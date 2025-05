Búrlivý protest zamestnancov Ecco: Nie sme len nejaká vec, odkazujú. Vraj ešte v marci im sľubovali, že sa prepúšťať nebude

Protestné zhromaždenie zamestnancov Ecco Video Zdroj: TV Pravda

K zrušeniu Ecco dochádza podľa vedenia spoločnosti kvôli celosvetovému obchodnému a ekonomickému vývoju. Rozloženie výrobných kapacít sa rozhodli zmeniť tak, aby zodpovedali potrebám trhu. Správa o konci firmy však zamestnancov zaskočila. Zrazu sa ocitli v neistote. Spolu s odborármi teraz požadujú spravodlivú finančnú kompenzáciu pre každého prepusteného. Tiež dodatočné odstupné nad rámec Podnikovej kolektívnej zmluvy.

„Po rokoch poctivej práce si zaslúžia viac než len minimum. Cieľom je upriamiť pozornosť na sociálne dôsledky rozhodnutí manažmentu spoločnosti a vyzvať na konštruktívne a férové riešenie,“ zdôrazňujú odborári.

V utorok (27. 5.) sa zamestnanci rozhodli predniesť svoje požiadavky na verejnom protestnom zhromaždení priamo pred administratívnou budovou spoločnosti v Martine. Nie všetci sa však mohli zúčastniť, keďže mnohí práve pracovali – odhadom teda prišla zhruba polovica z nich.

Foto: Eva Štenclová, Pravda protest, Ecco, Martin Protest zamestnancov spoločnosti Ecco v Martine bol poriadne hlučný.

Zamestnanci: Nie sme len nejaká vec

Firma od začiatku tvrdí, že pre prepustených pripravuje kompenzačné balíčky aj ďalšie opatrenia v súlade s kolektívnou zmluvou. Ľudia, ktorí sa o tom, že prídu o prácu, dozvedeli zo dňa na deň, s tým však spokojní nie sú.

„Ja tu robím, v porovnaní s inými, pomerne krátko. Ťahám to tu šiesty rok a takýto koniec som nečakal. Naozaj to prišlo zo dňa na deň,“ povedal Pravde Radoslav Žiak, ktorý prišiel dať na protest najavo, že to, ako Ecco postupuje, sa mu nepáči.

„Keď som sa to dozvedel, bol som práve doma. Chystal som sa na poobednú zmenu a zrazu mi pípla správa, že firma to na Slovensku zatvára,“ priblížil, ako sa k nemu dostala negatívna zvesť. Verí, že hromadným nesúhlasom vybojujú to, na čo majú právo. „Teraz, v priebehu mája, sme už dostávali výpovede. Väčšina z nás tu zostane len do konca augusta,“ uzavrel.

Transparent s nápisom „Bez nás by ste mali holú r..ť!“, ktorý pútal pozornosť, držal v rukách Bohdan Bartoš. „Prišiel som s cieľom podporiť našu organizáciu. Tiež patrím medzi odborárov. Ja som tu len tri roky, ale mnohí, ktorí tu robia dlhšie, si určite zaslúžia lepšie zaobchádzanie,“ mieni.

Janka Božiková predniesla pár slov za všetkých zamestnancov. „Žiadame o ľudský prístup, ohľaduplnosť a dôstojnosť voči nám – ľuďom, ktorí pre Ecco dlhé roky pracovali. My nie sme len nejaká vec, ktorá keď človeka omrzí, odloží ju,“ podčiarkla.

„Boli sme postavení pred hotovú vec a neľudské jednanie zo strany dánskej spoločnosti. Keď bolo treba pomáhať pri záplavách s výrobou, slovenskí zamestnanci pomáhali a teraz my žiadame o pomoc. Nie je hanbou povedať svoj názor – hanba je zbabelo sa k tomu postaviť,“ doplnila.

Foto: Eva Štenclová, Pravda protest, Ecco, Martin Verejné protestné zhromaždenie zamestnancov Ecco a odborárov sa konalo pred administratívnou budovou firmy v Martine.

Piskot a trúbenie

„Naše požiadavky sa týkajú najmä finančných kompenzácií nad rámec kolektívnej zmluvy vo výške 3-tisíc eur pre každého zamestnanca – vrátane manažmentu,“ hovorí Pavol Húšťava, predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri spoločnosti Ecco Slovakia.

„Keď sme kolektívnu zmluvu v roku 2023 uzatvárali, s dodatkom v roku 2024, tak nás ubezpečovali, že tu firma ostane a nikde neodíde. Ešte na konci marca nám tvrdili, máme z toho aj zápisnice, že prepúšťať sa nebude,“ vysvetlil.

Húšťava pokračoval, že najskôr zorganizovali tichý protest, ktorý dávali najavo nosením odznakov s nápisom „Podporujem požiadavky odborov“. Zrejme vraj neboli dosť viditeľní, preto zorganizovali niečo hlučnejšie. „Ako počujete, zamestnanci pískajú a trúbia na autách, keď prichádzajú do práce. To isté robili pri preberaní výpovedí. Vyhlásili sme štrajkovú pohotovosť a teraz čakáme na súhlas zamestnancov na štrajk,“ poznamenal.

Viceprezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky František Gajdoš uviedol, že v krátkom čase príde o prácu viac ako šesťsto zamestnancov, čo je smutná a mimoriadna udalosť pre celý región.

„Firma tu pôsobila viac ako 27 rokov, zamestnanci sa dlhé desaťročia podieľali na jej ziskoch a prosperite. Samozrejme, nevieme jej zakázať, aby to tu nezatvorila. Dôležité pre nás ale je, aby sa so zamestnancami rozlúčila dôstojne a férovo,“ povedal. Pripomenul, že práve o tom sú rokovania s predsedom odborovej organizácie, ktorý žiada kompenzáciu pre každého prepusteného vo výške 3-tisíc eur. „Firma už bola v podobnej situácii, keď prepúšťala v inej krajine. Tam tie kompenzácie boli násobne vyššie ako to, čo dnes žiadajú odborári v Martine,“ tvrdí.

Ak nedosiahnu, čo požadujú, sú odhodlaní ísť protestovať, v symbolickom počte, aj priamo do Dánska. „Oslovili sme tiež partnerov z Európskej odborovej konfederácie, ktorá nás už, prostredníctvom svojej šéfky, solidárne podporila listom,“ dodal.

Osem platov? Ako kto

Generálny riaditeľ Ecco Slovakia Petr Milan pred protestujúcich ani prítomných novinárov nepredstúpil. Za spoločnosť však poslal písomné stanovisko Matej Kováč. „Samozrejme, rešpektujeme právo odborárov organizovať takéto protestné aktivity. Zároveň však nie celkom tomu rozumieme, keďže pre našich zamestnancov sme pripravili kompenzačný balíček, ktorý obsahuje finančné aj nefinančné opatrenia,“ uviedol zástupca firmy.

Foto: Eva Štenclová, Pravda transparent, protest, Ecco, Martin Transparent, ktorý určite zaujal, v rukách protestujúceho Bohdana Bartoša.

„Len priama finančná pomoc bude na úrovni 11 miliónov eur a v priemere dostane zamestnanec pri odchode osem platov. Ideme nad rámec zákonných povinností, v súlade s kolektívnou zmluvou a ekonomickými možnosťami našej spoločnosti,“ pokračoval.

„Zároveň sme pripravili aj nefinančné opatrenia, ktoré majú pomôcť ľuďom čo najskôr nájsť si novú prácu. Sú to napríklad rôzne rekvalifikácie a vzdelávania, konzultácie či poradne, tiež stretnutia s budúcimi zamestnávateľmi,“ vymenoval. „Mnoho z toho ponúkame aj počas pracovného času a priamo v priestoroch firmy – s náhradou mzdy pre zúčastnených zamestnancov,“ zhodnotil Kováč.

Protestujúci zamestnanci a odborári upozorňujú, že spomínaných osem platov nedostane každý. Takáto „odmena“ pri odchode sa „ujde“ len tým, ktorí vo firme pracujú nad určitý počet rokov. Ani zďaleka to teda nie je tak, ako to „na prvý pohľad“ vyzerá.