Reportáž: Handlová je plná policajtov. Miestni spomínajú na atentát: Bolo to strašné, skoro dve noci som nespala

Bezpečnostné opatrenia v Handlovej Video

Už od rána sa to vo štvrtok (15. mája) v centre Handlovej „hemží“ policajtmi. To,že v meste je rušno, si všimli všetci, ktorí tadiaľ prechádzajú. Okrem mužov v uniformách pozorujú situáciu v celom okolí aj muži v oblekoch pri kovových zátarasách a kontrolných „stanovištiach“. Tie sa nachádzajú pri tamojšom dome kultúry, kde sa rokovanie vlády uskutoční.

Napriek daždivému počasiu postávajú v lokalite, kde sa to všetko deje, viacerí zvedavci. Medzi nimi aj takí, ktorí presne pred rokom s nadšením zdravili premiéra Roberta Fica (Smer), no zrazu z davu začuli paľbu.

Atmosféra v Handlovej pred príchodom vlády Video

„Čakala som tu vtedy na neho niekoľko hodín. Potom, keď vyšiel z budovy, začali sme tlieskať. Chcel už ísť do auta, ktorého dvere mu otváral ochrankár, lenže ten atentátnik zakričal: Robo, poď sem. My ostatní sme si ho predtým nevšimli,“ spomína pani Oľga.

„No a premiér s úsmevom, na to nikdy nezabudnem, išiel k nám a odrazu zazneli tie výstrely. Bolo to strašné, skoro dve noci som nespala. Pri myšlienke na to som sa normálne triasla,“ podotkla. „Chudák premiér. Jeho zdravie teraz nie je stopercentné, no hlavné je, že žije,“ uzavrela dúfajúc, že predsedu vlády sa jej opäť podarí vidieť na vlastné oči.

Atentát na Fica - doteraz nepublikované zábery v dokumente televízie Video Zdroj: TV Pravda

Peter býva len kúsok od miesta, kde sa atentát odohral. „Rušno tu bolo vtedy a teraz tiež. Už od včera tu je množstvo policajtov,“ hovorí mladý muž. „Vlani, keď sa to stalo, som práve išiel z obchodu. Zrazu som počul streľbu a o chvíľu nato som sa dozvedel, že mierená bola na pána Fica,“ povedal. Handlová je podľa neho známa viacerými tragédiami a táto sa už tiež nezmazateľne zapísala do dejín nielen mesta, ale celého Slovenska.

„Dejú sa tu zlé veci,“ poznamenal. To, že premiér sa po roku vracia na miesto, kde takmer prišiel o život, nie je podľa neho dobré rozhodnutie. „Neviem, či ide o provokáciu, alebo chce zistiť, ako na to budú reagovať ľudia. Fakt netuším, čo si o tom myslieť,“ doplnil.

Pani Danka je presvedčená, že celý tento „humbuk“ sú len zbytočne vyhodené peniaze. „No a my, daňovníci, musíme platiť. Je tu naozaj veľa policajtov, sú tu už dva dni, čo sa tu všetko pripravovalo. Ide o bezpečnosť, ale myslím, že je to už veľmi prehnané,“ mieni.