Reportáž z Turčianskych Kľačian: Sudkyňu v jej dome napadli muži so samopalmi, obec je uzavretá, obsadili ju ťažkoodenci

Obyvatelia v obci pri Martine sú v šoku. Neznámi muži zamaskovaní v kuklách a so samopalmi v rukách prepadli sudkyňu okresného súdu priamo v jej dome v Turčianskych Kľačanoch. Miestni sú udalosťou otrasení – prepadnutá žena a jej manžel sú podľa nich dobrí ľudia. Polícia udalosť potvrdila, páchateľov stále hľadá.

To, že v Turčianskych Kľačanoch sa niečo deje, si miestni všimli okamžite. Všade boli policajti, pričom obec uzavreli. Dôkladné kontroly nerobili len tam, ale aj v neďalekom Martine. Prehľadávali celé široké okolie. Na slovo však boli skúpi – najskôr poskytli len stručné vyjadrenie na sociálnych sieťach.

„Aktuálne dokumentujeme a vykonávame opatrenia v súvislosti s násilnou trestnou činnosťou v okrese Martin. Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ uviedli policajti. Zároveň uistili, že žiadne bezprostredné nebezpečenstvo obyvateľom nehrozí.

O pár hodín nato poskytli k prípadu trochu viac informácií. „V stredu v ranných hodinách sme na linku tiesňového volania prijali oznámenie o násilnej trestnej činnosti. Na miesto sme okamžite vyslali všetky dostupné sily a prostriedky,“ priblížila žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Vykonaným šetrením bolo zistené, že došlo k lúpežnému prepadnutiu 60-ročnej ženy v rodinnom dome páchateľmi v kuklách, pričom jeden z nich mal mať zbraň. Počas opatrení boli kontrolované všetky prístupové cesty v okrese Martin,“ pokračovala.

„Po páchateľoch intenzívne pátrame a vykonávame všetky potrebné úkony s cieľom riadneho objasnenia veci,“ poznamenala hovorkyňa. Dodala, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody.

Pomsta, vyhrážanie?

Muži boli podľa našich informácií dvaja. Polícia pracuje aj s verziou, že nešlo o Slovákov, ale o občanov inej národnosti. Sudkyni sa vraj pred útočníkmi podarilo zabarikádovať a zavolať si pomoc. Tú jej poskytla aj rýchla zdravotná služba.

„Operátor tiesňovej linky vyslal k 60-ročnej pacientke s úrazom hlavy a povrchovými poraneniami horných končatín ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Transport do nemocnice odmietla,“ potvrdila Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

To, že v jednom z tamojších domov prepadli sudkyňu Okresného súdu v Martine, sa medzi ľuďmi šírilo rýchlo. „Vraj k nej vtrhli muži v kuklách, v rukách mali samopaly. Našťastie sa jej podarilo nejako ubrániť a vyšla z toho len s odreninami hlavy,“ povedala nám dôchodkyňa, na ktorú sme v obci natrafili.

„Pani sudkyňu poznám, býva tu dlhé roky. Jej manžel je vynikajúci zubár, sú to dobrí ľudia. No ale viete ako je to, jej profesia je riziková,“ zamyslela sa seniorka. „Zrejme ten incident súvisel práve s jej povolaním,“ mieni.

Zhovorčivý bol aj Viktor Mahút. „Bývam pri kostole. Pred jedenástou mi z práce volala dcéra a pýtala sa, či viem, čo sa stalo. Kľačany sú vraj uzavreté a sú tu ťažkoodenci. Mala pravdu, lebo keď sme potom s manželkou išli na bicykloch mimo obec, policajti nás nechceli pustiť. Nakoniec nás ale nechali ísť,“ podotkol. Zdôraznil, že prepadnutá sudkyňa nemá v obci žiadnych nepriateľov.

„Sudcovské povolanie je ale dosť zložité. Musia si dávať veľký pozor, ako, kedy a v prospech koho rozhodnú,“ mieni. „Takže ja by som nevylúčil ani možnosť, že išlo o nejakú pomstu či určitý spôsob vyhrážania sa,“ uzavrel.

Šokovaný minister

Starostka obce Turčianske Kľačany Lenka Sláviková pre Pravdu povedala, že informácie o policajnej razii sa k nej dostali, no nič konkrétnejšie nevie. „Samozrejme, že v obci bola panika – mnohí volali a pýtali sa, čo sa tu deje. Snažili sme sa ľudí upokojovať, ale o čo v tomto prípade ide, naozaj neviem,“ doplnila.

Z udalosti je zhrozený aj minister spravodlivosti Boris Susko. „Informácia o dnešnom prepadnutí sudkyne z Turčianskych Kľačian ma šokovala a ostro to odsudzujem. V súčasnosti nevieme, či prepadnutie malo súvis s výkonom jej povolania. Budem sa však intenzívne zaujímať o informácie, ktoré budú môcť orgány činné v trestnom konaní poskytnúť,“ reagoval Susko.