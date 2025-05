Diaľnicu D1 v smere zo Senca do Bratislavy v nedeľu popoludní otvorili, uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„Informujeme vodičov, že dnes (04.05.2025) v čase od 15:15 h je diaľnica D1 (Senec – Zlaté piesky) v smere do Bratislavy otvorená,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

Polícia zároveň vodičov upozornila, že naďalej zostáva uzatvorený výjazd a vjazd z križovatky Bernolákovo na diaľnicu D1 v smere do Bratislavy a to až do ďalšej etapy stavebných prác.