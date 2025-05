Nový zásahový tím pre medvede bude pokrývať dva národné parky a štyri okresy. Kuffa dúfa, že v budúcnosti tímy pre medvede nebudeme potrebovať

Otvorenie sídla Zásahového tímu Muráň Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„V decembri 2024 prijala vláda SR svojím uznesením zriadenie zásahových tímov pri národných parkoch. Jeden zásahový tím vznikol tu v Muráni. Jeho územná pôsobnosť je v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava a Brezno. Na úvod bude pozostávať zo štyroch členov, v budúcnosti ich možno bude aj viac,“ povedal pri oficiálnom spustení prevádzky tímu riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Jozef Sisák.

Viacero výhod

Úlohou tímu bude monitorovanie výskytu medveďa, plašenie a v nevyhnutných prípadoch odchyt, alebo aj eliminácia problémových jedincov. Sídliť bude v budove, ktorá bola delimitovaná od Lesov SR v roku 2022 a v minulosti slúžila aj ako šatne pre miestny futbalový klub.

„Po rokoch chátrania a nevyužívania sme sa rozhodli tieto priestory na základe potreby zrekonštruovať. Celkové náklady na obnovu presiahli 100 000 eur a celková dĺžka stavebných prác bola 1,5 mesiaca,“ konkretizoval Sisák. Okrem Muránskej planiny bude tím v prípade potreby zasahovať aj v ďalšom národnom parku, ktorým je Slovenský kras.

Foto: Branislav Caban Oficialne spustenie prevadzky zasahoveho timu Oficiálne spustenie prevádzky zásahového tímu

Muráň bol ako sídlo tímu vybraný pre svoju výhodnú polohu v spomínanom území. „Na jednu aj druhú stranu majú jeho členovia dojazd do 1,5 hodiny. Je tu navyše dobrý telefónny signál a internetové pripojenie,“ dodal Sisák.

Zlepší sa reakčný čas

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Filip Kuffa vysvetlil, že existujúce zásahové tímy v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši nedokázali prísť v požadovanom reakčnom čase do týchto končín. „Bola úvaha, že by bol zásahový tím v každom národnom parku. Ak uvidíme, že je potrebné rozšíriť ich o nejaké ďalšie jednotky, sme na to pripravení,“ avizoval Kuffa.

Zároveň však spomenul, že po aktuálnom odstrele medveďov a zredukovaní ich populácie by malo byť útokov na ľudí a celkovo škôd menej. „Dúfam, že tieto tímy v budúcnosti nebudeme potrebovať vôbec, aby sme nemuseli riešiť konfliktné situácie. Tie nám vznikajú preto, že tu bola problematika medveďa roky neriešená,“ skonštatoval štátny tajomník.

V Muráni zatiaľ bez útokov

Starosta Muráňa Roman Goldschmidt je presvedčený, že nový zásahový tím prispeje nielen k bezpečnosti obyvateľov dediny, ale aj návštevníkov, ktorí prichádzajú zo širokého okolia. „Verím, že tím bude mať čo najmenej roboty,“ uviedol. Za ďalšiu výhodu projektu považuje zveľadenie jednej z budov v obci.

Priamo v okolí Muráňa podľa neho zatiaľ nedošlo k stretom ľudí s medveďmi, okolie je však na ich výskyt bohaté, keďže dedina je obklopená lesmi a priamo susedí s Muránskou planinou. „Medvede sa tu pohybujú. Koncom minulého roka bolo malé medvieďa v areáli základnej školy a nedávno som dostal informáciu od pracovníkov, ktorí rekonštruujú cestu do rekreačného areálu na Prednej hore, že aj tam bol medveď,“ priblížil starosta.

Riaditeľ odboru koordinácie národných parkov MŽP SR Dávid Hančinský doplnil, že zásahových tímov pre národné parky bude celkovo päť. Okrem Muráňa ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry a Národný park Poloniny. Posledným je zásahový tím Fatra. Okrem nich sú vytvorené ešte tri ďalšie zásahový tímy Západ, Stred a Východ.