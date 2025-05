Opitý kolobežkár na hrádzi v Bratislave narazil do korčuliara. Jeho spolujazdca museli letecky previezť do nemocnice

V nedeľu (11. 5.) krátko po 15.30 h došlo na petržalskej hrádzi, v úseku od Lužného mosta v smere do Bratislavy, k zrážke kolobežkára a korčuliara. Podľa doterajších informácií 25-ročný vodič elektrickej kolobežky, občan Kazachstanu, ktorý v tom čase mal na kolobežke 48-ročného muža, vo vysokej rýchlosti narazil zozadu do 44-ročného korčuliara. Spolujazdca na kolobežke so zraneniami letecky previezli do nemocnice, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.