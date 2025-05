Malá dedina si na svoj deň obce vždy pozve známych interpretov, ktorých jej závidia aj v okolitých mestách. Ako to dokáže?

V Lehote nad Rimavicou v minulosti opakovane vystúpila skupina Maduar, ktorá v 90. rokoch patrila medzi najznámejších a najúspešnejších interpretov na Slovensku. Okrem nej však dedinku v Rimavskosobotskom okrese poctil svojou návštevou celý rad ďalších známych umelcov.

Napríklad vlani to bola česká speváčka so slovenskými koreňmi Ilona Csáková, ktorá v 90. rokoch trikrát skončila na druhom mieste ankety Zlatý slavík. Rok predtým to boli súrodenci Hečkovci a v minulosti sa v Lehote predstavil raper Ego, Robo Šimko so skupinou Massriot či bývalý spevák skupiny Metalinda Pavol Drapák.

Okrem nich sa v úlohe moderátora predviedol Štefan Skrúcaný, so svojím zábavným programom vystúpil Ander z Košíc a návštevníkom podujatia varil šéfkuchár Marcel Ihnačák. Počas jedného z nedávnych ročníkov mali program pre deti na starosti Bibiana Ondrejková a Marcela Molnárová.

Foto: Branislav Caban Ego pocas vystupenia v Lehote nad Rimavicou Ego počas vystúpenia v Lehote nad Rimavicou

Traja známi interpreti

V nastolenom trende bude samospráva Lehoty nad Rimavicou pokračovať aj v tomto roku. Ako Pravde prezradil starosta Ivan Antal, na deň obce v sobotu 7. júna už majú dohodnutých troch interpretov. „Budú to Pavol Hammel, Marián Greksa a Paľo Drapák, ktorý už u nás vystupoval,“ vymenoval starosta. Zaujímavosťou je i skutočnosť, že na tieto koncerty je vstup pre všetkých zadarmo – teda nielen pre domácich obyvateľov, ale aj pre cezpoľných. Ide o rozdiel v porovnaní s okolitými mestami, kde sú koncerty v rámci dní mesta väčšinou platené.

Keďže samospráva nevyberá vstupné, nemá ani presne zrátaný počet návštevníkov. Podľa jej odhadov sa však návštevnosť zvykne pohybovať medzi 1000 až 2000 ľudmi. Vlani, keď vystúpila Ilona Csáková, sa ale počas celého dňa v Lehote údajne vystriedalo okolo 2000 až 3000 návštevníkov.

Foto: Branislav Caban Heckovci pocas vystupenia v Lehote nad Rimavicou Hečkovci počas vystúpenia v Lehote nad Rimavicou

Základom je snaha a sponzori

Starosta nerobí žiadne tajnosti okolo toho, ako sa im každoročne darí pripraviť takýto lákavý program. Ako to už býva, aj v tomto prípade sú základom peniaze.

„Treba len veľa chodievať a prosiť šéfov a vedúcich vo firmách, či nám na akciu prispejú. Podľa toho, koľko sa ich rozhodne pomôcť, zostavujeme a prispôsobujeme program podujatia,“ vysvetlil Antal. Ide podľa neho o domácich podnikateľov, ale aj subjekty z okolitých miest Hnúšťa, Tisovec či Rimavská Sobota.

Zameranie na deti

Deň obce v tejto dedine bol vždy do veľkej miery zameraný na deti. Tomu zodpovedá aj názov, ktorý sa počas rokov mierne menil a v uplynulých rokoch sa podujatie nazývalo Kultúrno-športový deň detí v Lehote nad Rimavicou.

Veľká časť programu je preto každoročne zameraná práve na najmenších. V minulosti ich prišla zabaviť napríklad dvojica Fifo a Vierka, tohto roku samospráva chystá viaceré atrakcie. „Budeme mať kolotoče a nafukovací hrad, ale aj cukrovú vatu zdarma. Ďalej to budú jazdy na koni či bábkové divadlo s predstavením Kocúr v čižmách,“ vymenoval Antal.

Foto: Branislav Caban Obecny urad Lehota nad Rimavicou Obecný úrad Lehota nad Rimavicou

Sprievodnou akciou bude medzinárodná súťaž v ryžovaní zlata, ktorú v Lehote nad Rimavicou organizovali aj počas dvoch uplynulých rokov. „Začne sa už v piatok večer a bude pokračovať nočným zápolením. Budeme mať kategórie pre deti, juniorov a veteránov, ale aj pre mužov a ženy,“ doplnil starosta.

Obec rozvíjajú i cez projekty

To, že v Lehote nad Rimavicou každoročne organizujú takýto deň obce, však neznamená, že rozvoj dediny zanedbávajú. Podľa starostu sa im vlani podarilo zrekonštruovať budovu obecného úradu a zmodernizovať obecný rozhlas.

„Revitalizovali sme tiež naše námestie s malým parkom a pomníkom padlých v II. svetovej vojne. V súčasnosti sme podali projekt na multifunkčné mobilné pódium, ktoré by sme využili pri rôznych akciách,“ vysvetlil Antal.

V minulosti sa samospráve podarilo zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu a každý rok v marci začínajú sezónu celoobecnou brigádou, v rámci ktorej dedinu zveľaďujú. „Každoročne organizujeme s okolitými dedinami aj výstup na vrch Sinec. Zapájame sa tiež do akcie osláv víťazstva nad fašizmom. Vlani na jeseň sme začali novú tradíciu obnovených páračiek a v rámci ďalšieho podujatia prejavujeme úctu starším,“ zakončil starosta.