Unikátne zábery: Rozprávkový domček viezli na tatrovke ťažkým terénom

Ikonickú Chalúpku dedka Večerníčka presťahovali z detvianskych lazov do areálu mestského amfiteátra. Zapotili sa pri tom traja statní chlapi – najskôr museli celý domček naložiť na nákladiak, s ktorým sa potom presúvali do zhruba dva kilometre vzdialeného cieľa. Tento krátky presun im trval viac ako dve hodiny.

Prevoz chalúpky Video Zdroj: TV Pravda

Rozprávkovú atmosféru pre rodinné a školské výlety pri detvianskom amfiteátri sprístupnia už čoskoro. Vrátka malebnej chalúpky, ale aj „modrého domčeka“, teda gazdovského objektu s modrými okienkami, ktorý tiež onedlho zmení svoju polohu, otvoria niekedy začiatkom júna. Ako Pravde vysvetlila riaditeľka Komunikačného centra Detva Helena Jankovičová, prvýkrát tieto atrakcie sprístupnili v roku 2019.

„Premiéru mal Večerníčkov domček v rámci folklórnych slávností, kde bol súčasťou Podpolianskeho dvora. Prezentovali sme ho spolu s gazdovským domom ako celok,“ povedala. Neskôr obidva objekty premiestnili na detvianske lazy v časti Skliarovo, kde putovali po dohode a spolupráci so súkromníkom, ktorý tam vlastní pozemky. Rozprávkovú chalúpku si v tamojšom nádhernom prostredí chodievali fotografovať nadšení turisti, ktorí pred ňou neraz pózovali v krojoch. Tie im v centre ochotne zapožičali.

„Ponúkame to aj naďalej, lebo ako organizácia máme celú zbierku podpolianskeho tradičného odevu. Dokopy asi šestnásť párov,“ podotkla riaditeľka s tým, že ide o jedinečné kúsky. „Nie je to len o tej klasike, teda oranžové oplecko a u mužov holý pupok, ale tiež o rôznorodosti ľudového odevu. Máme kúsky, pri ktorých by možno niekto ani netušil, že sú to kroje z Podpoľania,“ mieni.

Foto: Komunikačné centrum DT chalúpka, Detva Chalúpka dedka Večerníčka je v Detve obľúbenou atrakciou.

Nie je to „sranda“

Do Skliarova prichádzalo za nezvyčajnou atrakciou množstvo turistov, pričom pred dvomi rokmi otvorili Chalúpku dedka Večerníčka aj interiérovo. „Dovtedy nebolo možné dostať sa do vnútra. Zariadili sme ju v rámci vianočného podujatia pre verejnosť. V letnej sezóne už potom ľudia mohli nahliadnuť do obidvoch objektov, čiže aj do gazdovského domu, so sprievodcom,“ ozrejmila Jankovičová. Čo môžu turisti v jednoizbovej dreveničke vidieť, však neprezradila. „Je to v štýle rozprávkového deduška, no treba to trošku nechať aj na prekvapenie, takže viac nepoviem,“ poznamenala tajomne.

A prečo sa rozhodli pre sťahovanie? „Nové miesto nám prináša nielen nové možnosti, ale aj viac priestoru a lepšiu dostupnosť. Ten záujem totiž stále rástol a v Skliarove bol už priestor medzi súkromnými domami nepostačujúci. Problém bol s parkovaním a, samozrejme, susedom začal prekážať intenzívnejší ruch,“ hovorí otvorene šéfka komunikačného centra. Pokračovala, že kompletný presun domčekov je pre nich veľká vec.

„Všetko sme museli starostlivo premyslieť, pripraviť, zabaliť a opäť rozbaliť tak, aby sa u nás všetci návštevníci cítili príjemne. Chystali sme sa na to od decembra,“ konštatovala. „Určite sme nebalili chalúpku vcelku – samozrejme, že tým myslím jej zariadenie,“ spresnila veselo.

Celé to realizujú v spolupráci s detvianskou samosprávou, ktorá im poskytla nielen pozemok, ale aj nákladiak. „Previezť dva domy je naozaj náročné. Ako prvú sme premiestnili chalúpku, čo medzi domami, v ťažkom teréne na kopci, nie je sranda. Viezli sme ju uzučkou bočnou cestou, pričom zhruba dva kilometre sme zdolali za viac ako dve hodiny,“ priblížila Jankovičová.

„Na tatrovku so špeciálnym ramenom to nakladali traja statoční chlapi. Chalúpku nadvihli a museli potiahnuť tak, aby ju prepchali medzi dvoma stromami. Po prekonaní úzkej cestičky to už potom išlo lepšie,“ usmiala sa.

Foto: Komunikačné centrum DT tatrovka, chalúpka dedka Večerníčka, Detva Na tatrovku naložili rozprávkovú dreveničku šikovní chlapi.

Inšpirovaní znelkou

Riaditeľka centra zdôraznila, že areál amfiteátra je tiež veľmi pekný. „Jeho okolie ponúka krásne prechádzky. Zatiaľ to prístupné nie je, ale naplno začneme fungovať možno v prvý júnový deň. Ešte musíme presťahovať aj modrý domček, čo bude, vzhľadom na jeho rozmery, komplikovanejšie. Budeme ho musieť rozmontovať a potom zase dať dokopy,“ pripomenula. Zopakovala, že potenciál obidvoch chalúpok je na novom mieste väčší.

„Zmestí sa sem viac ľudí, ktorí tam budú môcť stráviť dlhší čas,“ povedala. Výhodou to bude aj v rámci ponuky pre školské výlety či denné tábory. „Už teraz sa nám hlásia rôzne organizácie a vítajú to. Aj to je teda náš motív – keď sem príde štyridsať detí, majú tu voľný priestor na pohyb. V Skliarove by to bol problém,“ podotkla.

Nie je to však len o deťoch, ale celkovo o prepojení. „V dnešnej dobe to považujeme za dôležité. Jednoducho chceme, aby rodiny spolu trávili čas – všetky generácie od najmenších až po starých rodičov,“ podčiarkla Jankovičová.

„Celé by sme to chceli zachovať najmä v duchu večerníčkových rozprávok. Má to však dve roviny – ide tiež o prezentáciu ukážok tradičnej architektúry Podpoľania. Zároveň z toho chceme urobiť aj komunitný priestor, kde plánujeme organizovať animačné podujatia či piniky pre deti, dospelých aj seniorov,“ objasnila.

Na Slovensku však nie je detvianska Večerníčkova chalúpka jediná. Tá „prapôvodná“ sa nachádza na východe, konkrétne v obci Nová Sedlica – slúžila ako inšpirácia pre spracovanie známej Večerníčkovej znelky.

Foto: Komunikačné centrum DT modrý domček, chalúpka, Detva S „modrým domčekom“ prvýkrát sprístupnili rozprávkovú dreveničku počas folklórnych slávností v rámci Podpolianskeho dvora.

„My sme najskôr chceli postaviť náš domček podľa tradičných ľudových objektov. Klasické jednoizbové dreveničky so slamenou strechou kedysi stávali na Podpoľaní, no my sme tú našu urobili v rozprávkovom dizajne. Išli sme presne podľa tej zvučky. Takže naša chalúpka je kópiou znelky a tá sa zase inšpirovala Sedlicou,“ povedala Jankovičová. „To je však čisto môj pohľad na vec,“ podčiarkla.

Obidva objekty, ktoré sťahujú do amfiteátra, vybudovali v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. „Oslovili sme firmu zaoberajúcu sa takýmito špecifickými činnosťami. Dialo sa tak za účasti nášho kolektívu, ktorý dohliadal, aby to vyzeralo tradične – zároveň však nie sú postavené tradičným spôsobom. Inak by sa nedali prenášať,“ uzavrela riaditeľka.