Rodina atentátnika Cintulu sa z Levíc odsťahovala, manželka si vraj zmenila meno. Susedia naňho stále spomínajú v dobrom

Rok uplynul od atentátu na premiéra Roberta Fica, keď na neho po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej útočník Juraj Cintula niekoľkokrát vystrelil z krátkej strelnej zbrane. Pri výročí tejto smutnej udalosti sme sa boli pozrieť do Levíc, kde Cintula býval.

Cintula bol dobrý človek, hovorí obyvateľ, ktorý ho poznal Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Ulica na kraji okresného mesta, kde Cintula žil s manželkou, patrila vlani k nasledovanejším miestam na Slovensku. V okolí boli zintenzívnené policajné hliadky, jedno služobné vozidlo bolo neustále odstavené pred vchodom, ktorý policajti monitorovali.

Rok po atentáte je situácia pred bytovkou úplne iná. Počas niekoľkých hodín, keď sme priamo na mieste pripravovali tento článok, neboli na mieste žiadni policajti. Nezaznamenali sme ani hliadkové vozy, ktoré by prechádzali touto okrajovou časťou mesta. Mierny rozruch budili len vodári, ktorí opravovali veľkú poruchu na potrubí a vodu silným prúdom čerpali priamo na ulicu.

Foto: Branislav Caban Vodari mali na ulici kde Cintula zil necakanu pracu Vodári mali na ulici, kde Cintula žil, nečakanú prácu

Manželka sa odsťahovala

Na rozdiel od Handlovej, kde sa to pre návštevu predsedu vlády v deň výročia atentátu len tak hemžilo policajtmi, bola táto okrajová časť Levíc ľudoprázdna. Je zrejmé, že prítomnosť mužov zákona by tam už bola zbytočná.

Cintula je stále vo vyšetrovacej väzbe a viacerí obyvatelia sídliska nám totiž potvrdili, že dokonca ani jeho manželka tam už nebýva. Údajne sa odsťahovala k dcére, ktorá už predtým žila mimo Levíc. „Ja som dokonca počul, že si aj zmenila meno,“ vraví nám starší obyvateľ sídliska, ktorý však nechce byť menovaný.

Dodáva, že Cintulu poznal osobne. „Bol to normálny človek, vôbec nijako negatívne sa neprejavoval. Nikdy nemal ani žiadne slovné narážky, keď sme sa rozprávali. To, čo spravil, je nenormálne a nepochopiteľné,“ zamýšľa sa senior.

Foto: Branislav Caban Bytovka v ktorej byval Juraj Cintula Bytovka, v ktorej býval Juraj Cintula

Aj ďalší obyvatelia, ktorých sme stretli, len krútili hlavou nad činom, ktorý ich sused pred rokom vykonal. „Starý somár, mohol mať pokoj ako ja. Muselo mu prepnúť. Do politiky nech sa starajú mladí, nie my dôchodcovia,“ hovorí ďalší senior z levického sídliska.

Vraj bol dobrý človek

Viacerí ľudia spomínali na to, že na ich ulici ešte niekoľko dní po atentáte intenzívne hliadkovali policajti. „Bolo tu tiež veľa novinárov, aj zahraničných,“ poznamenal muž v stredných rokoch.

Väčšina ľudí, ktorých sme oslovili, sa však s nami na túto tému nechcela rozprávať. „Nezaujímam sa o politiku a nesledujem správy,“ povedala nám mladá mamička s kočíkom. Rovnako sme nepochodili ani u staršej pani so psíkom. „Áno, Cintula tu býval, ale nemám na vás čas,“ odbila nás.

V centre Levíc stretáme ešte jedného seniora, ktorý ako jediný z oslovených nemá problém vyjadriť sa aj na kameru. Hovorí, že Cintulu zbežne z videnia poznal, stretávali sa napríklad pri podávaní tiketov a vtedy občas prehodili pár slov.

„Bol to dobrý človek, nemôžem naňho povedať ani slovo. Čo sa stalo, to nikto nevie, ťažko to povedať,“ skonštatoval senior.

Mestská polícia nemusela pomáhať

Náčelník Mestskej polície (MsP) Levice Miloš Adámik pre Pravdu uviedol, že mestských policajtov pred rokom nepožiadali orgány činné v trestnom konaní o nejakú pomoc či spoluprácu. „Jedinou požiadavkou zo strany vyšetrovateľa, ktorý vec riešil, bolo, aby sme im v prípade, že sa bude vykonávať domová prehliadka, poskytli nezúčastnenú osobu. To je vec, ktorú bežne robíme aj v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Leviciach,“ vysvetlil náčelník.

Foto: Branislav Caban Mestska policia Levice Mestský úrad Levice

Dodal, že príslušnú osobu na prehliadku mali pripravenú, ale nakoniec ju vyšetrovateľ nevyužil, keďže na tento úkon napokon zohnal niekoho iného. „Žiadne iné úlohy od nás nepožadovali, nijaké hliadkovanie ani stráženie. Všetko si zabezpečili sami,“ podotkol Adámik.

Ani v súčasnosti MsP nezaviedla žiadne opatrenia v podobe prípadného zvýšeného hliadkovania, keďže na to nebol dôvod. „Počas celého roka sme nezaznamenali žiadne incidenty v súvislosti s týmto prípadom. Nemáme ani nijaké informácie o prípadoch nejakých provokácií či schvaľovania atentátu v meste,“ doplnil náčelník.

Chata v Jabloňovciach

Krátko po atentáte prehľadávali policajti nielen Cintulov byt v Leviciach, ale aj chatu v katastri obce Jabloňovce. Ide o dedinu asi 20 kilometrov severovýchodne od Levíc v lone peknej prírody. Keďže Cintula tam vraj rád a často chodieval, šli sme sa ta pozrieť aj my.

Foto: Branislav Caban Chata v Jablonovciach ktoru si oblubil Juraj Cintula Chata v Jabloňovciach, ktorú si obľúbil Juraj Cintula

Na obecnom úrade už bolo síce po úradných hodinách a bol zamknutý, ale mali sme šťastie na zhovorčivú obyvateľku. Potvrdila nám, že Cintula bol v obci častým hosťom. „Dobre som ho poznala, aj mi venoval knihu. Bol tu asi dva týždne pred tou udalosťou,“ zaspomínala si obyvateľka.

Ako dodala, z dediny pochádzala jeho manželka , ktorá sa potom stala profesorkou na levickom gymnáziu. Chatu vlastnili Cintulovci spolu s jej bratom, ktorý ju v súčasnosti vraj využíva už sám. Nachádza v chalupárskej a chatovej oblasti pár kilometrov od dediny a cesta k nej vedie pekným dubovým lesom. Cintulova chata je priamo na začiatku oblasti a podľa udržiavaného okolia vidieť, že je často navštevovaná.

Dokument o Cintulovi

Nedávno médiami prebehli informácie o dokumentárnom filme fínskej verejnoprávnej televízie s názvom „Slovensko v špirále násilia“. V ňom sa objavili dovtedy nepublikované zábery z atentátu na Fica. V tejto súvislosti nás zaujímalo, či filmári kontaktovali aj samosprávu mesta, kde Cintula žil.

„Mesto Levice nebolo oslovené a nemá informácie k danej téme,“ stručne nám odpovedala hovorkyňa mesta Daniela Trňanová. Dodala, že samospráva sa z uvedeného dôvodu k udalosti ani jej okolnostiam nebude ďalej nijako vyjadrovať.