívami realizovať konkrétne kroky. Preto som to pripomienkovala aj na zasadnutí zastupiteľstva,“ ozrejmila poslankyňa a viceprimátorka.

Chýba vlastný útulok

Ako pre Pravdu uviedla hovorkyňa KSK Katarína Strojná, do pôsobnosti VÚC patria sociálne služby typu útulok, špecializované sociálne poradenstvo a podpora samostatného bývania. „Tieto služby financuje KSK zo svojho rozpočtu. Služby typu útulok, špecializované sociálne poradenstvo a podpora samostatného bývania zabezpečuje kraj v rozsahu 324 miest a 10,25 úväzku,“ konkretizovala.

Dlhodobou témou v Košiciach je hľadanie vhodných pozemkov na výstavbu nového zariadenia, ktoré by poskytovalo služby nocľahárne a útulku. VÚC podľa hovorkyne deklaruje ochotu a vôľu pomôcť pri riešení problematiky tejto krízovej intervencie.

„Na území mesta však KSK nedisponuje vlastnými pozemkami a nemôže investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku. Preto je potrebné, aby prvé kroky realizoval vlastník pozemkov – teda mesto Košice,“ upozornila Strojná.

Doplnila, že práve VÚC je subjektom, ktorý najvyššou mierou financuje sociálne služby na území kraja i mesta. „Myslíme si, že aj vzhľadom na finančnú situáciu samospráv by bolo vhodné, ak by sa aj iné subjekty finančne podieľali na financovaní sociálnych služieb,“ apelovala hovorkyňa.

Pomáha i mesto

Podľa hovorcu Košíc Dušana Tokarčíka mesto na podporu ľudí bez domova vynakladá nemalé peniaze. Hovorí, že na pomoc tejto skupine obyvateľov poskytli v uplynulých piatich rokoch vyše milióna eur. Zdôraznil však, že spomínaný problém je potrebné riešiť na krajskej, ale najmä na celoslovenskej úrovni.

„Nie sú to totiž všetko ‚naši‘ bezdomovci s trvalým pobytom v Košiciach. Bezdomovci sa presúvajú z mesta do mesta, podľa toho, kde majú lepšie podmienky pre ich život. Vyriešenie tohto problému teda nie je jednoduché,“ uviedol hovorca.

Predseda KSK navrhol, aby sa mesto a kraj na riešení bezdomovectva dohodli. „My nemáme akýkoľvek problém zorganizovať otvorený stôl, alebo aj verejne diskutovať o tom, čo robíme v rámci bezdomovectva a ako veľmi pomáhame riešeniu tejto problematiky. Ale potom budem chcieť počuť aj to, čo robí mesto Košice,“ zakončil Trnka.