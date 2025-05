„Nech žije Fico“ skandovali v handlovskej športovej hale. Ľudí na podujatie Smeru zvážali autobusmi, dostali aj tašky s darčekmi

Stovky ľudí z rôznych kútov Slovenska prišli do handlovskej športovej haly prejaviť sympatie premiérovi presne v deň prvého výročia atentátu na neho. Podujatie s názvom „Stačilo nenávisti“ zorganizovala strana Smer.

Pred športovú halu prichádzali plné autobusy s ľuďmi, ktorí netaja, že sú priaznivcami Roberta Fica. Predtým, ako vstúpili do priestorov areálu, museli prejsť dôkladnou kontrolou. Rovnako na tom boli aj novinári.

Sedadlá „diváci“ postupne obsadili takmer do posledného miesta. Medzi nimi nechýbala ani primátorka Handlovej Silvia Grúberová. Keď sme ju požiadali aspoň o stručné vyjadrenie k vlaňajšiemu incidentu s tým, či to nejako zmenilo Handlovú, slušne nás odmietla.

Manifestácia za premiéra

Chvíľu predtým, ako to celé „vypuklo“, sme sa však porozprávali s pár ľuďmi v dave. Pani Helena z Handlovej prišla z jednoduchého dôvodu – je „smeráčka“. Predtým vraj bola členkou KSS. „Vždy budem červená, nemením farbu ani nepoužívam rebrík, aby som sa kdesi dostala,“ povedala. Zdôraznila, že má čisté srdce a taká aj zostane. „Toto podujatie beriem ako manifestáciu na podporu pána Fica a celkovo Smeru, lebo hovoria jazykom, ktorý máme aj my. Cítia to, čo aj my,“ dodala Handlovčanka.

Športová hala v Handlovej bola vo štvrtok večer plná. Ľudia, ktorí sa zúčastnili akcie Smeru, dostali od strany aj tašky s pamätnými predmetmi.

Niektorí s novinármi debatovať nechceli, no my sme natrafili na ďalších dvoch „odvážlivcov“, ktorí netajili svoje sympatie k premiérovi. Obidvaja prišli z okolia Martina. „Prišiel som sem s tým, že sa dozviem, čo všetko sa už vyšetrilo. Pokiaľ viem, pán Fico by sem mal prísť s prejavom k tomu,“ poznamenal Jozef. Jeho kamarát, pán Dalibor pricestoval v presvedčení, že sa stretne s množstvom dobrých ľudí a priateľov. „Možno sa tiež ešte niečo nové dozviem a to priamo z úst pána premiéra,“ zhodnotil stručne.

Páni Dalibor a Jozef prišli do Handlovej z okolia Martina.

Program odštartoval minister obrany Róbert Kaliňák. Najskôr si pred všetkými zaspomínal na osudný minuloročný 15. máj a svoje prvé pocity, keď sa dozvedel o atentáte na premiéra. „Nebol som schopný rozmýšľať, uvažovať, len som sa čo najrýchlejšie snažil dostať k Robertovi Ficovi. Teraz sme na mieste, ktoré je vzdušnou čiarou asi tristo metrov od miesta, kde sa to stalo,“ prihovoril sa ľuďom Kaliňák.

„Všetci by sme asi chceli, aby sa takáto situácia nikdy nestala. Verím, že dnes spoločne povieme nie nenávisti a odmietneme to, čo sa stalo. Možno síce odpustíme, ale nezabudneme – no chceme mať lepšie Slovensko, bez nenávisti,“ konštatoval Kaliňák.

„Celý rok sme sa usilovali, aby sme sa z tejto tragickej udalosti poučili. Dnes budeme hovoriť o tom, či sa nám to naozaj podarilo,“ doplnil s tým, že osudné chvíle spred roka si pripomenú aj s očitými svedkami.

Športová hala v Handlovej bola vo štvrtok večer plná. Ľudia, ktorí sa zúčastnili akcie Smeru, dostali od strany aj tašky s pamätnými predmetmi.

Silnejší ako predtým?

Vzápätí sa na plátne objavil fotograf, ktorý hovoril o tom, ako zachytil osudové momenty atentátu. Potom začali premietať zábery, ktoré pred rokom obleteli nielen celé Slovensko, no zrejme aj celý svet. Neskôr sme sa predsa len dočkali aj slov od primátorky, ktorá sa tiež všetkým prihovorila z „plátna“.

„Žiaľ, Handlová sa zapíše do histórie tým, že tu bol spáchaný atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky. Táto šialená udalosť takmer zabila človeka a rozhodne ovplyvnila atmosféru v celej našej spoločnosti,“ povedala na kameru. „Chvíľu sa zdalo, že sa rôzne vášne a plamenné prejavy upokoja. Osobne si myslím, že každý z nás by mal prispieť k tomu, aby naša vzájomná komunikácia bola vecná, slušná a bez prehnaných emócií. Slušnosť nie je slabosť, ale prejavom úcty k iným,“ zdôraznila Grúberová.

Športová hala v Handlovej bola vo štvrtok večer plná

„Výsmech, extrémny hejt a násilie nesmú mať miesto v našej spoločnosti. Handlová si žije svojím životom. Niekedy sa človek k tej udalosti vráti a premýšľa. Praje si, aby sa takýto ohavný čin nikdy nezopakoval a ja si zo srdca prajem, aby tí, ktorí nás navštívia, cítili pohostinnosť a priateľskosť Handlovčanov,“ uzavrela primátorka.

Následne začali premietať zábery z rôznych protestov a podujatí, pričom zaznievali aj nepekné slová mierené najmä na lídra Smeru. Keď niekoľkominútový záznam doznel, hala začala búrlivo skandovať „hanba, hanba, fuj“.

Na záver vyšiel na pódium premiér, ktorého privítali veľkým potleskom a hlasným „Nech žije Fico“. Keď to utíchlo, predseda vlády podčiarkol, že Handlovú majú všetci radi. „Všetci sa sem budeme veľmi radi vracať. Handlová nemôže za to, že nejaký produkt nenávisti sem prišiel a urobil, čo urobil,“ zdôraznil. „Prosím, nastavme zrkadlo tým, ktorí na uliciach vykrikujú – do basy, obesiť, špiny,“ uviedol. Pokračoval, že pred ľudí sa postavil v plnej sile. Zároveň použil jemu vlastný humor.

„Sem tam mám nejakú hnačku, no kto ju nemá? Ale ja ju nemám zo strachu. Preto vám chcem povedať, že som plne pripravený, lebo mám viac energie, ako predtým,“ dodal za jasotu prítomných.