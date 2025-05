Električka pred SND rozdelila Bratislavu. Magistrát chce ňou spojiť sídliská s centrom, miestnym sa nepáči výrub stromov a zásahy do parkovania

Bratislava plánuje výstavbu novej električkovej trate, ktorá spojí Petržalku s Ružinovom cez centrum mesta a povedie aj popred Slovenské národné divadlo (SND). Projekt za takmer 50 miliónov eur má zlepšiť dopravu v okolí Mlynských nív, kde sa denne pohybuje až 200-tisíc ľudí. Mesto uprednostnilo variant, ktorý reaguje na pripomienky verejnosti aj odborníkov a počíta so spomalenou jazdou pred divadlom, aby nerušila predstavenia. Hoci sa trať považuje za dopravne nevyhnutnú, stretáva sa aj s odporom – pre zásahy do verejného priestoru, parkovanie, výrub stromov či financovanie.

Budúca električková trať má zlepšiť dopravu v rozvíjajúcej sa časti hlavného mesta – teda okolia autobusovej stanice a trhoviska na Miletičovej. Posudzovanie vplyvov novej trate na životné prostredie je už ukončené. Električka na trase Košická – Pribinova má pomôcť zvládnuť nárast áut aj obyvateľov. Podľa mesta musí byť hlavne praktická a dobre dostupná. Má totiž odviezť oveľa viac ľudí než autobus, čo je dôležité najmä pre stále viac preplnenú zónu Mlynských nív, kde sa denne pohybuje až 200-tisíc ľudí.

Mesto vybralo variant, zohľadňujúci pripomienky verejnosti, odborníkov aj úradov, pričom sa riadi najmä štúdiami a meraniami. Nové riešenie už nepočíta s obchádzaním budovy SND – bola aj drahšia možnosť.

Nová budova Slovenského národného divadla.

Trať sa v tomto variante napojí nielen na okruh vo vnútri mesta, ale aj na električkovú trať vedúcu z Dúbravky a Karlovej Vsi cez Vajanského nábrežie. Tým vznikne ekologické a pohodlné dopravné spojenie naprieč centrom. Termín začatia prác je orientačne daný na rok 2028 s dokončením do 2030.

Je električka na Pribinovej naozaj problém?

Projekt električky na Košickej čelili problémom od začiatku. Bratislava totiž ako prvú riešila zmenu Územného plánu mesta, ktorý pôvodne sa s jej stavbou nepočítal. Ďalším problémom bol nesúhlas vedenia SND, ktoré poukazovalo na to, že vibrácie spôsobené premávkou električky ovplyvnia chod divadla, budú rušiť pri nahrávaní aj predstaveniach v Modrom salóne.

Mesto hovorí, že výstavba trate pred vchodom do SND je najlepším riešením. Magistrát vykonal testy, ktoré preukázali, že jazda pri rýchlosti 15 km/h spôsobuje hluk iba v Modrom salóne. Zvuky má však tlmiť viacero opatrení, vrátane tlmiacich podložiek a ďalšie technické riešenia sa ďalej hľadajú.

Divadlo síce informovalo, že ak sa technická otázka vyrieši, s traťou problém nemá, no na verejnom prerokovaní opäť upozornilo, že detaily im predstavené neboli a stále nie je jasné, ako presne mesto odstráni dopad na divadlo. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu, bratislavský magistrát naďalej vedie diskusiu ako so SND, tak s ministerstvom kultúry. „Bol vytvorený návrh technického riešenia prejazdu električky popred novú budovu Slovenského národného divadla, toto bude konzultované s vedením SND,” dodal.

Mesto sa diskusii nebráni ani v prípade stále nedoriešeného technického zásahu do podzemia divadla. V hre totiž je čiastočné zasypanie či spevnenie strechy tak, aby priestor uniesol váhu električky. Odborníci aj divadlo videli viaceré riziká v obidvoch prípadoch.

Viac zelene, menej parkovacích miest

Nová trať podľa zámeru obohatí oblasť o nové obratisko pri trhovisku Miletičova a niekoľko nových zastávok na Košickej a Prístavnej ulici. Niektoré z nich budú spoločné pre električky aj autobusy. „Projekt prinesie nielen novú ekologickú a vysokokapacitnú hromadnú dopravu do územia, ktoré to potrebuje, ale rieši aj celý uličný priestor,” prízvukuje hovorca mesta Bratislava s dodatkom, že celá štvrť získa bezpečnejšiu dopravu.

Zmeny sa tiež dotknú Šafárikovho námestia, Pribinovej a Miletičovej ulice. Počíta sa s rekonštrukciou ciest, novými cyklopruhmi aj chodníkmi. Magistrát tiež popri výstavbe trate plánuje vysadiť novú zeleň a usporiadať parkovanie.

Práve tu radnica narazila na nesúhlas obyvateľov Košickej ulice, ktorým sa nepozdáva okresanie už teraz nízkeho počtu parkovacích miest. Ohradili sa aj voči výrubu stromov. Mesto oponuje, že sa nedá vyhovieť každému a ide o snahu začleniť čo najväčšie množstvo zelene, priestor pre chodníky a zároveň ponechať aj parkovanie.

Čo sa týka miest pre auta, magistrát verí, že sa situácia zlepší. Detaily však priblížiť nevie a argumentuje, že projekt ešte nie je schválený. „Úprava parkovacích miest ako aj počty prípadne zrušených miest budú zrejmé až v ďalšom stupni dokumentácie,” tvrdí Bubla. Návrh tak môže byť ešte upravený podľa pripomienok verejnosti či odborníkov.

Vizualizácia električky na Dulovom námestí.

Objavili sa tiež názory, že koľajisko naruší námestie medzi SND a Euroveou a zničí verejný priestor. Na to reagoval hlavný architekt Bratislavy, Juraj Šujan. Hovorí, že naopak bude prínosom, keďže zvýši pohyb ľudí po námestí a zatraktívni priestor. Riešenie je úspešné aj v zahraničí, no príklad netreba hľadať ďaleko. Po Obchodnej ulici sa ľudia pohybujú priamo a električka im pri tom neprekáža.

Výhodou električky až po vstup do SND je podľa neho fakt, že do divadla by sa dalo ísť bez auta, teda MHD. Námietky prišli aj kvôli financovaniu. Hlavné mesto na električku nemá peniaze, zdroje hľadá ako v eurofondoch, tak u súkromníkov. Jedným z nich má byť developer JTRE. Z celkovej odhadovanej sumy 49,8 miliónov eur by mohol pokryť až 10 miliónov eur.