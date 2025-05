Bratislava môže získať európske Silicon Valley. ESET Campus chcú postaviť v areáli chátrajúcej nemocnice, podľa odborníka by zlepšil chaotickú Patrónku.

Eset chce mať v Bratislave epicentrum inovácií za 100 miliónov Video Zdroj: TV Pravda

Pôvodný komplex vojenskej nemocnice má za sebou smutný príbeh. Začal chátrať po tom, čo ju v roku 2004 zatvorili. Opustená bola od roku 2015. Budovy ostali prázdne a nikto sa o ne poriadne nestaral. Štát síce plánoval v areáli zriadiť archív, ale k tomu nikdy nedošlo. Keďže sa do opráv neinvestovalo, nemocnica postupne pustla a jej stav sa stále zhoršoval.

Plocha, ktorú využívala, slúži ako vstup do Bratislavy zo severu – teda z Česka a záhorských obcí – a zároveň spája mesto s prírodou Malých Karpát. Záujem o pozemok bývalej nemocnice na Patrónke pochopiteľne bol vysoký. Spoločnosť ESET sa o nich zaplatila 26,2 miliónov eur, čím vytlačila od kúpy známeho developera JTRE.

Slovenský IT-gigant plánuje tu postaviť kampus, podľa plánov ESET-u obrovský areál bude slúžiť ako hlavná budova firmy aj centrum pre vývoj technológií. Okrem priestoru pre prácu odborníkov má byť časť kampusu otvorená aj pre verejnosť. Momentálne sa posudzuje, ako ovplyvní životné prostredie (EIA), a mesto už k nemu dalo kladné stanovisko.

Foto: Ivan Majerský, Pravda vojenska nemocnica, patrónka, nemocnica sv. michala Nemocnica sv. Michala na bratislavskej Patrónke roky chátrala.

Ako bude kampus vyzerať?

ESET získal pozemky bývalej nemocnice v roku 2017. Zatiaľ sú prázdne. V marci 2023 sa pustili nové majitelia do odstránenia zdevastovaných nemocničných objektov, zbúrali celkovo 23 stavieb. Na ich meste chce ESET postaviť 12 nových budov a celý priestor zatraktívniť a nasledne sprístupniť verejnosti.

Sídlo spoločnosti má byť hlavne kanceláriami, avšak chce pôsobiť ako otvorený a priateľský priestor. Pôjde preto o viaceré menšie budovy, prepojené budú uličkami a námestiami s využitým prízemím pre obchody a služby. Projekt kampusu myslí na pobyt ľudí v areáli, životné prostredie aj moderné technológie. Chýbať nebude ani premyslená architektúra od známych zahraničných architektov. Projekt kampusu ESET-u totiž navrhlo dánske štúdio Bjarke v spolupráci so slovenskými architektmi z firmy Pantograph.

Foto: BIG-Bjarke Ingels Group ESET Campus zdroj BIG-Bjarke Ingels Group Vizualizácie ESET Campus

„Množstvo verejných priestorov, chodníkov a pavilónov v ľudskej mierke vytvárajú spoločne prostredie, ktoré pozýva zamestnancov ESETu, univerzitných študentov aj obyvateľov Bratislavy, aby sa tu radi stretávali,” približuje návrh architect Bjarke Ingels s tým, že v budúcnosti môže sídlo ďalej rásť a meniť sa podľa potreby. Odhadované náklady na výstavbu celého kampusu sú 200 miliónov eur a zaplatí ich softwareová spoločnosť.

Budovy kampusu budú mať jeden až šesť podlaží, pričom iba štyri z nich majú byť určené pre kancelárie ESETu. V dvoch najväčších budovách bude po šesť poschodí – situované v nich budú kancelárie, fitko, wellness, bar, sála na rôzne akcie, jedáleň, oddychová miestnosť a dielne.

V ďalších troch budovách s piatimi poschodiami sú naplánované priestory na spoluprácu medzi zamestnancami, stážistami a výskumníkmi, učebne, konferenčné miestnosti a kancelárie na prenájom. Okrem toho je v projekte budova na krátkodobé bývanie a tiež priestory pre technické konferencie, kultúrne podujatia, šport a rôzne akcie. Vznikne tiež veľká krytá úschovňa pre bicykle a servisné služby. Cyklisti získajú aj chodníky, prepojené s bratislavskými lesmi v okolí. Posledná budova bude energocentrum, ktoré využije obnoviteľné zdroje energie.

Plocha pre projekt má cca 91 tisíc metrov štvorcových, z toho zastavaných bude 11 tisíc. Takmer polovicu veľkého územia zaberie zeleň – parky, záhrady, ovocný sad a jazierko, do ktorých svojím tvarom stavba na prvý pohľad zapadne. Pracovať tu môže až 2,5-tisíc zamestnancov.

Kedy ho chcú postaviť?

Projekt kampusu je predstavený od roku 2017, ale výstavba sa stále nehýbe. Podľa informácií portálu YIMBA, je možné, že firma možno zvažuje, či postaví centrálu na Slovensku. Majiteľ ESET-u, Miroslav Trnka, sa ešte pred parlamentnými voľbami 2023 vyjadril, že ak sa k moci dostane Róbert Fico a Ľuboš Blaha, odíde firma zo Slovenska. Neskôr sa samotný Trnka presťahoval zo Slovenska do Prahy, dôvodom boli osobné útoky, ktoré smerovali aj na členov jeho rodiny.

Situácia sa podľa jeho slov ostrila najmä cez sociálne siete europoslanca Blahu. Ten v statusoch opakoval, že majiteľ ESET-u je súčasťou CIA, alebo že posilňuje vplyv USA na Slovensku. „Ak by sa takýto tlak mal stať normou, firma nemôže existovať v tomto prostredí, pretože tu nejde len o nás. Pod útokom sú aj naši zamestnanci, všetci ľudia, ktorí sú v tom absolútne nevinne,” zdôraznil.

Čítajte viac Harabin sa musí ospravedlniť Esetu za bludy o CIA a ovplyvňovaní volieb, rozhodol súd

Napriek Trnkovmu presunu do Prahy, kampus má stáť v Bratislave. Ani podoba projektu sa nemenila. Peter Blažečka, hovorca zo spoločnosti ESET zodpovedný za kampus, pre portál YIMBA potvrdil, že spoločnosť chce naďalej sídlo na Patrónke. Pôvodný termín postavenia bol do roku 2027, no ESET ho na teraz potvrdiť nemôže.

Jediný posun zatiaľ nastal v apríli 2025, keď projekt získal záväzné stanovisko, že je v súlade s územným plánom mesta. Zatiaľ sa čaká na výsledok EIA. Nasledovať má územné rozhodnutie, ktoré určí čo všetko a kde presne sa má v areáli stavať. Až potom môže ESET predložiť projektovú dokumentáciu a žiadať o stavebné povolenie. Posledný krok, výstavba, je tak v tomto bode na míle vzdialená.

Kampus z pohľadu urbanistu

Podľa urbanistu Petra Gera, nový areál firmy ESET na bratislavskej Patrónke prinesie do mesta nové pracovné príležitosti pre šikovných ľudí. Je to dôležitý krok, ktorý môže podporiť vznik ďalších IT firiem na Slovensku. Zároveň tvrdí, že práve otvorenie areálu verejnosti je výborným urbanistickým krokom.

Architektonické riešenie je podľa neho signálom, ktorý má ukázať, že ide o priestor pre tvorivých ľudí a odborníkov. Okrem toho pomôže zviditeľniť Bratislavu ako moderné a vzdelané mesto. „Architektúra Campusu vyzdvihuje odvahu zakladateľov ESET-u. Založenie pred viac ako 30-timi rokmi bolo tak silno nadčasové, ako je dnes navrhnutá architektúra kampusu na Patrónke,” uzatvára Gero.

Čítajte viac Električka pred SND rozdelila Bratislavu. Magistrát chce ňou spojiť sídliská s centrom, miestnym sa nepáči výrub stromov a zásahy do parkovania

Centrá výskumu a vzdelávania tu chce mať aj Slovenská akadémia vied. Prítomnosť ESET Campus-u by využila hodnotné miesto, zlepšila vzhľad prehliadanej oblasti a Bratislava by získala atraktívnu povesť s inovatívnou štvrťou. Jeho hlavný prínos nebude len v tom, čo pribudne v okolí, ale najmä v tom, čo nové a užitočné sa v ňom vytvorí.

Ovplyvní aj dopravu

Už teraz je doprava v blízkosti Patrónky dosť náročná. Denne sa tu pohybujú stovky áut, presúvajúcich sa smerom do centra Bratislavy. V tejto lokalite zároveň už existuje veľký kancelársky komplex a premávku ovplyvňuje aj blízkosť nemocnice na Kramároch. Otázkou teda je, či ďalšie veľké sídlo firmy dopravnú situáciu v tejto časti Bratislavy nezhorší.

Foto: TASR/Michal Svítok SR Bratislava Dom odborov Istropolis búranie BAX Ilustračná snímka

Dopravný analytik Jozef Drahovský hovorí, že by prekvapivo kampus mohol mať dobrý dopad na celú túto časť hlavného mesta. „Predpokladám, že kampus bude mať dostatočné parkovacie kapacity pre zamestnancov, pre zásobovanie a služby a aj pre návštevníkov,” uviedol s dodatkom, že ak by dosť miest na parkovanie nemal, nebol by životaschopný.

Parkovanie v kampuse by mohlo pomôcť najmä návštevníkom mestských lesov a Železnej studničky. Drahovský pripomína, že na parkovanie v tejto lokalite bolo vypracovaných viacero projektov, avšak do procesu vstúpili aktivisti, ktorí boli principiálne proti tomu aby sa na Železnej studničke budovali plochy pre autá. „Preto si myslím, že kampus bude riešiť v prvom rade parkovanie tak, aby mohol fungovať. To nevylučuje možnosť, napríklad počas víkendu ponúknuť svoje parkovacie kapacity verejnosti,” približuje odborník.

To, že sídlo má byť práve na Patrónke, vníma Drahovský pozitívne. „Je v blízkosti areálu Slovenskej akadémie vied, Centra vedecko technických informácií a ani študenti z Mlynskej doliny nemajú do neho ďaleko. Je umiestnený neďaleko diaľnice a hlavnej cesty s dostatočnou priepustnosťou a silného prestupového uzla MHD na Patrónke,” udáva. Podľa dopravného experta tak dopravu nezhorší, práve naopak, pomôže parkovaniu v Bratislave.