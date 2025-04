Električka do Petržalky prináša širšie zmeny v MHD: Tri linky zaniknú úplne, jednu okrešú

Spustenie premávky električky po novej trati v bratislavskej Petržalke si vyžiada aj zmeny v mestskej hromadnej doprave (MHD). So spustením zaniknú autobusové linky 95 a 59, linka 192 bude skrátená od Patrónky po zastávku Jungmannova. Zanikne tiež električková linka 7. Komplexná reorganizácia ostatných liniek bude realizovaná až po niekoľkých mesiacoch. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

„Cestujúcim chceme umožniť, aby si mohli svoje cestovné správanie a návyky zmeniť postupne. Preto k samotného spusteniu trate nebude dopravný podnik realizovať komplexnú reorganizáciu ostatných liniek MHD v Petržalke,“ konštatuje Vallo s tým, že komplexná reorganizácia sa bude odvíjať aj od vyťaženosti jednotlivých liniek.

Prvá skúšobná jazda petržalskej električky Video

V deň spustenia premávky električky príde podľa neho „len“ k nevyhnutným zmenám a zrušeniu niekoľkých liniek, ktorých trasy do veľkej miery „prevezme“ nová trať. Zanikne napríklad linka 95, ktorá bola od roku 2005 navrhnutá ako dočasné riešenie do dobudovania električkovej trate, pričom jej trasa do veľkej miery kopíruje trasu električky. Doplnková linka 59 slúžila predovšetkým pre študentov škôl pozdĺž Račianskej a v lokalite na Pántoch. Keďže však podľa primátora skončili posledné školy na Pántoch svoju prevádzku v lete 2024 a školy na Račianskej bude obsluhovať predĺžená električková linka 3, táto linka sa stáva nadbytočnou.

K zmene dôjde aj na linke 192, ktorá bude po novom premávať od Patrónky „iba“ po zastávku Jungmannova, kde bude možný prestup na električkovú linku 3. Lokálnu obsluhu pritom podľa primátora zabezpečuje linka 99, ktorá viacnásobne križuje električkovú trať.

Predĺžená električková linka 3, z Petržalky do Rače, bude premávať v hustejšom intervale. V rannej špičke by mala premávať každé 2,5 minúty namiesto súčasných štyroch minút, v popoludňajšej špičke každé štyri minúty namiesto piatich minút. Počas voľných dní má jazdiť každých päť minút namiesto súčasných 7,5 minúty. V ostatných časoch bude jazdiť v rovnakom intervale ako v súčasnosti.

Zahustením špičkového intervalu linky 3 zároveň zanikne linka 7, ktorá premáva v rannej špičke medzi Račou a Hlavnou stanicou. „Z prevádzkového hľadiska je prakticky nemožné v hustom 2,5-minútovom intervale linky 3 udržať ďalšiu linku v štvorminútovom intervale,“ podotýka Vallo s tým, že cestujúci z Rače sa na Hlavnú stanicu dostanú prestupom na Račianskom mýte (linky 61, 71 alebo 40).