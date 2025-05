Parkovanie v okresnom meste bolo nedávno úplne zadarmo. Teraz ho samospráva chcela rozšíriť, ale narazila na odpor poslancov

Vysielač Rimavská Sobota Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Tému na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) predložil viceprimátor Jozef Tóth. Pripomenul, že primátor Jozef Šimko nedávno s cieľom zefektívniť parkovaciu politiku v meste vymenoval komisiu, ktorá mala navrhnúť zmeny v parkovaní v rámci nového všeobecne záväzného nariadenia.

„Komisia sa dohodla na vytvorení dvoch nových parkovacích zón na Dobšinského a Železničnej ulici,“ priblížil Tóth. Doplnil, že okrem toho by jedna z už existujúcich zón mala byť rozšírená o ďalšie tri ulice: Hviezdoslavovu, Hatvaniho a K. Mikszátha.

Zhrnul, že v prípade schválenia návrhu komisie by sa v meste zvýšil počet platených parkovacích miest zo súčasných zhruba 200 na približne 400. „V centre Lučenca je 970 platených parkovacích miest. Okrem toho je tam parkovacia služba, ktorá má osobitné parkovné a to je ďalších 300 miest,“ porovnal Tóth situáciu so susedným okresným mestom.

Foto: Branislav Caban Železničná ulica, ktorú chcela samospráva spoplatniť Železničná ulica, ktorú chcela samospráva spoplatniť

Komisia navrhla tiež zvýšenie parkovného na Hlavnom námestí z 50 centov na jedno euro a v rekreačnej oblasti Kurinec z dvoch na tri eurá za celý deň. Návrh však vyvolal ostrú polemiku poslancov, ktorí o ňom diskutovali takmer hodinu a pol.

Kritika návrhu

Jedným z najvýraznejších kritikov bol poslanec Roman Vaľo. Ulice, zaradené do návrhu, sú podľa neho najexponovanejšie v meste, pričom na Dobšinského a Železničnej sa nachádza veľa zdravotníckych zariadení.

„To znamená, že ideme spoplatňovať ľudí za to, že sú chorí,“ skonštatoval Vaľo. Je presvedčený, že rozšírenie ulíc s plateným parkovaním by spôsobilo ešte väčší chaos v meste, pretože už teraz je mnoho vodičov, ktorí parkujú medzi bytovkami okolitých sídlisk, aby sa tak vyhli plateniu.

„Tento návrh riešenia parkovacej politiky je absolútne nezmyselný, nekoncepčný a kontraproduktívny, pretože iba zdiera Soboťanov a nedáva im náhrady za túto možnosť parkovania. Je zameraný iba na to, aby ste z občanov a návštevníkov vytiahli čo najviac peňazí,“ vyjadril sa poslanec.

Primátor reagoval, že celé Slovensko postupne zavádza novú parkovaciu politiku a v mnohých mestách sa platí aj za parkovanie na sídliskách, čo však nie je prípad Rimavskej Soboty. „Normálny občan to pochopí. Vy ste však proti všetkému, pán Vaľo,“ oslovil Šimko poslanca.

Foto: Branislav Caban Dobšinského ulica, ktorú chcela samospráva spoplatniť Dobšinského ulica, ktorú chcela samospráva spoplatniť

Ďalší poslanec Ivan Hazucha pripomenul, že parkovné v Rimavskej Sobote sa už platilo v 90. rokoch a to dokonca vo veľkej časti mesta. Dodal, že rozumie Vaľovým pripomienkam, ale je potrebné riešiť finančnú situáciu mesta a toto je jedna z ciest. „Určite je lepšia ako plošné zvýšenie daní, ktoré sa v Rimavskej Sobote neudialo. Tu majú občania istú možnosť voľby, nemusia ísť všade autom,“ podotkol Hazucha.

Žiadal však vyňať z návrhu Dobšinského ulicu, kde parkujú hlavne ľudia navštevujúci zdravotnícke zariadenia v tejto lokalite. „Nechcime od chorých, ktorí sa niekedy možno ledva privlečú do ambulancie, aby ešte hľadali parkovací automat,“ apeloval.

Poslanec Peter Gulik zase upozornil, že zvýšenie parkovného na Hlavnom námestí by ešte viac vyľudnilo centrum mesta, ktoré podľa neho aj tak trpí tým, že ľudia uprednostňujú nákupné centrá v okrajových častiach.

„Centrum takto zlikvidujeme. Keď ešte teraz otvoria obchodné reťazce nové prevádzky, tak centrum mesta ‚ľahne‘,“ upozornil Gulik. Súhlasil s ním aj primátor. „Hlavné námestie vymiera, ak už nevymrelo,“ skonštatoval Šimko.

Väčšinu zmien odmietli

Po dlhej a búrlivej debate nakoniec poslanci dospeli k veľmi kompromisnému rozhodnutiu, že jedinou zmenou bude zvýšenie celodenného parkovania v rekreačnej oblasti Kurinec z dvoch na tri eurá. Na zvýšení parkovného na Hlavnom námestí či rozšírení platených zón sa nedohodli.

Vedúca odboru rozvoja mesta Mestského úradu Rimavská Sobota Eva Muráriková na zasadnutí konkretizovala, že v roku 2024 samospráva z parkovného získala vyše 105 000 eur, pričom náklady boli okolo 3400 eur. „V roku 2025 máme do 20. mája vybraných zhruba 33 000 eur a náklady boli 800 eur,“ porovnala.