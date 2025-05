Po rokoch sľubov prichádza zmena: Košice finišujú prípravu veľkého dopravného projektu za 65 miliónov eur

Samospráva Košíc završuje prípravu rekonštrukcie električkovej trasy do mestskej časti Nad Jazerom, na ktorú chce získať financie z eurofondov. V tejto chvíli však prebiehajú úkony, na ktoré už mesto nemá dosah. Na nedávnej tlačovej konferencii o tom informovali primátor Jaroslav Polaček a šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuel Migaľ.

Primátor Košíc J. Polaček a poslanec L. Lörinc o zvýšení cien parkovného cez SMS Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Prebiehajú úkony na ministerstve dopravy. Predpokladám, že v priebehu niekoľkých týždňov by mohli byť viac ozrejmené a budem môcť pred vás predstúpiť s tým, že takzvaný záložný projekt sa stal projektom vo fáze, aby mohol byť podporený,“ objasnil Polaček na brífingu.

Dodal, že hodnota projektu, na ktorý už má mesto stavebné povolenie, je okolo 65 miliónov eur. „Je to jeden z najväčších dopravných projektov, ktoré pripravujeme. V závere budúceho roka by sme ho chceli mať ukončený,“ avizoval primátor.

Minister investícií pripomenul, že na danom projekte participuje a jeho rezort a on sám sa zainteresovaných pracovníkov pýtal na podrobnosti. „Môžem zagarantovať, že z našej strany nebudú žiadne komplikácie, ako sme možno videli niekedy v minulosti. Budeme chcieť, aby bol tento projekt veľmi rýchlo realizovaný. Ak nevyvstanú nejaké neočakávané problémy, tak my to nijako nebudeme zdržiavať,“ prisľúbil Migaľ.

Foto: Mesto Košice Elektricka smerujuca do mestskej casti Kosic Nad jazerom Električka smerujúca do mestskej časti Košíc Nad jazerom

Mimoriadny význam pre mestskú časť

Ako pre Pravdu uviedla starostka mestskej časti Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, električková trať je časťou nosnej dopravy, ktorá slúži pre cestujúcich z tejto časti Košíc, kde žije vyše 22 000 obyvateľov. Pre zlý technický stav je však na trati posledné roky znížená najvyššia povolená rýchlosť električiek.

„Mesto je úplne pripravené na rekonštrukciu. Máme už zhotoviteľa, projektovú dokumentáciu aj riešenie náhradnej dopravy,“ konkretizovala starostka a aj ona zopakovala, že ide o najväčšiu dopravnú investíciu tohto obdobia v Košiciach.

Obnova trate by mala trvať asi 13 mesiacov. „Opravovaná bude trať v celej jej dĺžke, vrátane všetkých nástupíšť, elektronických tabúľ či napríklad odstraňovania starých zvyškov podchodov. Samozrejme, prinesie to aj veľké obmedzenia, takže obyvatelia sa budú musieť obrniť veľkou dávkou trpezlivosti,“ upozornila starostka.

V tejto súvislosti pripomenula, že len nedávno sa skončila rekonštrukcia a rozšírenie Slaneckej cesty, ktorá je najdôležitejšou komunikáciou v tejto časti mesta. Táto obnova tiež priniesla určité obmedzenia. „Lenže teraz je to už naozaj krásna štvorprúdovka,“ vyzdvihla Kovačevičová.

Foto: Mesto Košice Elektricky v Kosiciach Električky v Košiciach

Rekonštrukcie električkovej trate, vrátane obnovy obratiska na Važeckej ulici, mala byť realizovaná už v uplynulom období. Podľa Kovačevičovej bolo odovzdanie stavby plánované už na marec tohto roka. „Je to však v podstate celé na štáte, nie je to vinou mesta,“ zdôraznila.

Mestskú časť Nad jazerom považuje starostka za akési mesto v meste s veľkou priemyselnou zónou aj krásnou rekreačnou lokalitou. Pripomenula, že by tam mala vzniknúť aj športová infraštruktúra v podobe futbalovej akadémie, ktorú pripravuje maďarský investor.

Veľký balík projektov

Košický primátor v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou ozrejmil, že mesto má viac ako sto projektov, či už aktívnych, alebo „v zásobníkoch“. Ambíciou samosprávy je podľa neho do konca roka 2026 vyčerpať na ne financie v objeme okolo 200 miliónov eur.

„Je tam depo, vnútrobloky, kompostáreň či cyklochodníky. Je toho naozaj veľmi veľa,“ zhrnul Polaček s tým, že o všetkých jednotlivých projektoch budú rozhodovať mestskí poslanci, aby mohli byť posunuté na schválenie príslušným ministerstvám.