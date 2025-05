Primátorka Skalice chce nechať o téme spaľovne rozhodnúť obyvateľov v referende

„Zároveň požiadam poslancov, aby podporili jeho vyhlásenie, až nám budú známe výsledky environmentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ zdôraznila. Spoločnosť GGES má záujem na okraji mesta vybudovať dentrum ekologického hospodárstva. Ide o technológiu, ktorá nahrádza skládkovanie a dokáže využiť odpad na vytvorenie elektrickej energie či tepla.

„Išlo by o najmodernejšiu formu spracovania odpadu. Zatiaľ je to však len zámer, ktorý momentálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie,“ podotkla primátorka. Až po ukončení tohto procesu bude podľa jej slov známe, či je tento krok potrebný, či je projekt stále aktuálny, ale aj to, v akej podobe ho nakoniec investor plánuje predložiť.

Výsledky posudzovania bude mesto podľa primátorky verejne prerokovávať. „Až vtedy, keď budeme mať dostatok informácií od odborníkov, otvorí sa široká a vecná diskusia, aby sme my, občania mohli zvážiť výhody alebo prípadné riziká tohto projektu,“ doplnila. Mrzí ju spolitizovanie témy. „Ako primátorka Skalice by som nikdy nešla proti záujmom nášho nádherného mesta,“ dodala.

Ako priblížila, aktuálne sa komunálny odpad vozí na skládku v neďalekom Mokrom Háji, ktorej kapacita sa však postupne napĺňa. „Preto sa už teraz v rámci zmien územného plánu zodpovedne pripravujeme na tieto legislatívne zmeny. Vyčlenili sme pozemok, ktorý by mohol v budúcnosti slúžiť na spracovanie komunálneho odpadu, ak by sme sa spoločne rozhodli ísť touto cestou,“ doplnila.