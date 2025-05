V centre Ružomberka opravia dôležitý most. Nachádza sa v najfrekventovanejšej zóne, obmedzeniam sa vodiči nevyhnú

Most v centre Ružomberka Video Zdroj: TV Pravda

Ružomberským mostom ponad rieku Revúca, pri bývalom hoteli Savoy, prejdú denne stovky áut. Nachádza sa na najfrekventovanejšej križovatke, ktorá spája sídlisko Roveň, najväčšiu základnú školu, vojenskú nemocnicu, centrálnu pešiu zónu a stanicu. Ako upozornil primátor Ľubomír Kubáň, vplyvom poveternostných podmienok či čiastočného zatekania do konštrukcie mosta došlo k porušeniu niektorých jeho častí. Kvôli zlému technickému stavu je oprava nevyhnutná.

„Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sme schválili spolufinancovanie rekonštrukcie mosta. Z rozpočtu nás to bude stáť viac ako 26-tisíc eur. Celkové náklady, ktoré na opravu vynaložíme, sú 329-tisíc eur,“ uviedol primátor. Objasnil, že viac ako 303-tisíc eur na to získali z eurofondov v rámci výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Foto: mesto Ružomberok most, Ružomberok Most v centre Ružomberka čaká niekoľkomesačná rekonštrukcia.

Pribudne aj „kruháč“?

„Počas rekonštrukcie, ktorá začne v druhej polovici roka, na moste vybúrame vozovku. Realizovať budeme hydroizoláciu, opravíme zábradlie a železobetónové rímsy. Opravou prejde aj spodná časť mosta, tiež vozovka pred a za ním – na dĺžke asi tri metre,“ vysvetlil Kubáň. Od týchto prác si sľubujú predĺženie životnosti mosta, zároveň zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v dotknutej lokalite.

Viacerí miestni reagovali, že sa tešia, no niektorí by uvítali aj ďalšie riešenie. „Na tom mieste by sa zišiel kruháč, lebo keď človek ide touto cestou v dopravnej špičke, tak sa nikde nevie dostať. Zvlášť, keď ide zo smeru od nemocnice,“ poznamenal Pavol.

Ružomberčan Miroslav s ním súhlasí. „Videl som jedného času odborné riešenie ambiciózneho plánu postaviť ešte jeden nový most a spraviť tam, ponad Revúcu, veľký kruháč. Akosi na to už každý zabudol,“ mieni. Plány podľa primátora sú, čo by doprave pomohlo, no bližšie to nešpecifikoval.

Hovorca mesta Vladimír Miškovčík Pravde potvrdil, že kruhová križovatka je stále v pláne – vzhľadom na predpoklad, že by doprava po jej vybudovaní bola oveľa plynulejšia. V rebríčku priorít je ale podľa neho aktuálne obnova mosta, keďže je v zlom stave.

„Na druhej strane chceme v krátkej budúcnosti, práve v blízkosti mosta pri bývalom hoteli Savoy, realizovať viaceré dopravné opatrenia. Z dôvodu bezpečnosti a existencie základnej školy plánujeme na Ulici Zarevúca realizovať jednosmerky,“ spomenul hovorca jednu z chystaných zmien. Vzápätí poukázal na ďalší zámer.

„V prípade, že bude mesto úspešné s projektom v programe Plánu obnovy a odolnosti, vybudujeme na Ulici Poľná cyklistické prepojenie. Hlavným cieľom je prepojiť dopravu a zvýšiť bezpečnosť pre cyklistov na uliciach Zarevúca, Štiavnická a Poľná,“ priblížil.

Foto: mesto Ružomberok most, detail, Ružomberok Detailný pohľad odhaľuje začiatočné štádium degradácie objektu.

Previazanosť s inými projektmi

Miškovčík spresnil, že rekonštrukciu mosta by mali odštartovať v septembri. „Ak sa nevyskytnú žiadne komplikácie, potrvá štyri mesiace,“ povedal s tým, že nevyhnutné budú aj dopravné obmedzenia. „V akom konkrétnom rozsahu a kedy k nim dôjde, je ešte predčasné hovoriť. Navrhnuté budú s ohľadom na to, že most je v blízkosti najfrekventovanejšej križovatky v centre mesta,“ pripomenul.

V rámci obnovy tohto mosta ide aj o strategickú previazanosť s inými projektmi, ktoré Ružomberok robí či plánuje. Svoje „zastúpenie“ majú najmä cyklochodníky. Jeden z nich rastie pri Zápalkárni – železničná a autobusová stanica, dokončený by mal byť v auguste. V štádiu prípravy projektovej dokumentácie je ďalší v Hrabovskej doline. Vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie už majú aj v rámci cyklochodníka Katolícka univerzita – autobusová a železničná stanica.

Známy je tiež plán výstavby cyklotrasy Čutkovská – Klačno – Mostová, ktorá sa má realizovať v auguste až októbri tohto roka. Zrejme k najväčším projektom v tejto „skupine“, ktorý je zatiaľ len vo fáze príprav, patrí most s napojením na existujúcu sieť cyklotrás regionálneho a nadregionálneho významu. Sú to Oravská či Donovalská cyklomagistrála, Podsuchá – Smrekovica – Ružomberok a Pribylina – Vlkolínec.