Divadlo pod Pustým hradom obnovujú za milióny eur, na jeho streche sa uhniezdil dravec. Skomplikuje finále prác?

Rekonštrukčné práce v divadle, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, odštartovali začiatkom tohto roka. Viac ako 2,4 milióna eur sa župe na to podarilo získať z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti, no prinesie to aj nový estetický vzhľad kultúrneho stánku či vyšší komfort pre hercov a divákov.

Predseda kraja Ondrej Lunter vysvetlil, že dôjde ku kompletnej výmene okien, dverí, k zatepleniu fasády z dvora, regulácii vykurovacieho systému a inštalácii úsporných LED svietidiel. Zhotoviteľ prispôsoboval práce špecifikám fungovania divadla, no tiež tomu, že ide o historický a reprezentatívny objekt.

„Táto budova má viac ako 120-ročnú históriu a nesie v sebe dušu Zvolena – od čias Hotela Grand, ktorý v nej kedysi sídlil, cez ochotnícke divadlo až po dnešné profesionálne kultúrne centrum,“ hovorí Lunter. Ozrejmil, že poslednou veľkou rekonštrukciou prešla táto dominanta v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

„Divadlo je srdcom tohto mesta a našou zodpovednosťou je zachovať jeho ducha a zároveň mu vdýchnuť nový život. Aktuálna rekonštrukcia zabezpečí, že najbližšie dekády už nebude potrebovať zásadné zásahy. Zároveň ňou vysielame jasný odkaz, že kultúra má v našom kraji pevné miesto,“ povedal.

Ušetria slušný „balík“

Práce prebiehajú podľa plánu, pričom divadelný súbor sa na domovské javisko vráti už v septembri. „Verím, že herci vstúpia do nových priestorov s novou energiou, myšlienkami a nápadmi. Ja osobne mám radosť aj z toho, že ušetríme prostriedky na energie, ktoré môžeme využiť na tvorbu,“ poznamenal riaditeľ zvolenského divadla Peter Kováč. Zároveň vysvetlil, že aktuálne sa ich predstavenia konajú v náhradných priestoroch, konkrétne v Dome kultúry ŽSR vo Zvolene.

„Veľa hráme aj na zájazdoch, čo je pre nás výborná skúsenosť. Minulý týždeň sme boli pred šesťsto miestnym hľadiskom v Nitre, takisto v Zlíne či národnom divadle. Trošku tak stúpa aj sebavedomie súboru,“ podotkol Kováč. Teší ho, že divadlo bude krajšie aj zvonku.

Foto: BBSK divadlo, Zvolen, Hotel Grand Dobová fotografia z obdobia, keď v bol v budove súčasného divadla Hotel Grand.

„Dúfam, že onedlho sa dostaneme aj k výmene niektorých interiérových vecí. Samozrejme, podstatné je, že podľa výpočtov ušetríme veľmi slušné peniaze, ktoré nám náš zriaďovateľ pravdepodobne nechá a môžeme ich použiť na tvorbu,“ doplnil.

Podpredseda BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak je rád, že župa nezabúda na svoje erbové inštitúcie v rámci kultúry. „Zhodou okolností dve sídlia vo Zvolene. Knižnica Ľudovíta Štúra nám už postupne vyrástla do krásy, čaká ju ešte úprava dvorového traktu. No a už toto leto môžu ľudia obdivovať aj divadlo, ktoré bude, okrem úspory, zdobiť centrum svojou obnovenou fasádou. Jednoducho skrášli priestor na námestí,“ zhodnotil Beljak.

Čakajú na vyliahnutie

Župan potvrdil, že po dokončení rekonštrukcie by úspory na prevádzke mali byť takmer polovičné. Objasnil tiež, že ide o druhú významnú investíciu do divadla za ostatné obdobie – v roku 2022 prešlo komplexnou obnovou divadelné javisko vrátane výmeny prepadliska a nákupu novej techniky.

Foto: BBSK sokol, divadlo, Zvolen Sokol sa zahniezdil v streche kultúrneho stánku.

Počas súčasných prác sa však vyskytla aj nečakaná kuriózna situácia – na streche divadla sa „udomácnil“ sokol. Zhotoviteľ musel kvôli chránenému dravcovi upraviť harmonogram prác, no termín dokončenia to vraj významne neovplyvní.

„Stavebníci našli v podkroví hniezdo dravca. Samozrejme, neohrozí to odovzdanie stavby, no v tej jednej časti sme ju dočasne pozastavili, kým sa mláďatká nenaučia lietať a neodídu. Je to vlastne milé – rešpektujeme to, lebo to je život, ktorý zasahuje aj do nášho ľudského,“ usmial sa Lunter.

Šéf odboru kultúry BBSK Peter Černek spresnil, že momentálne čakajú, kým sa z vajíčok vyliahnu mladé. „Keby sa sokolík prenášal v súčasnosti, tie vajíčka by mohol odmietnuť, keďže s nimi nemá až takú väzbu,“ hovorí. „Takže keď mláďatká prídu na svet, nadviažu kontakt so svojimi rodičmi a zhruba týždeň ich necháme spolu. Následne príde Štátna ochrana prírody s novou búdkou pre mladé, ktoré budú posunuté hlbšie do priestorov divadla, a my môžeme pokračovať ďalej v v rekonštrukcii,“ uzavrel.