Najväčší bazén s vlnobitím v strednej Európe postavili na Slovensku. Otvárajú ho o mesiac, prvý deň je vstup zadarmo pre všetkých

Najväčší bazén s vlnobitím v strednej Európe je v Rimavskej Sobote Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Novopostavený bazén sa nachádza na juhu stredného Slovenska, v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, asi päť kilometrov od okresného mesta Rimavská Sobota. Jeho samospráva je majiteľom i prevádzkovateľom rekreačnej oblasti, ktorej hlavným lákadlom je termálne kúpalisko.

Primátor Jozef Šimko pre Pravdu uviedol, že bazén budovali zhruba jeden rok. „Dovolím si povedať, že je najväčším v rámci celej strednej Európy. Jeho rozmery sú 70 × 60 metrov a má osem typov vlnobitia. Sedmička a osmička nám vyrábajú až metrové vlny,“ konkretizoval Šimko.

Prvý deň zadarmo

Bazén je už dokončený a v týchto dňoch prebieha kolaudácia. „Zatiaľ je všetko v poriadku. Počítam, že do konca týždňa bude kolaudačné konanie ukončené a dostaneme súhlas na prevádzkovanie bazéna,“ priblížil primátor.

Foto: Facebook.com/Jozef Šimko Rekreacna oblast Kurinec - Zelena voda pri Rimavskej Sobote Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda pri Rimavskej Sobote

Pre verejnosť bude bazén sprístupnený v sobotu 14. júna. V tento deň bude na termálne kúpalisko vrátane nového bazéna bezplatný vstup, takže každý si ho bude môcť vyskúšať zadarmo. Aj potom však bude vstupné nižšie ako v mnohých iných termálnych kúpaliskách.

„Nad výškou vstupného sme uvažovali vo vedení mesta aj našich Technických služieb. Jednoznačne sme sa dohodli, že celkové vstupné bude 10 eur na osobu. Je to komplet, to znamená, že je v tom vstup na všetky atrakcie, ako tobogany či bazén s vlnobitím. Dôchodcovia a deti budú mať navyše ešte 20-percentnú zľavu,“ podotkol Šimko.

Bazén s umelými vlnami bude v prevádzke 15 minút od začiatku každej hodiny. Striedať sa bude s prevádzkou trojcestného toboganu, ktorý bude fungovať od každej polhodiny.

Dvojmiliónová investícia

Náklady na výstavbu bazéna sa vyšplhali z pôvodných 1,8 milióna eur na zhruba dva milióny. „Vyskytli sa isté problémy, ktoré sme museli uznať,“ skonštatoval primátor. Peniaze nad rámec plánovaných nákladov šli napríklad na niektoré chodníky, ktoré v pôvodnom projekte neboli zahrnuté.

Foto: Branislav Caban Umele vlny v novom bazene s vlnobitim Umelé vlny v novom bazéne s vlnobitím

Podľa niektorých mestských poslancov ale ide o príliš vysokú sumu. Tvrdia, že celkové náklady sú dokonca ešte vyššie a dosiahnu až 2,5 milióna eur. „K pôvodnej sume totiž pribudlo ďalších 372 249 eur na samotný bazén a 300 000 eur na sociálne zariadenia. Primátor Šimko presadzuje šialene predražený bazén s vlnobitím, ktorý rozvracia rozpočet mesta. Mestské budovy chátrajú, školy a škôlky sa rozpadajú, ale trojmesačná atrakcia pre turistov, ktorá stojí milióny, je pre neho prioritou,“ uviedli na sociálnej sieti členovia poslaneckého klubu Spolu sme Sobota.

Jeho predseda Roman Vaľo pripomenul, že mestské zastupiteľstvo pôvodne na výstavbu bazéna schválilo úver zhruba 1,4 milióna eur, ktorý sa po ukončení verejného obstarávania zvýšil na 1,8 milióna eur. „Kurinec, akokoľvek má svoj zmysel a význam, nám takýmto živelným a nesystémovým riešením viaže veľmi veľa peňazí,“ upozornil Vaľo. Zisky zo vstupného sa podľa neho nedajú úplne predvídať, čo vytvára riziko.

Viac návštevníkov

Primátor je však presvedčený, že nová atrakcia priláka do rekreačnej oblasti ešte viac návštevníkov, v konečnom dôsledku sa nová atrakcia vyplatí a splátky úveru dokáže samospráva hradiť zo vstupného. „Z rozpočtu mesta nebudem požadovať ani jeden cent. Všetky náklady pokryjeme výlučne zo zisku,“ prisľúbil Šimko. Vlani boli podľa jeho slov tržby na kúpalisku vo výške 680 000 eur, z čoho šlo priamo do rozpočtu mesta 500 000 eur. „Tento rok si dávam záväzok, že dosiahneme tržby minimálne milión eur a zisk okolo 700 000 až 800 000 eur,“ avizoval.

Foto: Branislav Caban Kupalisko Kurinec - Zelena voda Kúpalisko Kurinec - Zelená voda

Vybudovanie nových sociálnych zariadení, ktoré kritizoval Vaľo, bola podľa neho podmienka zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). „Nemali sme preto iné východisko. Vlani v septembri sme nechali vyhotoviť projektovú dokumentáciu a sociálne zariadenia sme začali budovať teraz vo februári. Ak by sme to neurobili, tak v júni by sme nemohli otvoriť bazén, lebo ‚hygiena‘ by nám to nedovolila,“ vysvetlil primátor.

Vďaka novému bazénu by sa mala zvýšiť aj celková kapacita kúpaliska na 4500 až 5000 návštevníkov. Podľa Šimka to ešte riešia s RÚVZ. Okrem bazéna pripravujú na kúpalisku aj niekoľko menších noviniek. Jednou z nich je nová zóna s desiatimi bufetmi, na kúpalisku tak budú dve. Počas tejto sezóny bude druhá zóna len vo forme prívesov či karavanov, od jesene by mala začať výstavba stálych stavieb.

Plány do budúcnosti

Priamo pri kúpalisku prevádzkuje samospráva kemping, ktorý by v budúcnosti chcela premiestniť na nové miesto o niekoľko sto metrov ďalej. „Vlani sme tam vysadili 70 platanov. Všetky sa ujali, ale musíme ešte pár rokov počkať, kým vyrastú, aby tam bol tieň,“ objasnil primátor.

Uvoľnené miesto v areáli kúpaliska by potom chceli využiť na výstavbu nového 25-metrového plaveckého bazéna. Ten bude plnený pitnou vodou. Zámerom do budúcnosti je ale vybudovať nové bazény s termálnou vodou, ktoré by boli navyše kryté, aby sa dali využívať aj mimo letnej sezóny.

Foto: Branislav Caban Dvojbazen s termalnou vodou kupaliska Kurinec - Zelena voda Dvojbazén s termálnou vodou kúpaliska Kurinec - Zelená voda

Na to by však kúpalisko potrebovalo nový geotermálny vrt, keďže v súčasnosti má iba jeden. „Má výdatnosť 16 litrov za sekundu a už nám to pomaly nepostačuje. Zrejme budeme musieť zohnať peniaze z nejakých fondov a urobiť nový vrt,“ povedal primátor, ktorý odhaduje súvisiace náklady na 1,5 až 2 milióny eur.

Nový vrt by mal byť hlbší. Súčasný totiž siaha do hĺbky 1022 metrov a teplota jeho vody je po privedení potrubím na kúpalisko okolo 31 až 32 stupňov Celzia. „Z nového vrtu potrebujeme vodu s teplotou 70 až 75 stupňov, aby sa ňou priestory dali aj vykurovať,“ avizoval Šimko.

Zámerom do budúcnosti je vybudovať ešte jednu vodnú atrakciu, takzvanú divokú rieku. „Mala by dĺžku asi 200 až 250 metrov a šírku okolo 3,5 až 4 metre,“ zakončil primátor.

Od priehrady ku kúpalisku

Rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda bola obľúbeným miestom rekreantov už v časoch socializmu, vtedy sa však dalo kúpať len v tamojšej priehrade. Na prelome tisícročí sa objavili zámery na výstavbu veľkého aquaparku, ale k realizácii týchto plánov nikdy nedošlo. Postavený bol iba jeden malý bazén, športoviská a určitá infraštruktúra vrátane geotermálneho vrtu.

Lokalita postupne upadala a niekoľko rokov nebol v prevádzke ani spomínaný jediný bazén. Zmena nastala až po roku 2010, keď do úradu nastúpil súčasný primátor a Kurinec si určil za jednu zo svojich priorít.

Do rekreačnej oblasti bola následne privedená termálna voda z niekoľko kilometrov vzdialeného vrtu a postupne vybudovaný nový dvojbazén, detský bazén a napokon i trojcestný tobogan. Návštevníci zároveň môžu využiť možnosť okúpať sa aj v priehrade, ktorej breh s mólom je súčasťou rekreačnej oblasti a nachádza sa priamo pri kúpalisku.