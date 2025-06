Na Slovensku vyčíňali búrky, voda zaplavovala ulice aj domy. Jednu školu museli zavrieť, čistiť ju budú týždne

Revúcky okres zasiahli silné búrky Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Prvá júnová nedeľa sa na Gemeri začala ako pekný slnečný deň a vo viacerých obciach počas nej organizovali podujatia k Medzinárodnému dňu detí. Hneď popoludní však nastal zvrat v počasí a teplé slnečné lúče vystriedali búrky s výdatnými zrážkami a krúpami. Zasiahli sever Rimavskosobotského, ale hlavne Revúcky okres.

Podľa portálu iMeteo.sk boli v Revúcej a okolí statické búrky, ktoré sa odtiaľ nepohli šesť hodín. „Podľa dát z oficiálnych zrážkomerov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) spadlo v Revúcej počas včerajších búrok celkovo až 128 milimetrov zrážok, čo je extrémny úhrn. Pre lepšiu predstavu, je to akoby ste vyliali 128 litrov na meter štvorcový pôdy a to len v priebehu šiestich hodín,“ vysvetľuje iMeteo.

Foto: Branislav Caban Zvysky bahna na ceste v Lubeniku Zvyšky bahna na ceste v Lubeníku

V Lubeníku zatvorili školu

V obci Lubeník, ktorá je od okresného sídla vzdialená zhruba sedem kilometrov, sa tieto búrky prejavili obzvlášť výrazne. Voda s bahnom počas nich stekala z poľa nad dedinou priamo do intravilánu. „Zostala zaplavená základná škola, jej pivničné priestory a sklady. Zaplavilo aj desať rodinných domov. Voda tam v pivniciach bola až po vrch,“ priblížil pre Pravdu starosta Lubeníka Milan Pavko.

Dodal, že v ich prípade šlo o krátky dážď, ale veľmi intenzívny. V dedine si na búrku, ktorá by spôsobila takéto škody, nepamätajú. Pod vodou zostali v Lubeníku aj niektoré cesty, vrátane hlavnej komunikácie II/532, ktorá spája tri mestá Revúckeho okresu a je jeho hlavnou spojnicou. Vody bolo toľko, že niektoré autá nedokázali prejsť.

Foto: Branislav Caban ZS s MS S. Tomasika museli pre zatopenie picnicnych priestorov zavriet ZŠ s MŠ S. Tomášika museli pre zatopenie picničných priestorov zavrieť

Pre zaplavené pivničné priestory museli v pondelok zatvoriť miestnu Základnú školu s materskou školou Sama Tomášika. „Deti mali dnes riaditeľské voľno a celý kolektív upratoval školu. Chceli sme sfunkčniť kuchyňu, čo je základ, aby mohla fungovať materská škola,“ vysvetlil riaditeľ Vladimír Gažúr. Celkové vyčistenie priestorov školy podľa neho zaberie niekoľko týždňov.

V pondelok predpoludním sa na hlavnej ceste v Lubeníku ešte stále nachádzali zvyšky naplaveného blata. Cestári ich postupne zmývali a komunikáciu čistili.

V Revúcej vyhlásili tretí stupeň

Aj okresné mesto zasiahla v nedeľu silná búrka s krupobitím. „Okolo 18:00 hodiny som bola informovaná, že sa treba ísť pozrieť do miestnej časti Revúčka, keďže náplavová voda z okolitých kopcov steká priamo do dvorov rodinných domov,“ uviedla pre Pravdu prednostka Mestského úradu Revúca Lucia Búšová. Práve v spomínanej mestskej časti bola podľa jej slov najhoršia situácia v rámci celého mesta a bol preto vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.

Foto: Branislav Caban Vymyta poda na poli medzi Revucou a Mokrou Lukou Vymytá pôda na poli medzi Revúcou a Mokrou Lúkou

Doplnila, že na mestských budovách v Revúcej nevznikli v dôsledku búrok žiadne škody, pracovníci mesta však museli čistiť miestne komunikácie. „Keď bol dnes znížený stupeň povodňovej aktivity z tretieho na druhý, tak to znamenalo aj odstraňovanie škôd,“ dodala prednostka s tým, že po oba dni v Revúčke pomáhali mechanizmy z Technických služieb mesta Revúca.

Múzeu dažde neublížili

Podobná prietrž mračien, ku akej došlo teraz, vytopila pred deviatimi rokmi v Revúcej tamojšie Múzeum Prvého slovenského gymnázia. Tentoraz ho búrky nezasiahli. „V roku 2016, keď prišla búrka, to bolo presne rovnaké ako včera. Takisto sa to točilo a vyzeralo to, že z toho nič nebude. Veľký príliv vody však vtedy zasiahol naše múzeum. Stálo nás to nemalé finančné prostriedky a skoro trištvrte roka sme boli mimo prevádzky, pretože múry sa museli sušiť,“ uviedla pre Pravdu riaditeľka múzea Diana Kohout Lamperová.

V múzeu okrem opráv zainvestovali aj do prevencie a vybudovali odvodňovací rigol aj s nádržou, ktorá by mala prívalovú vodu zachytiť. Okrem toho bol za múzeom vybudovaný múr, ktorý by mal zabrániť stekaniu vody na pozemok múzea.

V meste Tisovec v susednom Rimavskosobotskom okrese, ktorým prešli dve búrkové vlny, nespôsobili zrážky väčšie škody. „Je pravda, že dvakrát prišla veľká prívalová vlna, na obed a večer. Nemám však informácie, že by došlo k niečomu, aby sme museli zvolať krízový štáb, alebo volať dobrovoľných hasičov na odčerpávanie vody,“ uviedol pre Pravdu primátor Ján Vengrín.

Dodal, že po búrkach zisťoval, aká bola situácia v meste, a v jednej z bytoviek, v ktorej do pivnice presiakla voda cez múr, ju obyvatelia hneď odčerpali sami.