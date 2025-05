Štiavničanom dochádza trpezlivosť. Sťažujú sa na „bordel“ po ľuďoch bez domova

V Banskom meste to medzi ľuďmi na najväčšom sídlisku Drieňová doslova vrie. Tlak im dvíhajú bezdomovci, ktorí si podľa nich urobili z lavičiek na detskom ihrisku postele, pri jednom zo supermarketov verejné toalety a z chodníkov odpadkové koše. Sú presvedčení, že mesto ich nemá dostatočne pod kontrolou - uvítali by väčšiu „angažovanosť“ zo strany mestských policajtov.

Za poslednú kvapku označila mladá predavačka situáciu, keď sa jej naskytol nechcený pohľad na muža vykonávajúceho potrebu v blízkosti predajne napriek upozorneniam a kriku, ktorý ho mal od tejto „akcie“ odradiť. To sa však nepodarilo. Vzápätí poukázala na to, že viacerí sa ľudí bez domova zastávajú, no ľudské výkaly za nich neupracú. „Som zvedavá, kto to príde urobiť. Prečo to máme riadiť my?“ pýta sa rozhorčene.

„Kto nám pomôže, keď nie mesto? Kde je spravodlivosť? Robia bordel pri detskom ihrisku, deti sa pozerajú na ich opité tváre. My sme predavačky, nie upratovačky ich exkrementov,“ dodala nahnevane.

Všetko má svoju hranicu

S rozhorčenou predavačkou mnohí súhlasia. V blízkosti obchodov vraj niekedy napočítajú aj pätnásť bezdomovcov. Zároveň sa podelili o svoje skúsenosti. „Z lavičiek pri detskom ihrisku si spravili postele, zo stien supermarketu verejné WC, z chodníkov odpadkové koše a pľuvátka. Mamičky len krútia hlavami, ako pred nimi a ich deťmi močia, pijú a púšťajú si rádio na plné pecky,“ zhodnotila obyvateľka sídliska.

Ďalšia reagovala, že na tie lavičky by si nesadla a už vôbec by tam nepustila svojho vnuka. Domček inštalovaný na detskom ihrisku je podľa nej celý „označkovaný“ močom. „Mamičky tam púšťajú detičky a potom s nimi chodia k pani doktorke, že sú choré a verdikt je infekcia,“ poznamenala.

Ľudia bez domova v Liptovskom Mikuláši Video Zdroj: TV Pravda

Niektorí sa na to snažia pozerať súcitne, no zároveň pripomínajú, že všetko má svoju hranicu. „Nemám nič proti bezdomovcom, sú medzi nimi všelijakí ľudia z rôznych dôvodov. Ale toto je už totálne dno. Toto robia jedinci, ktorí už nemajú nijaké zábrany. Len nechápem, prečo to my všetci máme tolerovať,“ konštatovala jedna z umiernenejších Štiavničaniek.

Zakročiť by podľa miestnych mala samospráva na čele s mestskou políciou, no podľa viacerých chýba vôľa. „Veď do centra turisti nechodia, na čo by tam mesto niečo robilo,“ reagovali. „Mohli by sa pekne rozložiť pred radnicou a skrášliť im cestu do práce. Tam by im to asi neprekážalo,“ zhodnotili.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Drieňová, sídlisko, Banská Štiavnica Sídlisko Drieňová v Banskej Štiavnici. Jeho obyvateľov hnevá správanie ľudí bez domova, ktorí v blízkosti tamojších supermarketov robia neporiadok.

Je to ako bumerang

Banskoštiavnická primátorka Nadežda Babiaková pre Pravdu reagovala, že problém na Drieňovej a v okolí chodia riešiť hliadky mestskej polície na dennej báze niekoľkokrát. „Nikoho ale nemôžete len tak zavrieť či odviezť. Hnevá to už aj mňa,“ podotkla. V dotknutých zónach sa vraj zvyknú zdržiavať možno dvaja ľudia, ktorí spôsobujú spomínané komplikácie. „Určite nie pätnásti,“ dodala.

Čítajte aj Problém s nedostatkom opatrovateliek „látajú“ študentmi. Pre seniorov sú mladé posily spestrením

Náčelník Mestskej polície v Banskej Štiavnici Peter Šemoda uviedol, že ich mesto nie je výnimkou, lebo rovnaký problém evidujú všade na Slovensku či v iných štátoch. Riešiť to nie je jednoduché. „Akonáhle zoberieme niekoho do auta, alebo niekam odvedieme, obmedzíme ho na osobnej slobode. Kým ale nemá súdom zakázané stáť na určitom mieste, môže tam byť aj 24 hodín denne,“ povedal Šemoda.

„Žiaľ, ak je neobriadený, je to tým, že je doba, aká je. Denne sa nimi zaoberáme, ale je to ako bumerang. Keď tam prídeme, pošleme ich preč a oni sa tam o chvíľu opäť vrátia. Je to kolobeh, ktorý sa nedá zastaviť len tak,“ pokračoval náčelník. „Máme napríklad VZN o užívaní alkoholických nápojov na verejnosti a čo myslíte, keď im udelíme pokutu, ako to skončí? U exekútora – a všetko to potom zaplatí mesto, lebo od takýchto ľudí je pokuta nevymožiteľná,“ zdôraznil. Zároveň konštatoval, že je to veľmi ťažká a zložitá situácia.

Čítajte aj Experimenty s deťmi? Drucker chce povinnú škôlku od troch rokov. Rodičia sa obávajú, nový model kritizujú aj strany

„Samozrejme, reagujeme na každý podnet občanov. Nie je to tak, že by sme to ignorovali alebo tam nešli. Vždy sa dostavíme a dotknuté osoby požiadame, aby to miesto opustili,“ priblížil náčelník. „Ak sedia na lavičkách, ktoré znečistia, a ľudia potom majú obavu posadiť sa tam, zavoláme technické služby – tie to hneď dezinfikujú. To isté sa robí na detských ihriskách, ktoré kontrolujeme a tiež sa to tam prečisťuje. Aj ten piesok chodia zamestnanci technických služieb presypávať,“ objasnil.

Neraz je podľa neho ťažké definovať, kto je skutočný bezdomovec – vyzerať tak môžu aj tí, ktorí majú strechu nad hlavou. „Ale problémových, ktorí posedávajú na lavičkách a robia neporiadok, evidujeme zhruba pätnásť,“ vysvetlil náčelník. „Mnohí robia chybu, keď im v blízkosti obchodných centier dávajú peniaze. To ich tam, samozrejme, priťahuje, veď inak by sa tam nezdržiavali,“ uzavrel.