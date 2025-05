Pôrodnica už potrebovala „facelift“. Rooseveltka financovala obnovu oddelenia z poplatkov, ktoré vybrala od pacientov

Vynovená pôrodnica v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Rekonštrukciu realizovali najmä s pomocou interných personálnych kapacít a financovali ju z prostriedkov, ktoré získali výberom poplatkov za nadštandardné izby. Celé to stálo približne 100-tisíc eur. Keďže ide o jedno z posledných oddelení, ktoré podobným vynovením za ostatné dekády neprešlo, vedenie nemocnice netají radosť.

„Od roku 1981, keď prebehla kolaudácia týchto priestorov, sme sa teraz dostali aspoň k malej rekonštrukcii. Mamičkám, bábätkám a oteckom ňou chceme ponúknuť príjemnejšie prostredie. Je oveľa komfortnejšie aj pre zamestnancov,“ povedala riaditeľka „Rooseveltky“ Miriam Lapuníková.

„V súčasnosti patrí u tehotných žien estetická stránka a komfort k dôležitým faktorom výberu pôrodnice. Preto sme rekonštrukciu operačných sál vnímali ako nevyhnutnú, hoci aktuálne prebieha výstavba novej nemocnice, kde budeme matkám poskytovať už štandard na úplne inej úrovni,“ zdôraznila riaditeľka.

„Do roku 2029 je však ešte dlhá doba na to, aby sme poskytovali pôrodnícku starostlivosť v pôvodných priestoroch,“ poznamenala. Ozrejmila, že pôvodne plánovali komplexnú rekonštrukciu, no okolnosti sa zmenili. „Vzhľadom na situáciu sme sa rozhodli aspoň pre, ako to žoviálne voláme, facelift,“ usmiala sa Lapuníková.

Krásny výsledok za málo peňazí

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU Karol Dókuš uviedol, že sa venujú všetkým rodičkám, no zároveň sú špecializovaným centrom aj pre rizikové tehotenstvá, kedy k pôrodu dochádza často pred termínom.

„Veľmi sa tu v Banskej Bystrici tešíme, že po dlhých rokoch sa nám podarilo urobiť rekonštrukciu pôrodníckeho traktu tak, aby zodpovedal moderným trendom a nadštandardom. Hoci je to len taká kozmetická úprava, evidentne pôsobí celé prostredie úplne iným dojmom,“ hovorí Dókuš. Je presvedčený, že rodičky to uvítajú s nadšením.

Čítajte aj Nezaplatené faktúry a škody za 600-tisíc eur. Prečo obvinili exministra Budaja a čo vieme o trestnom oznámení?

„Takisto personál. Pracovné prostredie, pochopiteľne, nepodceňujeme. Verím teda, že všetci budeme veľmi spokojní,“ povedal. Objasnil, že ročne tam majú tisíc pôrodov, no predtým, do roku 2019, ich pravidelne evidovali zhruba 1 300. „Pôrodnosť na Slovensku veľmi klesá. Za ostatných päť rokov je to dosť dramatické, išlo to dole o 20 až 25 percent. Je to naozaj alarmujúci trend,“ doplnil.

Na vynovené priestory sa prišiel pozrieť aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). „Teší ma, že personál, doktori a sestry, budú môcť poskytovať zdravotnícke služby pre budúce mamičky v o niečo lepšom prostredí. Je to mimoriadne dôležité,“ reagoval šéf rezortu.

„Stále hovorím, že najlepšou odpoveďou na stav nemocníc je výstavba nových, alebo zásadná rekonštrukcia existujúcich oddelení. No a presne to sa deje aj tu,“ podotkol. „Nesiem si odtiaľto pozitívny zážitok. Je tu skvelá atmosféra, výborný personál. Toto je príklad toho, že keď sa chce, aj za relatívne malú sumu peňazí sa dá urobiť krásny výsledok,“ uzavrel.

Foto: Eva Štenclová, Pravda pôrodnica, Rooseveltka Pásku pri otvorení zrekonštruovaného oddelenia strihal, spolu s riaditeľkou „Rooseveltky“ a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky, aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Pribudol aj špeciálny gauč

Vedúca pôrodná asistentka Elena Drapáčová podčiarkla, že im záleží na spokojnosti a pocitoch mamičiek. Chcú, aby od nich odchádzali s tými najlepšími zážitkami a dojmami z pôrodu. „Priestor je dôležitý, ale v mojom chápaní je najpodstatnejšia koncepcia starostlivosti o rodičku. Pôrod vnímame ako fyziologický dej, ktorý si vyžaduje predovšetkým pokoj a pocit porozumenia založený na vzájomnej dôvere medzi ženou a pôrodnou asistentkou,“ vysvetlila. Vzápätí spomenula novinku, ktorá im pribudla.

„Pre ženy, ktoré preferujú alternatívne polohy, sme zakúpili pôrodný gauč. Ten umožňuje zlepšiť pohodlie a efektivitu pôrodného procesu, tiež prispieva k pozitívnemu pôrodnému zážitku,“ povedala Drapáčová.

Čítajte aj Lunter cíti zadosťučinenie: Po roku od upozornenia na nedostatok pľúciarov ide ministerstvo konečne konať

Pripomenula, že samozrejmosťou je doprovod rodičky, ktorý vie byť psychickou oporou, no môže pomôcť aj po fyzickej stránke. „Po pôrode je partner či iná sprevádzajúca osoba, ak je všetko v poriadku, súčasťou prvého ošetrenia bábätka – bondingu,“ dodala.

Dókuš potvrdil, že rekonštrukcia priestorov im poskytla rozšírenie možností viesť pôrody aj alternatívnymi spôsobmi, ktoré sú v dnešnej dobe ženami žiadané. „Naša pôrodnica sa odlišuje tiež možnosťou pobytu partnera s rodičkou a dieťatkom na nadštandardnej izbe,“ upozornil.