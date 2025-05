Problém s nedostatkom opatrovateliek „látajú“ študentmi. Pre seniorov sú mladé posily spestrením

Študenti praxujú v domove seniorov Video Zdroj: TV Pravda

V zariadeniach sociálnych služieb v meste pod Urpínom začali praxovať študenti z Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Spoznávajú prácu v tamojších podmienkach a zároveň tak pomôžu personálu opatrovateliek, ktorých majú v meste stále nedostatok. „V oblasti sociálnych služieb ho pociťujú vo svojich zariadeniach všetky samosprávy,“ zdôraznil banskobystrický primátor Ján Nosko s tým, že množstvo opatrovateliek odchádza pracovať do zahraničia. Je preto rád, že našli dobrého partnera v tamojšej fakulte zdravotníctva.

„S pani dekankou sme sa dohodli, že sa nám pokúsia vypomôcť cez študentov, ktorí majú podobné zameranie – ošetrovateľstvo,“ pokračoval primátor. Objasnil, ž v dvoch zmenách tam pracujú už od 24. apríla. Pod dohľadom mentorov sa ich v priestoroch mestských zariadení strieda zhruba dvadsať.

Čítajte aj Fico chce politické nedele zrušiť. Do Moskvy poletí aj so študentmi

„Robia tie najbežnejšie úkony – poskytujú pomoc pri kŕmení, prezliekaní či polohovaní imobilných pacientov. Do budúcnosti to môže priniesť, ak tí študenti prejavia záujem, aj trvalý pracovný pomer, prípadne platenú výpomoc počas letných prázdnin. S tým, že našim zamestnancom umožníme čerpanie dovoleniek,“ vysvetlil Nosko. Ide podľa neho o prvú lastovičku, ktorá môže byť inšpirujúcou aj pre ostatné samosprávy. „Verím, že to bude úspešne pokračovať,“ podotkol.

Ľudský presah

Renáta Liptaiová, vedúca banskobystrického domova dôchodcov Jeseň, netají spokojnosť. „S mladými ľuďmi je tu teraz mladý vietor,“ hovorí s úsmevom. „Seniori sa majú s kým porozprávať, je to pre nich určite niečo nové a zaujímavé,“ poznamenala. Vzápätí priblížila, čo všetko tieto posily robia.

„Idú podľa rytmu, ako to máme nastavené. Ráno začína hygienou, nasleduje pomoc pri aplikácii liekov, meraní tlaku, cukru, podávaní stravy, kúpaní a o desiatej začína sociálna činnosť. Tá zahŕňa rozhovory, doprovody na vyšetrenia alebo prechádzky v záhrade,“ vymenovala Liptaiová.

Foto: Eva Štenclová, Pravda meranie tlaku, zariadenie Jeseň, Banská Bystrica Meranie tlaku patrí v domove sociálnych služieb k ranným rutinám.

„Sme veľmi vďační, že ich tu máme. Zároveň verím, že tento pilotný projekt bude pokračovať aj v budúcom roku, lebo to má veľký význam,“ konštatovala. Poukázala tiež na to, že pri tejto práci nejde len o technický výkon. „Má to aj ľudský presah. Učia sa tu empatii, rešpektu, úcte a všetkým atribútom potrebným pre túto prácu,“ povedala. Doplnila, že v ich zariadení majú 81 seniorov, pričom opatrovateľky im chýbajú najmä počas práceneschopnosti či dovoleniek interných zamestnancov.

Jeseň, kde aktuálne praxuje päť dievčat a jeden chlapec, sme navštívili práve v čase, keď seniorom merali cukor a tlak. Klientka zariadenia Mária Kovaľčíková (85) si mládež pochvaľovala. „Je to priam povzbudením, lebo všetci sú milí. Uvedomujú si, že úsmev na tvári stojí málo peňazí a preto ho rozdávajú plným priehrštím,“ reagovala veselo. „Najviac oceňujem, že nás berú von a urobia všetko, čo majú, teda to, čo vyplýva z ich náplne práce,“ dodala.

Študent Denis Rusnák (20) vraví, že sa mu tam pracuje príjemne. „Nie je to prvý krát, čo sme v takomto zariadení, takže pre nás to nie je nič nové. Len sú tu iní ľudia. Môžeme sa s nimi hocikedy porozprávať, takže aj čas tu rýchlo beží,“ zhodnotil. „Budeme tu dva týždne a potom príde druhá várka,“ uzavrel.

Čítajte aj Drucker: Nový systém ospravedlnenia na školách bude fungovať od septembra. Čo to znamená pre rodičov?

Jeho spolužiačka Vanesa Sedláková (20) poznamenala, že je to náročná práca. „Obdivujem všetky opatrovateľky. Človek na to musí mať cit,“ podotkla. Ona sama má robotu s ľuďmi rada, jednoducho ju baví. Vie si predstaviť, že v sociálnom zariadení, kde momentálne praxuje, by zostala aj po škole. „Najskôr si chcem ale vyskúšať všetky oddelenia. Uvidím, čo potom,“ doplnila.

Vypĺňajú „dieru“

Dekanka fakulty Beáta Frčová uviedla, že sociálna a zdravotná starostlivosť k sebe patria. „Pre študentov je cennou skúsenosťou mať aj pohľad z druhej strany. Tým, že už máme pomerne veľa seniorov a dlhovekých ľudí, je žiaduce, aby sme sa o nich vedeli aj postarať. Práve študenti ošetrovateľstva sú tí správni, ktorí v tejto oblasti môžu pomôcť,“ povedala.

Pridaná hodnota týchto mladých pomocníkov je podľa nej v tom, že dve tretiny z nich sú už absolventmi stredných zdravotníckych škôl. „To znamená, že už sú to odborne spôsobilé praktické sestry alebo zdravotnícki asistenti. Samozrejme, vyhláškou majú daný okruh činností, ktoré môžu vykonávať,“ ozrejmila dekanka. Vysvetlila, že aktuálne takto praxujú prváci.

Čítajte aj Nadšenci hľadajú silných chlapov. K notoricky známej chate vynášajú tony guľatiny, zapájajú sa aj dievčatá

Akademický rok sa im delí na niekoľko častí. Prvou je výuková, v rámci ktorej absolvujú klinickú prax. Potom majú súvislú odbornú a tiež prázdninovú prax – počas nich pracujú v zdravotníckych zariadeniach osem hodín denne. Teoreticky sa už neučia. „Takže môžu pomôcť vykryť práve tento chýbajúci personál,“ zopakovala Frčová. Spresnila, že v jednotlivých službách sa v banskobystrických zariadeniach aktuálne „točí“ 24 študentov.

Mesto pod Urpínom robieva výberové konania na pozíciu opatrovateľky opakovane. „Tú dieru sa snažíme nejakým spôsobom vyplniť, no je to problém, lebo veľmi dobre vieme, že je to nízko ohodnotené,“ hovorí primátor. „Touto témou by sa mali intenzívnejšie zaoberať tiež rezorty zdravotníctva a sociálnych vecí. Najmä hľadať prostriedky, ktoré by tieto zariadenia dokázali zastabilizovať tak, aby to prinieslo systémový výsledok,“ mieni.

Foto: Eva Štenclová, Pravda zariadenie Jeseň, Banská Bystrica Zariadenie Jeseň v Banskej Bystrici má vo svojej starostlivosti 81 seniorov.

V banskobystrických zariadeniach je mzda opatrovateliek približne 1 000 eur v hrubom, plus majú príplatky za víkendy a nadčasy. Celoslovensky sa ich platy pohybujú, podľa zverejnených ponúk na pracovných portáloch, od 819 do 1 300 eur.