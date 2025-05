Nie sú to žiadne „padavky“. Županka Jurinová si s kolegami vyhrnula rukávy a pustili sa do nezvyčajnej práce

Množstvo vriec naplnili rôznymi odpadkami v priebehu pár hodín. Zamestnanci z kancelárie predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, na čele so šéfkou Erikou Jurinovou, dokázali, že sa neboja žiadnej roboty. Trochu sa síce zapotili, no prácu na vzduchu si pochvaľovali. Poriadne si vyvetrali hlavy a odchádzali s dobrým pocitom, že niečo urobili pre prírodu.

Zamestnanci Žilinskej župy čistili odpočívadlá Video Zdroj: TV Pravda

Zamestnanci Žilinskej župy prijali výzvu Sekcie pre mládež ŽSK, ktorá pravidelne organizuje brigády v rámci akcie Vyčistime spolu kraj. Celková účasť bola aj tento rok slušná. „Zapojilo sa viac ako 300 dobrovoľníkov. Podarilo sa nám odoslať cez šesťsto kusov vriec a pomôcok na čistenie,“ uviedli organizátori.

Výzva na zapojenie sa trvala od 22. apríla do 10. mája. Pracovníci župy to síce v tomto termíne nestihli, no svoje si nakoniec odrobili. Pri odpočívadle na ceste medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom sme ich zastihli v pondelok 12. mája. Keď to tam dôkladne upratali, presunuli sa na ďalší úsek. Práve tam sme natrafili, priamo v teréne a v plnom nasadení, aj na samotnú županku. Zjavne sústredená na zber odpadu nám prezradila, že pre túto zónu sa rozhodli z jednoduchého dôvodu.

„Každé ráno tadiaľto chodievam do práce a naozaj má trápi, ako vyzerajú naše odpočívadlá, ale aj úseky popri cestách,“ povedala. „Viem, že zrejme nevyzbierame úplne všetko, no chceme ľuďom ukázať aspoň to, že ak nám záleží na verejnom priestore, mali by sme sa aj sami postarať o to, aby sme ho nejakým spôsobom zveľadili,“ zhodnotila.

Smutný pohľad

Čistenie po neporiadnych šoféroch či ľuďoch, ktorí idú popri cestách, podľa županky nemôžeme nechať na cestárov. „Oni majú odpratať tie veľké odkladiská, ale toto si musíme zobrať do svojich rúk my a spoločnými silami sa postarať o zveľadenie,“ povedala.

Rukávy si vyhrnula aj hovorkyňa Žilinskej župy Eva Lacová. „Dnes sme tu v rámci iniciatívy Sekcie pre mládež ŽSK, ktorá každoročne robí takúto akciu a zamestnanci nášho úradu sa vždy zapájajú,“ potvrdila. Ozrejmila, že do terénu sa teraz vybrali šiesti a to rovno z kancelárie predsedníčky kraja. „Upratujeme tu neporiadok nazhromaždený nezodpovednými šoférmi,“ doplnila.

Dobrou náladou sršal vodič ŽSK Peter Jelínek, ktorý sa z brigády a práce vonku úprimne tešil. „Dáva mi to veľmi dobrý pocit zadosťučinenia, že človek urobí niečo pre prírodu. Veď zeleň je náš život a keď niekedy vidím, čo všetko sa pri ceste nachádza, je to smutné,“ konštatoval.

Čítajte aj Zvolili novú hlavu STVR. V tajnom hlasovaní zvíťazila Martina Flašíková

„Som rád, že môžem aspoň takto trošku priložiť ruku k dielu a pomôcť k zlepšeniu, tiež k čistote nášho prostredia,“ poznamenal. Objasnil, že za približne dve hodiny sa mu podarilo vyzbierať takmer tri vrecia odpadkov. „Ide to pomaly. Ten odpad je väčšinou malý, takže to trochu trvá, kým naplním jedno vrece,“ uzavrel.

Obaly, fľaše, plechovky

Jurinová vysvetlila, že Sekciu pre mládež ŽSK zriadili počas pandémie – na prelome rokov 2020/21. „Za svoje si zobrali heslo Vyčistime spolu kraj. Zapájali sa bežní ľudia, ale aj občianske združenia a rôzne iniciatívy. Odvtedy každoročne organizujú túto mesiac trvajúcu akciu, ku ktorej sa vždy pridá aj náš úrad,“ hovorí županka.

V minulosti už takto stihli krajskí úradníci vyčistiť napríklad okolie rybníka na Kysuciach či odpočívadlá od Strečna smerom na Žilinu. Odstraňovali tiež nelegálnu skládku pri ceste III. triedy, ktorá vedie od Budatína k Tepličke nad Váhom.

Čítajte aj Nová atrakcia Horehronia ohúri netradičnými stromami aj novým mostom. Je hranicou medzi dvoma národnými parkmi

„Snažíme sa reflektovať aktuálnosť,“ podotkla Jurinová. „Teraz mi je ale trošku ľúto, že do terénu sa nám podarilo vyjsť až v období, keď je už tráva dosť vysoká. Všimnúť si odpad je teda trochu ťažšie,“ vysvetlila. Tiež však stihla vyzbierať tri plné vrecia.

„Našli sme tu všetko možné. Rôzne obaly z potravín, prázdne fľaše, plechovky, ale aj ľudské exkrementy, čo je trochu nepríjemné. Prevahu má, samozrejme, bežný odpad, ktorý šoféri nechávajú popri cestách, niekde aj mimo odpočívadiel. Jednoducho to vyhodia cez otvorené okno,“ dodala županka.