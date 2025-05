Intravilán okresného mesta sa zo dňa na deň zväčšil o 1,5 kilometra. Dôvod je prozaický

Začiatok prípravy priemyselného parku Rimavská Sobota Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Dôvodom na túto zmenu je výstavba štátneho priemyselného parku a výrobného závodu jeho prvého investora, nemeckej firmy Winkelmann. Areál priemyselného parku sa rozprestiera po obidvoch stranách spomínanej komunikácie a za posledné dva roky sa celá lokalita zmenila na nepoznanie.

Po ľavej strane cesty v smere z Rimavskej Soboty už stojí obrovská hala firmy Winkelmann s trafostanicou a ďalšou infraštruktúrou. Na pravej strane cesty zase prebiehajú rozsiahle zemné a iné práce, ktorých cieľom je pripraviť pozemky pre ďalších investorov. Bývalé polia sa tak skutočne rýchlo menia na zastavené územie.

Foto: Branislav Caban Trafostanica štátneho priemyselného parku Rimavská Sobota Trafostanica štátneho priemyselného parku Rimavská Sobota

Bez vedomia mesta

To bolo aj dôvodom posunutia značiek, ktoré zároveň znamenajú zníženie najvyššej povolenej rýchlosti na 50 km/h. Túto možnosť pritom vedenie mesta ešte pred niekoľkými týždňami odmietalo. Viceprimátor Jozef Tóth na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom marca uviedol, že presunutie značiek požadovala štátna spoločnosť MH Invest, ktorá v priemyselnom parku chystá infraštruktúru.

„Chceli, aby bol závod vlastne v rámci obce. Lenže my to nemôžeme urobiť len tak, že posunieme označovník začiatku mesta. Na to sú pravidlá, ako sa to môže robiť. Treba tam aj zmena územného plánu a celkovo je to komplikované,“ vysvetlil Tóth.

K zmene napokon začiatkom mája aj tak došlo. Ako však pre Pravdu komentoval primátor Jozef Šimko, stalo sa tak bez vedomia mesta. „Ja osobne o tom neviem, ani nikto z vedenia, čo sa týka premiestnenia tabule. Nič som ani nepodpísal,“ skonštatoval Šimko.

Foto: Branislav Caban Posunute tabule zaciatku mesta Rimavska Sobota Posunuté tabule začiatku mesta Rimavská Sobota

Dôvodom je bezpečnosť

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová pre Pravdu potvrdila, že pokyn na premiestnenie značiek vydala polícia. Dôvodom ich presunutia a s tým súvisiaceho zníženia rýchlosti bola bezpečnosť budúcich pracovníkov v priemyselnom parku.

Hlavná cesta I/72 ho totiž rozdeľuje na dve polovice a pribudli na nej i nové priechody pre chodcov. Nimi sa zamestnanci dostanú od autobusovej zastávky, ktorá je na opačnej strane cesty, k novému závodu Winkelmann.

„Celým úsekom už platí 50-tka a bude tam aj plná čiara a zákaz predbiehania,“ uviedol v stanovisku polície dopravný inžinier Okresného dopravného inšpektorátu v Rimavskej Sobote Peter Lajgút.

Foto: Branislav Caban Nové priechody pre chodcov cez hlavnú cestu v štátnom priemyselnom parku Rimavská Sobota Nové priechody pre chodcov cez hlavnú cestu v štátnom priemyselnom parku Rimavská Sobota

MH Invest v tejto súvislosti tvrdí, že priechody sú kompetne osvetlené, čím sa výrazne zvýšila viditeľnosť. „Rovnako sú využité prvky ako smerové trojuholníkové, tak aj deliace ostrovčeky pre držanie zásad bezpečnosti premávky,“ uviedla spoločnosť.

Problémová autobusová zastávka

Spomínaná autobusová zastávka sa stala aj terčom kritiky. Podľa niektorých názorov nemala byť umiestnená na opačnej strane cesty, ale radšej priamo pri závode Winkelmann, aby zamestnanci nemuseli prechádzať cez rušnú cestu.

Spoločnosť MH Invest však v stanovisku pre Pravdu pripomenula, že projektová dokumentácia pre priemyselný park bola spracovaná ako celok v čase, kedy ešte nebol známy konkrétny investor. „V rámci projektu sa v tom čase s umiestnením autobusovej zástavky neuvažovalo,“ upozornil MH Invest.

Dodal, že po príchode významného investora v podobe spoločnosti Winkelmann Building + Industry (WBI) boli realizované úpravy v projektovej dokumentácii, vrátane umiestnenia zastávky pre autobusy. „Jej umiestnenie si vyžiadalo, okrem iného, úpravu návrhu vnútroareálových komunikácií,“ doplnil MH Invest.

Foto: Branislav Caban Cesta I/72 pretínajúca štátny priemyselný park Rimavská Sobota Cesta I/72 pretínajúca štátny priemyselný park Rimavská Sobota

S autobusovou zastávkou súvisí aj problém obratiska pre autobusy. Zastávka je totiž umiestnená na bočnej obslužnej komunikácii, ktorá je slepou cestou a autobus z nej nemôže priamo vyjsť na hlavnú komunikáciu. Musel by sa otočiť a pritom aj cúvať. S tým však nesúhlasí prepravca SAD Lučenec, ktorý požaduje také riešenie obratiska, kde by autobusy nemuseli cúvať.

„MH Invest aktuálne pracuje na alternatívach dočasného dopravného riešenia formou zvislého a vodorovného dopravného značenia, rešpektujúc požiadavky SAD Lučenec,“ reagovala štátna spoločnosť bez ďalších podrobností.

Spustenie výroby už čoskoro

Samospráva aj MH Invest sa zhodli, že termín spustenia výroby v závode Winkelmann by nemal byť ohrozený. „Mám informácie, že 1. júla začínajú,“ konkretizoval rimavskosobotský primátor.

Podobne sa vyjadril aj MH Invest. „V súčasnosti je technická infraštruktúra pre priemyselný park kompletne dokončená. Väčšina stavebných objektov je skolaudovaná alebo sa nachádza v štádiu predkolaudačnej prípravy. Technická pripravenosť pre potreby spoločnosti WBI je pripravená tak aby žiadnym spôsobom neobmedzovala začiatok výroby,“ uviedla štátna spoločnosť.

Štátny priemyselný park Rimavská Sobota vznikol v okrese, ktorý má v rámci Slovenska celé desaťročia najvyššiu nezamestnanosť. Po úplnom dokončení má zaberať plochu asi 80 hektárov. Prvým investorom je spomínaná spoločnosť Winkelmann, ktorá bude vyrábať nádrže pre tepelné čerpadlá. Podľa vyjadrení predstaviteľov rezortu hospodárstva a samosprávy má predbežný záujem prísť do rimavskosobotského priemyselného parku viacero ďalších subjektov z Nemecka či Číny.