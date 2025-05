Historický tanec vyvolal v centre Zvolena ošiaľ. Stovky mladých aj seniorov pri ňom vytvorili neskutočnú náladu

Masový tanec v centre Zvolena Video Zdroj: TV Pravda

Takmer päťsto tanečníkov sa stretlo v centre Zvolena kvôli jedinému cieľu – prekonať rekord z roku 2011, kedy v jednom momente „krepčilo“ na štvorylku 33 202 ľudí v ôsmich európskych krajinách a 51 mestách. Tentoraz to bolo podobné.

Nálada na zvolenskom námestí, kde sa v stredu (21. 5.) zišlo presne 484 mládežníkov a seniorov, gradovala už tesne pred dvanástou hodinou. Práve vtedy spoločný tanec oficiálne začínal naprieč všetkými zúčastnenými krajinami.

Dobrá nálada a energia

Čakanie na štart spoločného tanca si mladí aj starší krátili rôznymi „kreáciami“. V rytme modernej hudby poskakovali, približovali sa k sebe v kruhu, výskali, tlieskali a mávali rukami. Spontánne vytvorili aj takzvaný vláčik, čo moderátorka komentovala slovami, že pre Zvolen je to prirodzené, lebo je mestom veľkej železničnej križovatky. Keď sa takto „vybláznili“, nastala chvíľa, kvôli ktorej všetci prišli. Rýchlo sa postavili na značky a za zvukov príslušnej skladby sa plne sústredili na svoj výkon.

Tanečníci boli rozdelení podľa farby tričiek – na pánov a dámy. Dievčatá mali na sebe oblečené červené a chlapci biele, no keďže „mužov“ sa zúčastnilo menej, vyrovnávali to ďalšie slečny. Bolo vidieť, že väčšina z nich poctivo trénovala, lebo vedeli, aké kroky majú robiť. Tie nacvičovali už niekoľko týždňov pred samotným podujatím.

Celé to trvalo len pár minút, no všetci si zábavu pochvaľovali. Školáčky Eliška, Terezka a Sandra nám potvrdili, že predtým usilovne trénovali v rámci hodín telesnej výchovy. „Pripravovali sme sa asi tri týždne,“ spresnili. Svoju účasť neľutujú a určite by sa vraj zapojili aj nabudúce. „Na námestí bola sranda – veľa ľudí a dobrá nálada,“ uzavreli dievčatá.

Čítajte aj Výnimková liečba stojí aj státisíce eur, no nie vždy je preplatená. Koľko žiadostí zdravotné poisťovne ročne neschvália?

Maturant Lukáš priznal, že príprave sa venoval iba jednu hodinu, ale viac nepotreboval. „Tancoval som to tu už štvrtýkrát, takže si to pamätám,“ spomenul svoju účasť v minulých ročníkoch. A čo ho opäť pritiahlo na túto masovú akciu? „Páči sa mi, že je tu veľa ľudí a výborná nálada. Celkovo toto prostredie má svoje čaro,“ zhodnotil. „Štvorylka je super, tancujú ju páni s dámami – aj keď v niektorých prípadoch museli chlapcov nahradiť ženy,“ dodal s úsmevom.

Šiestačky Hana, Sofia a Mia sa tešili, že tiež prispeli svojou prítomnosťou. „V škole sme trénovali asi mesiac a bolo to tu úžasné. Najkrajšie na štvorylke je, že tancujete s niekým iným a máte spoločné zážitky,“ zhodli sa.

Pôvab a zdvorilosť

Hlavná organizátorka a zároveň známa zvolenská učiteľka tanca Zuzana Niščáková hovorí, že štvorylka má veľký pôvab. „Azda nie je tak známa ako valčík či tango, no bola by škoda, keby zanikla. Aj preto pod Pustým hradom ukazujeme jej krásu vo veľkom rozmere,“ uviedla. Pokračovala, že u nich už ide o tradíciu.

„Mnohé európske mestá sa k nej pripájajú, aby sa pokúsili zdolať rekord. Najmä sa však teším, že Zvolenčania sa vždy dobre zabavia. Tento festival sa tu konal už desiaty krát,“ povedala. Ozrejmila, že na námestie prišli deti skoro zo všetkých tamojších základných škôl.

Čítajte aj Unikátne zábery: Rozprávkový domček viezli na tatrovke ťažkým terénom

Nechýbali tiež stredoškoláci, seniori z univerzity tretieho veku a členovia tanečno-športového klubu FRESH, ktorí sa venujú cheerleadingu. Je to olympijská disciplína, v rámci ktorej ide o skupinové povzbudzovanie s komplexnou choreografiou.

Niščáková vysvetlila, že štvorylka je historický tanec inšpirovaný rovnomenným filmom z minulého storočia. „Tancuje sa vždy vo štvorici a má štyri časti. Úžasné je, že spája ľudí. No a deti sa učia byť k sebe zdvorilejšie, slušnejšie – musia sa klaňať, vedú sa za ruky či lakte. Jednoducho je to niečo úplne iné, ako keď idú len tak na diskotéku,“ priblížila.

Či rekord padol, sme v čase našej uzávierky ešte nevedeli. Čo sa týka Slovenska, účasť bola slušná. Okrem spomínaných stoviek vo Zvolene si v Košiciach zatancovalo 1 628, v Žiline 704 a vo Svidníku 108 ľudí.