Električka do Petržalky opäť nevyšla. Mesto prerušilo povolenia, spustenie je tak v nedohľadne

Ešte pred týždňom hlavné mesto tvrdilo, že električka do Petržalky bude funkčná už na prelome mája a júna tohto roka. Poruchy na trati a v jej okolí však naznačovali, že situácia nemusí byť taká ružová, ako magistrát tvrdil. Teraz vedenie Bratislavy zrušilo vlastné marcové rozhodnutie, podľa ktorého sa električková trať mohla dočasne používať. Spustenie premávky električky tak v najbližších dňoch ani týždňoch nie je reálne.

Vallo: Tempo prác na predĺžení električkovej trate nie je vyhovujúce Video Zdroj: TV Pravda

Už od apríla vieme, že električková trať v Petržalke, ktorú mesto stavia od roku 2020, nie je schopná prevádzky, keďže viaceré časti výstavby trate neboli dokončené. To konštatuje aj bratislavský magistrát, ktorý aktuálne rozhodol o prerušení procesu jej predčasného spustenia.

„Stavba nie je užívania schopná – nie sú v plnom rozsahu realizované prepojenia peších trás, cestná svetelná signalizácia nie je uvedená do prevádzky a nie sú dobudované zastávky MHD,“ píše mesto Bratislava vo svojom rozhodnutí. Stavebník mal tieto a ďalšie vady odstrániť do 19. mája, čo sa mu však nepodarilo. Aktuálne žiada o nový termín, stanovený na 27. mája. Dátum však nie je úplne záväzný, keďže závisí od rýchlosti, akou sa závady odstránia. Stavebník pripúšťa, že k tomu dôjde neskôr. Mesto sa však vyjadrilo, že ide o bežný proces odovzdávania stavby, ktoré sa málokedy vyhne komplikáciám.

Predčasné spustenie električky, ktoré mesto plánovalo na začiatku júna, je tak zastavené až do úplného odstránenia nedorobkov. Okrem toho musí stavebník doplniť dokumentáciu, ktorá nebola súčasťou žiadosti o predčasné užívanie. Jej zásadnou súčasťou sú výkresy zmien na trati, ako aj jej skutočnej podoby, rovnako ako dohoda medzi Bratislavou a stavebníkom električky.

Foto: TASR, Dano Veselský SR Bratislava električková trať Petržalka skúšky BAX Skúšobná jazda na električkovej trati v bratislavskej Petržalke 14. apríla 2025.

Ako už informoval denník Pravda, hoci sa výstavba dostala do finálnej fázy, viackrát sa oneskorila – najprv sa hovorilo o spustení na začiatku leta, napokon sa dátum opäť posunul na bližšie nešpecifikovaný termín v júni. Práce na predĺžení električkovej trate v Petržalke patria medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré Bratislava v posledných rokoch realizuje, a na poškodenia nových častí koľajísk upozorňovali tak obyvatelia, ako aj pravidelné kontroly stavby.

Predĺženie trate pokračuje od Jungmannovej až po Janíkov dvor a výstavba prebieha už od roku 2020. Napriek tomu, že koľaje sú už položené, na spustenie premávky je ešte potrebné dokončiť zastávky, chodníky a dosadiť zeleň. Mesto dúfa, že všetko bude hotové do polovice augusta 2025. Posuny a zmeny však na projekt nevrhajú dobré svetlo.

Reálne náklady na výstavbu električkovej trate narástli z pôvodných 80 miliónov eur na 90 miliónov. Väčšinu tejto sumy pokrýva nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Hlavné mesto sa dohodlo s Dopravným podnikom, že nová električková trať by mala začať fungovať 1. júna 2025. Zároveň ešte minulý rok mesto uzavrelo zmluvu so stavebnou firmou, že všetky práce na stavbe majú byť hotové do polovice augusta 2025.