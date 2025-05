Rehoľník z Košíc o novom pápežovi: Poznám ho osobne, Slovensko má rád. Krajinu navštívil aj mimo povinností, namiesto jedného dňa u nás strávil až tri

Pápež Lev XIV. ešte ako generálny predstavený Rádu svätého Augustína opakovane navštívil Slovensko. Vďaka ľuďom, ktorých tu stretol, bola naša krajina pre neho znakom nádeje. Pre Pravdu to uviedol páter Milan Hermanovský z Rehole sv. Augustína na Slovensku, ktorý budúceho pápeža spoznal ešte počas svojich štúdií v Ríme.

Inaugurácia pápeža Leva XIV. Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„On pozná nás a my poznáme jeho, keďže bol 12 rokov predstavený nášho rádu – aj v tom období, keď sme ešte študovali v Ríme. Ja som s ním bol vtedy často v kontakte. Sme dobrí priatelia a aj si tykáme. Hoci, neviem, ako to bude s tým tykaním teraz,“ povedal Hermanovský s úsmevom.

Milý a priateľský človek

Nový pápež je však bezprostredný, priateľský a hlavne úplne normálny človek, takže je veľmi nepravdepodobné, že by sa v tomto smere niečo zmenilo. Dokazuje aj to príhoda z Ríma, kde ešte pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi chodieval cvičiť do jednej telocvične neďaleko Vatikánu. Jeho osobný tréner Valerio Masella bol v šoku, keď sa Robert Prevost stal pápežom, pretože dovtedy ani netušil, že trénuje vysokého cirkevného predstaviteľa.

„Predstavoval som si, že je to dosť zaneprázdnený muž, aj keď som nevedel, akú prácu vykonáva. Myslel som si, že je profesor, akademik alebo niečo podobné. Vždy bol milý, nikdy nebol nervózny ani podráždený. Skutočne pokojný a vyrovnaný človek,“ uviedol Masella pre portál Il Messaggero s tým, že nový pápež je navyše muž s vynikajúcou fyzickou kondíciou.

Foto: Instagram.com/Augustiniani Papez Lev XIV. este ako Robert Prevost pri navsteve Slovenska Pápež Lev XIV. ešte ako Robert Prevost pri návšteve Slovenska

Rovnako ho vníma aj Hermanovský. „Je to veľmi milý a inteligentný človek. Je mimoriadne ľudský a má veľké porozumenie. Ja som bol v tom čase mladý, okolo 23 – 24 rokov a mal som nejaké osobné problémy. On ako ‚generál‘, ktorý mal na pleciach problémy prakticky celého sveta, si na mňa našiel čas, aby si ma vypočul a bral tieto moje problémy seriózne,“ zaspomínal si rehoľník. Dodal, že podobný otvorený a ústretový prístup mal budúci pápež voči všetkým ľuďom okolo seba.

Opakovaná návšteva Slovenska

Naša republika nie je novej hlave katolíckej cirkvi neznáma, práve naopak. Okrem kontaktov so slovenskými augustiniánmi v Ríme spoznal krajinu pod Tatrami neskôr aj osobne, keďže ju opakovane navštívil.

„Na Slovensku bol minimálne štyrikrát, my sme to vtedy ani nerátali. Ako generálny predstavený rádu mal totiž povinnosť navštíviť každú komunitu na svete, kde sú augustiniáni. K nám však prišiel aj mimo toho, práve kvôli dobrým vzťahom, ktoré sme mali. Stalo sa, že došiel na návštevu, ktorá mala trvať len jeden deň, ale zostal ďalšie dva alebo tri,“ priblížil Hermanovský. Nefalšovaný záujem súčasného pápeža o ľudí okolo seba dokazuje i taký detail, že si aj po roku od návštevy Slovenska pamätal mená Hermanovského rodičov.

Foto: Instagram.com/Augustiniani Robert Prevost pri navsteve Slovenska Robert Prevost pri návšteve Slovenska

Reholi v Košiciach sa vtedajší generálny predstavený rádu snažil pomáhať aj materiálne, keď jej vyčlenil financie na ďalší rozvoj. Podľa Hermanovského, ktorý v reholi pôsobí aj ako ekonóm, sa o komunitu augustiniánov na Slovensku veľmi zaujímal.

„V Európe je situácia taká, že je tu veľa prestarnutých rehoľníkov. My sme však boli najmladšia komunita rádu v Európe, snažili sme sa dobre pracovať a krásne sa to tu rozvíjalo. Videl, že naša spiritualita a práca, ktorú tu robíme, dáva ľuďom veľmi veľa. Naša služba tu bola a stále je potrebná,“ zdôraznil páter.

Okrúhle výročie

Robert Prevost ešte ako kardinál plánoval ďalšiu oficiálnu cestu na Slovensko, ktorá už bola dohodnutá. V nedeľu 1. júna mal odslúžiť svätú omšu pri príležitosti 30. výročia založenia komunity augustiniánov v Košiciach.

Foto: Instagram.com/Augustiniani Komunita augustinianov na Slovensku Komunita augustiniánov na Slovensku

„Augustiniáni boli na území dnešného Slovenska dlhé stáročia, ale v 16. až 17. storočí vymizli. Od 90. rokov sem začali chodiť spolubratia z Talianska, ktorí sa tu venovali mladým ľuďom. No a od roku 1995 je tu oficiálne stabilná komunita,“ načrtol jej dejiny Hermanovský.

Bohužiaľ, ako dodal, šanca, že by nový pápež teraz prišiel na Slovensko, už nie je. „Oficiálne síce túto cestu nezrušil, ale automaticky to padlo, rovnako ako všetky plány na najbližších sto dní. Už sme namiesto neho pozvali nového celebranta,“ zakončil rehoľník.