Milovníci starodávnych vozidiel si prišli na svoje, veterány to na Považí rozbalili v plnej paráde

Veteran rally - Nové Mesto nad Váhom

Medzi najstaršie vozidlá, ktoré brázdili región Považia, patrili FORD A MURRAY (rok výroby 1930), FORD A Roadster (rok výroby 1931), Aero 662 (rok výroby 1932) a Tatra 75 Kabrio (rok výroby 1938). Milovníkov starých motocyklov potešil aj pohľad na ČZ 125 T z roku 1948, na JAWU 350 Perak z roku 1949, dokonca so „sidecar“, a na Jawa 35 z roku 1953 tiež so „sidecar“. Absolútnym víťazom sa stal Martin Gavurník, ktorý si prevzal na jeden rok do opatery Putovný pohár. Účastníci sa už vopred tešili na krásy Karpát a Bielych Karpát na slovenskej aj českej strane štátnej hranice a aj na cestu Považím, kadiaľ trasa viedla. Počas dňa plnili zaujímavé súťažné úlohy, ktoré spoznali aj svojich víťazov.

