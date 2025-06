Populárny tajch je opäť plný vody. Letnú sezónu odštartuje aj s „hliadkovým“ člnom

Novobanský tajch Video Zdroj: TV Pravda

Po minuloročnej sezóne, keď bol Novobanský tajch vypustený a turistov v jeho okolí podstatne menej, očakáva mesto úplne iný scenár. „Konečne sme opravili všetko, čo nefungovalo, najmä výpustný systém. Nádrž bude mať čistú vodu a veríme, že počas leta ju slniečko príjemne vyhreje,“ hovorí primátor Novej Bane Branislav Jaďuď. Predpokladá, že v porovnaní s ostatnými rokmi zažije táto lokalita nápor návštevníkov. Spokojnejší tak určite budú aj prevádzkovatelia pohostinstiev či ubytovacích zariadení. „Občerstviť sa ľudia môžu vo viacerých podnikoch, ktoré sú, na obidvoch stranách jazera, priamo pri vode,“ podotkol.

Samospráva sa celý areál snažila čo najviac zútulniť a zabezpečiť rekreantom komfort. „Pridali sme tiež nejaké atrakcie. Nechýbajú bezpečné vstupy do vody z jednej aj druhej strany či drevené mólo, z ktorého sa dá skákať. Čoskoro tam vyrastie tiež detská pláž. Samozrejme, máme nové toalety, sprchy a prezliekarne. Inštalovali sme tiež detské hracie prvky a workoutové zostavy,“ priblížil primátor. Zdôraznil, že problém nie je ani s parkovaním, kapacita je dostatočná. Ideálne je toto prostredie aj v rámci prechádzok či športovania „na kolesách“, ktoré umožňuje asfaltový cyklochodník.

Čistý areál

Úplnou novinkou je čln, ktorý používa tajchár. „Táto pozícia je potrebná aj kvôli technicko-bezpečnostnému dohľadu. Čln je poháňaný elektromotorom, aby nevyrušoval rekreantov ani rybárov. Vďaka nemu môže náš zamestnanec brať z hladiny priplavené predmety – konáre, lupene z kvetov, sem tam aj nejakú mŕtvu rybu,“ vysvetlil primátor. Celkovo tajchár kontroluje čistotu celého areálu. „Stará sa aj o rybárske záležitosti – máme tu revír, od marca je v nádrži nasadený kapor. V júni už začala sezóna lovu. Kúpanie je tu ale na vlastné nebezpečenstvo, plavčíka nemáme,“ upozornil.

My sme na tajchára natrafili práve v čase, keď priamo pri nádrži zbieral odpadky a vyprázdňoval smetné nádoby. Čln na hladine však v čase našej návštevy chýbal – „zaparkovaný“ bol v priestoroch technických služieb. „Potrebujeme mu ešte vybudovať depo, aby ho v nočných hodinách nepoškodzovali vandali. Zatiaľ ho teda garážujeme mimo areálu,“ objasnil tajchár Marián Lisičan. Potvrdil, že náplňou jeho práce je celková starostlivosť o vodnú nádrž.

„V pondelok, stredu a piatok začínam ráno meraním výšky hladiny. Jej priesak kontrolujem vďaka sondám, ktoré sú umiestnené v blízkosti tajchu,“ ukázal na predmety pripomínajúce tenké palice zapichnuté v zemi. „Potom dookola obídem celú nádrž, aby som videl, čo je na hladine. Ak si všimnem nejaké konáre alebo iné nečistoty, zabezpečím ich odstránenie. No a poobede fyzicky zbieram odpad z kontajnerov,“ povedal.

Za krásneho slnečného počasia sme na novovybudovanom múriku, priamo pri vode, videli dve opaľujúce sa ženy. Prezradili nám, že sú z Novej Bane a naplnenia tajchu sa už nevedeli dočkať. „Konečne je k dispozícii tak, ako má byť. Je to fajn, lebo vlani nám tu chýbal,“ konštatovala Dana Kupcová. „Museli sme cestovať na okolité kúpaliská a jazerá, alebo byť doma. Teraz máme kam chodiť celé leto,“ poznamenala s úsmevom. „Už sme vyskúšali aj vodu, no vhodná je teraz skôr pre otužilcov. Jej teplota ešte musí trochu stúpnuť,“ ozrejmila. Neodpustila si aj trošku kritiky – prostredie je podľa nej krásne, no prístup k vode nie je úplne domyslený. „Z asfaltového chodníka sem človek musí prejsť cez strmé kaskády zarastené trávou, čo je dosť nepohodlné,“ poznamenala.

Jej kamarátka Daniela Wolfová s ňou súhlasí. „Je problematické dostať sa cez to k novým betónovým schodom vedúcim do vody – mal by k tomu viesť nejaký chodníček. Ostatné je naozaj urobené pekne – múrik aj schody. No a zrejme každému dobre padne, keď je trochu v prírode,“ mieni.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Marián Lisičan, tajchár, Nová Baňa Tajchár Marián Lisičan pri ventiloch slúžiacich na ovládanie výšky hladiny, ktoré sú umiestnené na hrádzovom telese.

Tisíc áut bahna

Primátor podčiarkol, že v areáli zatiaľ nie je všetko definitívne dokončené, všetko má svoju postupnosť. Vysvetlil, že viac ako dvestoročný tajch začali rekonštruovať vlani na jar, no snahy o to siahajú až do roku 2013. Projekt na to dalo vypracovať ešte predchádzajúce vedenie mesta, ale keďže nejde o lacnú záležitosť, chýbali peniaze. Z externých zdrojov sa ich zohnať nepodarilo. Vzhľadom na to, že išlo o havarijnú situáciu, samospráva sa rozhodla pre úver vo výške 802-tisíc eur.

„Za výhodných podmienok sme ho získali z envirofondu, kde je úroková sadzba len 0,1 percent. Samotná rekonštrukcia stavebných objektov stála 740-tisíc s DPH. Zvyšných 62-tisíc sme dočerpali na rekreačnú funkciu, keďže sme tam urobili aj betónové vstupy do vody,“ pokračoval Jaďuď. Objasnil, že havária spočívala najmä v nefunkčnosti dnového výpustu, ktorý čakal na svoju opravu sedemnásť rokov.

Po vypustení tajchu sa z jeho dna podarilo odťažiť sedimenty. „V niektorých miestach dosahovali hĺbku 1,8 metra. Odviezlo ich tisíc nákladných áut, pričom jedno zvládlo zhruba desať kubíkov,“ uviedol. Dokopy 10-tisíc kubíkov čierneho bahna teda museli niekam „umiestniť“. Predtým ho ale dali preskúmať, či nie je ekotoxické.

„Našťastie nebolo, čím sme ušetrili veľké peniaze. Keby sa zistila závadnosť, muselo by to putovať na skládku, čo by nás stálo státisíce eur. Takto sme to moli dať na nami určenú plochu – neriešili sme to cez zákon o odpadoch, ale ako hnojivo, ktoré je možné zapracovať do pôdy,“ hovorí. Degradovaný bol v tajchu aj bezpečnostný prepad, ktorý v rámci rekonštrukcie upravili. Spevnili tiež odtokový kanál. „Najhlbšie miesto v tajchu dosahuje 6,7 metrov. Výška celého mnícha je 8,5 metra,“ podotkol. Naplnené je to na maximum, voda tam pribúdala štyri mesiace.

„Pripravujeme sa na leto s početnejšou návštevnosťou. Dúfame, že to tu bude žiť podobne, ako na banskoštiavnickom Počúvadle. Máme porovnateľnú ponuku a verím, že voda u nás bude teplejšia, lebo sme trochu južnejšie,“ poukázal primátor na výhodu ich tajchu.

Foto: Technické služby NB čln, tajch, Nová Baňa Čln s elektromotorom je jednou z noviniek na Novobanskom tajchu.

Novobančania, ale aj turisti, sa už teda v horúcich dňoch majú kde schladiť. Túto možnosť vítajú o to viac, že mestské kúpalisko je dlhodobo zatvorené. „Nefunkčné je od roku 2006. Je to škoda, lebo to tam, aj popri tajchu, žilo veľmi dobre,“ vraví primátor. „Tamojšie normy a technológia už nevyhovovali súčasným štandardom. Plnilo sa to vodou z potoka, čo dnes nie je možné,“ zdôvodnil „úpadok“ obľúbenej lokality.

Výhodou kúpaliska bola priama dostupnosť v meste, čo si pochvaľovali najmä rodiny s deťmi. Tajch je vzdialený zhruba tri kilometre, takže návštevníci k nemu prichádzajú väčšinou autami, alebo na bicykloch. „Je to otázka zdrojov, nedá sa urobiť všetko naraz. Zvlášť, keď to platíme z vlastných peňazí. V akom rozsahu by sme kúpalisko vedeli riešiť a či vôbec, na to musí odpovedať zastupiteľstvo a komisie pri ňom. Čas ukáže, no lacné to určite nebude,“ uzavrel primátor.