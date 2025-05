Kedy prepojí Bratislavu s Košicami južná diaľnica? Dôležitý úsek majú dobudovať a odovzdať ešte do konca roka

Jozef Ráž o príprave výstavby rýchlostnej cesty R2 Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

V súčasnosti sa vodiči po autostrádach dostanú bez prerušenia z Bratislavy až do Zvolena po diaľnici D1 a rýchlostnej ceste R1. Zvolen s Košicami by mala v budúcnosti prepojiť ďalšia rýchlostná cesta R2, respektíve jej východná vetva. Dokončené sú však len niektoré časti a aj tie iba v polovičnom profile.

Zvolen je problém

Prvý neuralgický bod tejto trasy je hneď pri Zvolene. Ide o obchvat tohto stredoslovenského mesta, ktorý je už roky predmetom diskusií bez výraznejšieho posunu. Existovali totiž tri základné možnosti trasovania R2 v tejto lokalite: južne od Zvolena, cez mesto s možným využitím tunela popod súčasnú Lučeneckú cestu, alebo severne popri Sliači.

Zatiaľ posledným krokom je vlaňajšie rozhodnutie vlády viesť tento úsek R2 severnou trasou a jeho súčasné vyhlásenie za strategickú investíciu. Úsek R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ by mal merať 10,73 kilometra a konečne by odklonil tranzitnú dopravu z toho mesta.

Spomínaný variant však prekáža samospráve susedného Sliača, ktorá sa okrem iného obáva ohrozenia minerálnych prameňov. V súčasnosti tak stále nie je jasné, kedy by sa tento problematický úsek mohol začať stavať.

Foto: Branislav Caban Estakada useku rychlostnej cesty R2 pri Dolnej Bzovej Estakáda úseku rýchlostnej cesty R2 pri Dolnej Bzovej

Naopak, ďalej od Zvolena cez Podpoľanie, Novohrad až po Lučenec je situácia oveľa priaznivejšia. Tri úseky R2 medzi týmito mestami sú už dokončené a využívané, posledný od Kriváňa po Mýtnu by mal byť dobudovaný v tomto roku. Jeho súčasťou je i obrovská päťkilometrová estakáda, ktorá v najvyššom bode meria 45 metrov. Stavba je vo vysokom štádiu rozostavania a zdá sa, že termín odovzdania v tomto roku je úplne reálny.

Pre Pravdu to potvrdil aj minister dopravy Jozef Ráž mladší. „Spomínaný úsek by naozaj mal byť tento rok ukončený. Estakáda je už hotová a robia sa ostatné časti,“ ozrejmil minister.

Od Lučenca v nedohľadne

Ďalšie pokračovanie R2 od metropoly Novohradu až po Košice je však nejasné. V súčasnosti sú na zhruba 160-kilometrovej trase hotové len tri úseky a aj to iba v polovičnom profile. Ide o obchvat Oždian, Figy a mesta Tornaľa. Vo výstavbe je iba jediný úsek Šaca – Košické Oľšany (1. časť), ktorý tvorí obchvat Košíc. Dokončený by mal byť na jeseň 2025. Na druhú časť tohto úseku chce štát vypísať verejné obstarávanie na zhotoviteľa v tomto roku.

Spomenúť ešte možno úsek Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou má byť päťkilometrový tunel Soroška. Naň koncom roka 2019 vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tender, ale o rok neskôr ho zrušila bez toho, aby dodávateľa vybrala. Ako dôvody uviedla zlú pripravenosť projektu a chýbajúce stavebné povolenie. Odvtedy je projekt doslova zamrznutý a nijako nepostupuje.

Foto: Branislav Caban Estakada useku rychlostnej cesty R2 nedaleko Krivana Estakáda úseku rýchlostnej cesty R2 neďaleko Kriváňa

V prípade ostatných úsekov tejto časti R2 sa dá stručne zhrnúť, že termíny začiatkov ich výstavby sa v minulosti opakovane posúvali. V roku 2015 napríklad zarezonovali slová vtedajšieho ministra dopravy Jána Počiatka, ktorý pre nedostatok financií avizoval posunutie ich výstavby o celé desaťročia. V tom čase hovoril o rokoch 2027 až 2040, ako informovali napríklad Tvnoviny.sk.

Ani po desiatich rokoch sa toho veľa nezmenilo a v súčasnosti vôbec nie je jasné, kedy by sa mohli začať stavať. Istou výnimkou sú len dva úseky od Rimavskej Soboty smerom na Tornaľu: Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa. O nich vlani ministerstvo dopravy trochu prekvapujúco informovalo, že prvý z nich by sa mal začať stavať v treťom kvartáli 2025 a druhý o necelý rok neskôr. Obidva by boli postavené v polovičnom profile.

Priority sú inde

Minister dopravy Jozef Ráž mladší pre Pravdu zopakoval svoje vyjadrenia z nedávnej minulosti v zmysle, že štát sa aktuálne zameriava na iné úseky autostrád. „Programové vyhlásenie vlády povedalo, že ťažisko dávame na D3, D4 a rozbehnutie posledného úseku D1 medzi Bratislavou a Košicami,“ konkretizoval minister s tým, že zdroje sú smerované prioritne na tieto tri diaľnice.

Foto: Branislav Caban Rýchlostná cesta R2 v polovičnom profile pri Fige Rýchlostná cesta R2 v polovičnom profile pri Fige

Dodal však, že na ľahkú váhu neberú ani investície v regióne Gemera či Košíc. „Tam, kde je cesta, sa robí obchod a v regiónoch tam zostávajú žiť ľudia. Ja som zástanca toho, že treba dobudovať všetko, ale vždy to naráža na limity verejných výdavkov – teda toho, koľko máme peňazí,“ poznamenal Ráž. V stave najväčšej rozpracovanosti sú podľa neho časti R2 v okolí Rimavskej Soboty. Ide konkrétne o už spomínané úseky R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa. Podľa mnohých názorov ide (možno s výnimkou horského priechodu Soroška) o najhoršiu časť celej južnej trasy.

Otázny začiatok výstavby

Ministerstva dopravy aj NDS sme sa v tejto súvislosti pýtali, či stále platí, že prvý úsek by sa mal začať stavať v tomto roku a druhý v budúcom. Priamu odpoveď sme však nedostali.

„Celému ťahu R2 v súčasnosti najviac dominuje úsek R2 Kriváň – Mýtna, vďaka ktorému pribudne do diaľničnej infraštruktúry takmer 10 kilometrov modernej štvorprúdovky. Tento úsek plánujeme motoristom odovzdať už v dohľadnej dobe. Pri úseku R2 Zacharovce – Bátka už máme právoplatné územné rozhodnutie a prebieha stavebné konanie. Na úsek R2 Bátka – Figa máme územné rozhodnutie a takisto aj právoplatné stavebné povolenie,“ uviedol pre Pravdu hovorca NDS Tomáš Ferenčák.

Z kontextu teda jasne vyplýva, že spustenie výstavby prvého úseku už o pár mesiacov nie je reálne. Starosta obce Bátka Peter Hencz to vidí podobne. „Kontaktoval som NDS, podľa ktorej je už vydané stavebné povolenie na úsek Bátka – Figa. V prípade toho druhého úseku dokončovali výkupy pôdy a vraj by už tiež malo byť stavebné povolenie. Údajne ale zatiaľ chýbajú peniaze na začatie prác,“ vysvetlil starosta pre Pravdu.

Pripomenul, že pred zhruba desiatimi rokmi v Bátke organizovali protesty za urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty v regióne. Doplnil, že celú záležitosť sa budú snažiť urgovať aj teraz. O príprave či výstavbe ďalších úsekov R2 od Lučenca na Rimavskú Sobotu či od Sorošky na Košice sa aktuálne ani nehovorí. Aj na základe doterajšieho vývoja a pomalého postupu príprav je preto viac než pravdepodobné, že vodiči si budú musieť na dokončenie celej východnej R2 počkať ešte desaťročia.