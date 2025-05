Pri Košiciach našli mŕtvu 44-ročnú ženu, lekár cudzie zavinenie nevylúčil

Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Ako ďalej uviedla, obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Na zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. „Polícia po ukončení potrebných úkonov začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie a podrobnejšie informácie vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné poskytnúť," dodala Mésarová.

Čítajte viac V Moldave nad Bodvou začal horieť dom. Požiar sa rozšíril aj k sudedom

Podľa medializovaných informácií ide o Luciu B., po ktorej cez víkend prebiehalo pátranie. Žena sa mala vybrať na turistiku na Sivec (vrch nad priehradou Ružín, severozápadne od Košíc – pozn. SITA). Ako uviedol Pátrací Tím Východ, na základe dostupných informácií vyrazili do oblasti, kde mala vykonať výstup a odkiaľ naposledy poslala fotografiu. Prehľadali lesný terén, jaskyne aj okolie skalných zrázov, ťažko dostupné oblasti monitoroval z výšky dron s termokamerou. Pátranie prebiehalo od sobotňajšieho popoludnia. „11. mája sme od 9:00 pokračovali v pátraní v spolupráci s Polícia SR – Košický kraj a s kynológmi PZ. Dron sme nasadili aj pri asistencii príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Košice počas zlaňovania v exponovanom teréne. Do akcie sa zapojili aj psovodi organizácie Canislog – Poprad, Športový a Kynologický Klub a Kynologická záchranná jednotka. Prehľadával sa rozsiahly terén až do 14:30," uviedli na sociálnej sieti s tým, že nezvestnú ženu našli bez známok života.