Bratislavský Lamač žiada vrátiť vyvlastnené pozemky pre nemocnicu na Rázsochách

Ružinov a ani Rázsochy. Nová národná nemocnica bude úplne inde. Stáť má 1,2 miliardy eur Video

„Rozhodnutím vlády SR presunúť výstavbu z Rázsoch najskôr do Ružinova a aktuálne do Vajnôr zanikol pôvodne deklarovaný verejný záujem, ktorý legitimizoval zásah do vlastníckych práv pôvodných majiteľov pozemkov,“ konštatuje samospráva.

Miestni poslanci v tejto súvislosti preto schválili uznesenie, ktorým poverili starostu, aby výzvu o vrátenie pozemkov doručil Úradu vlády (ÚV) SR a Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR. Súčasťou je aj iniciovanie rokovaní s týmito inštitúciami o ďalšom postupe. Starosta totiž upozorňuje na opakujúci sa problém úplnej absencie dialógu medzi štátom a samosprávou.

„Tak ako v prípade presunu projektu do Ružinova, ani teraz neprebehla s našou mestskou časťou žiadna konzultácia. Samospráva sa o novej lokalite dozvedela z tlačovej konferencie. Naďalej nevieme, aký zámer má štát s Rázsochami,“ podotýka Polakovič.

Do pozornosti zároveň dáva, že pôvodný projekt nemocnice na Rázsochách získal v apríli 2025 kladné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v rámci procesu EIA. Envirorezort v ňom podľa starostu na základe komplexného posúdenia a odborného posudku súhlasil s realizáciou novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách. „Napriek tomu vláda oznámila presun projektu do inej lokality,“ podotkol Polakovič.

Mestská časť Lamač preto opätovne žiada o transparentnú, vecnú a odbornú diskusiu o ďalšom osude územia Rázsochy, ako aj o projekte výstavby národnej univerzitnej nemocnice ako celku.

Výstavba nemocnice na Rázsochách sa začala ešte v roku 1987, zastavená bola v roku 2000. Po rokoch chátrania a rozkrádania skeletu bola v roku 2019 stavba zbúraná a štát pre túto lokalitu predstavil nový projekt. Termíny sa však podľa mestskej časti ukázali ako nerealistické a projekt sa pred rokom presunul najprv do Ružinova, aktuálne do Vajnôr.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by mali vybudovať novú Národnú univerzitnú nemocnicu generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať chcú stavať ešte tento rok.