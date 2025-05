Nadšenci hľadajú silných chlapov. K notoricky známej chate vynášajú tony guľatiny, zapájajú sa aj dievčatá

Obrovské bremená nosia do strmých horských výšok dobrovoľníci, ktorým záleží na bezpečnosti a kvalite turistických chodníkov. Potrebné sú na to svaly, vytrvalosť a odhodlanosť. Ak si však niekto myslí, že ide o vyslovene mužskú záležitosť, je na omyle. Chlapi síce v tejto „disciplíne“ výrazne prevládajú, no nájdu sa medzi nimi aj útle ženy.

Silní chlapi nosia v horách ťažké drevo Video Zdroj: TV Pravda

Štyri metre dlhé guľatiny vážiace 80 až 150 kilogramov je potrebné dostať od chaty Zázvor k Halašovej jame v Nízkych Tatrách. Toto drevo potom použijú na spevnenie chodníka pri Štefáničke (Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom). „Hľadáme 40 až 50 primárne silných chlapov, ktorí pomôžu vyniesť zvyšné drevo. Ak máte chuť, pridajte sa čím skôr,“ vyzývajú organizátori z turistického klubu Hikemates. Jeho predseda Patrik Pajta ozrejmil, že celkovo použijú na opravu chodníka 30 ton dreva, z toho už dve tretiny majú vynesených.

„Ten chodník vedie od Trangošky (turistická lokalita) až po Štefáničku. Odtiaľ ide ďalej na Ďumbier, ktorý je najvyšším kopcom Nízkych Tatier,“ pripomenul Pajta. Vysvetlil, že dotknutý chodník je zerodovaný, čo spôsobili vysoké zrážky v minulých rokoch. „Vylial sa tam potok a keďže to nebolo nijako ošetrené, erózia, aj s narastajúcim tlakom návštevnosti, stále postupuje. To znamená, že keď tam ľudia chodia, hlinu ďalej uvoľňujú. Po každom daždi sa z toho odpláchne čoraz viac. Momentálne je to vymyté a vyzerá to ako lieviky,“ priblížil.

Hecujú aj okoloidúcich

Cieľom organizátorov je teda osadiť na spomínanej trase protierózne opatrenia pozostávajúce z troch častí. „Jednou sú takzvané drevené izbice slúžiace na spevnenie a udržanie hliny na mieste. Potom tam urobíme stupne v podobe brvna, ktoré sa zakope do zeme. Všetku tú hlinu, ktorá sa bude splavovať, teda zastavia brvná,“ objasnil šéf klubu. „Dáme tam aj drevené odrážky, ktoré urobíme zo zvodidiel. Ich úlohou je odvádzať vodu z chodníka do prostredia. Zabránime tak pokračovaniu erózie,“ spresnil.

Ťažkú guľatinu nosia do nadmorskej výšky 1 560 metrov, pričom prevýšenie je 460 metrov. „Nosíme to na pleciach, pričom brvná majú do 150 kilogramov a sú dlhé štyri metre,“ potvrdil. Dokopy dajú hore až sto kusov. Drevá si dávajú na plecia dvaja, niekedy až štyria. „Podľa toho, aké sú ťažké. Potom spolu kráčame chodníkom zhruba dva a pol kilometra od Trangošky. Aby sme to nemuseli nosiť naraz po celej trase, máme tam urobené stanovištia,“ hovorí Pajta.

„Odnesieme to nejakých dvesto či tristo metrov a tam urobíme novú kopu. Takto sa postupne snažíme dostať až do 700-metrového úseku, kde treba opraviť chodník,“ povedal. Pre mnohých je túra v tejto oblasti namáhavá aj bez ťažkého bremena, no podľa šéfa klubu sa im stále darí nájsť dobrovoľníkov.

Čítajte aj Štát si chce požičiavať niečo, čo už vlastní. V skladoch ležia nevyužité náramky pre väzňov, Susko chce ďalšie

„Prípadne zapojíme aj okoloidúcich turistov. Trošku ich vyhecujeme, aby nám pomohli,“ podotkol s úsmevom. „Tie drevá sú tam vlastne stále. Dali sme na ne aj plagátiky s informáciou, že to bude slúžiť na opravu chodníka a ktokoľvek, kto tadiaľ prechádza, môže zdvihnúť brvno a odniesť ho z kopy na ďalšiu kopu,“ poznamenal.

Dievčatá ich prekvapili

V poradí tretia a posledná vynáška na tejto trase sa bude konať vo štvrtok 8. mája. „Potrebujeme dostať hore už len tridsať až štyridsať brvien,“ vraví Pajta. „Čím viac ľudí príde, tým lepšie. Aj keď ich bude stovka, je tam čo robiť. Dobrovoľníci sa hlásia, ale tým, že je to už tretí raz, ubúda ich. Takže stále hľadáme. Aktuálne ich máme nahlásených desať, no verím, že sa počas tohto týždňa ozvú ďalší,“ povedal.

Najmä silní chlapi to môžu brať ako veľkú výzvu. „Môžu to poňať akokoľvek, pokojne tiež ako CrossFit (cvičebný program). Pointa je, že chceme spojiť ľudí, aby sme spoločne opravili chodník, ktorý ako turisti využívame mnohí,“ poznamenal. Spomenul pritom, že na ostatnej brigáde im veľmi pomohli tiež kadeti z akadémie ozbrojených síl.

Čítajte aj V malom mestečku to „šľape“. Majú ľadovú plochu, vzniká tam plaváreň a plánujú ďalšiu novinku

„Zhodou okolností zapojili aj jednu kolegyňu. Bolo to trochu výnimočné, lebo žien sa k nám pridáva menej,“ pokračoval Pajta. „Minule sa však hecli aj tri mladé dievčatá, ktoré išli na túru. Podujali sa na to samé – zobrali riadne ťažké brvno a odniesli ho na úseku asi päťsto metrov. Všetkých nás milo prekvapili. O to viac, že mali pomerne útle postavy,“ dodal veselo.

Tí, ktorí sa chcú zapojiť, si okrem dobrej nálady a chuti pracovať majú priniesť pevnú obuv, pracovné oblečenie a rukavice. „Okrem toho nič, lebo my zabezpečíme stravu aj parkovanie,“ tvrdí. Zraz je o pol ôsmej ráno na Trangoške. Prihlášky nájdu záujemcovia na webovej stránke „horedobre“. Po tejto poslednej vynáške bude nasledovať trojdňová brigáda, od 16. do 18. mája, počas ktorej už budú v teréne osádzať brvná.

Hikemates je najväčší turistický klub na Slovensku, má viac ako 3 100 členov. Jednou z ich hlavných úloh je práve oprava a údržba turistických trás. Preto pravidelne obnovujú takéto chodníky, mostíky, alebo stavajú útulne. Ich najväčším tohtoročným projektom je vybudovanie verejných toaliet pri Chate pod Rysmi.