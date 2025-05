Spustenie petržalskej električky opäť odložili. Čo brzdí výstavbu a kedy začne jazdiť?

Vallo: Robíme všetko pre to, aby bola električková trať hotová v zmluvnom termíne Video Zdroj: TV Pravda

Výstavba predĺženia električkovej trate v Petržalke mala pôvodne stáť okolo 80 miliónov eur. „Aktuálna cena je 90 miliónov eur, je financovaná z nenávratného finančného príspevku. Doterajšie náklady sú 59,9 miliónov eur,” spresňuje Peter Bubla z oddelenia komunikácie bratislavského magistrátu.

Projekt priniesol nové električkové vedenie, no ani táto stavba sa neobišla bez komplikácií. Práce brzdili technické a organizačné problémy – vrátane presunu protitankovej steny z čias druhej svetovej vojny, ktorá ležala rovno v ceste plánovanej trate.

Druhá etapa trate pokračuje od Jungmannovej po Janíkov dvor. Stavia sa už od roku 2020, no termíny sa opakovane posúvali. Najnovší plán počíta so spustením električky do 15. augusta 2025. Koľaje boli síce hotové už koncom marca, no do dokončenia stále chýbajú zastávky, chodníky a zeleň – a práve na tie sa teraz sústredia posledné práce.

Kedy sa električka spustí?

„Na stavbe aktuálne robí 200–300 pracovníkov denne. Prebieha druhá fáza náhradnej výsadby, v rámci ktorej sadíme 1512 stromov a 7046 m² kríkov. Pozdĺž celej trate sa tiež pracuje na terénnych úpravách. Veľa aktivity sa sústredí na práce na dopravnom moste Kutlíkova, ako aj na moste Panónska, kde prebiehajú práce na rampách a schodoch pre peších. Prebehlo tiež veľké asfaltovanie väčšiny chodníkov a cyklochodníka. Platí, že chceme, aby električka jazdila v ostrej prevádzke koncom mája,” objasňuje Bubla.

Foto: TASR/Miroslav Košírer SR Petržalka Trať Električka V decembri minulého roka sa na stavbe električkovej trate v Petržalke začalo s montážou trolejového vedenia.

Električková trať, priecestia, križovatky, zastávky, chodníky a cyklotrasy, rovnako ako prístupy k nim, sú dokončené. Realizácia zvyšných prác, najmä úprava terénu pri radiále, bude pravdepodobne prebiehať do konca augusta už za plnej prevádzky. Pôjde o časti, ktoré nemajú priamy vplyv na chod električky, ako mosty na Kutlíkovej ulici a preloženie ciest, vrátane zostávajúcej časti Rusovskej cesty do nového profilu.

„Presný termín spustenia električky v tejto chvíli záleží hlavne od výsledkov povoľovacích konaní. Stále platí, že stavebne bude električková trať a s ňou súvisiaca infraštruktúra pripravená do plnej prevádzky na začiatku júna,” potvrdil Bubla.

Električka tak začne fungovať v úvode leta, pričom už niekoľko mesiacov obyvatelia upozorňujú na nedokončené časti a poškodenia. Podľa Bublu ide o bežné nedostatky stavieb nájdené počas pravidelných kontrol, pričom mesto radiálu nepreberie, pokiaľ nebudú odstránené. Zároveň uvádza, že zhotoviteľ o problémoch vie a postupne ich rieši. „Stále hovoríme len o stavbe, pretože doteraz neprebehlo žiadne preberacie konanie zo strany mesta. Mesto preberie len kvalitne zrealizované objekty stavby,“ pripomenul hovorca mesta.

Chýbajú lávky

Na sociálnych sieťach obyvatelia upozorňovali najmä na fakt, že počas výstavby sa rozbíjalo novo vybudovaný betónový základ koľajov. Nosné dosky bolo treba opraviť, pretože neboli v správnej výške, teda sa nezhodovali s pôvodným návrhom projektu.

Voči tvrdeniu mesta, že trať bude spustená a funkčná pre električkovú prepravu, sa na sociálnych sieťach ohradil končiaci starosta Petržalky Ján Hrčka. Podľa neho toto dokončenie nie je dostatočné pre využívanie radiály bežnými obyvateľmi.

„Roky avizované štyri lávky pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno sa z vizualizácii magistrátneho Metropolitného inštitútu Bratislavy do reality roky nedostanú tiež, keďže mestu, aj kvôli výraznému predraženiu celého projektu predĺženej električkovej trate, chýbajú peniaze,“ upozornil.

Petržalská radiála má uľahčiť a urýchliť cestovanie medzi centrom a najväčšou bratislavskou mestskou časťou. Vedie zo Šafárikovho námestia cez Starý most až po Jungmannovu ulicu v Petržalke a momentálne sa na nej pracuje na predĺžení ďalej do tejto štvrte. Zároveň sa opravila aj časť už existujúcej trate.

Cieľom projektu je spraviť z hromadnej dopravy pohodlnejšiu a atraktívnejšiu voľbu pre ľudí v Bratislave, a tým znížiť počet áut v meste. S električkou sa ráta ako s rýchlejším a ekologickejším spôsobom dopravy, ktorý môže výrazne zlepšiť nielen cestovanie, ale aj vzhľad a funkčnosť verejných priestorov v okolí zastávok.