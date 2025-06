Do Domaše vytekajú splašky z 18 obcí. Štát to chce zmeniť kanalizáciou, Migaľ by priehradu v budúcnosti chcel využiť ako záložný zdroj pitnej vody

Vodná nádrž Domaša v Prešovskom kraji by mala mať v budúcnosti čistejšiu vodu. Umožní to výstavba kanalizácií v 18 obciach okolo priehrady, odkiaľ v súčasnosti splašky neraz stekajú priamo do vody.

Samuel Migaľ tvrdí, že vodná nádrž Domaša by v budúcnosti mohla byť záložným zdrojom pitnej vody Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Memorandum s týmto cieľom začiatkom júna podpísali primátori a starostovia samospráv v okolí vodného diela. Vláda zároveň na svojom stredajšom (4. 6.) výjazdovom rokovaní v Pečovskej Novej Vsi (okres Sabinov) prijala uznesenie, podľa ktorého bude projekt odkanalizovania Domaše zaradený medzi strategické projekty.

„Je to dôležité, pretože ak už priehradu máme, musíme sa o ňu a jej kvalitu vody starať. Bohužiaľ, doteraz nebol žiaden záujem o to, aby bola Domaša odkanalizovaná. Zelenú perlu, ktorú na Slovensku máme a nie je znečistená žiadnym priemyslom, sme si doteraz nechránili,“ konštatoval po zasadnutí minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.

Deklaráciu k strategickému projektu s názvom Čistá Domaša podpísali starostovia 18 obcí, vrátane okresného mesta Stropkov, ako aj predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín. Zaradenie projektu medzi strategické umožní okrem iného urýchliť rôzne prípravné a povoľovacie procesy.

Foto: TASR, Roman Hanc Holčíkovce kúpanie nádrž Domaša Rekreanti sa kúpu vo vodnej nádrži Domaša na pláži Eva pri obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou 13. augusta 2024.

Stavať by sa malo začať budúcu jar

Migaľ zdôraznil, že úlohou starostov bude príprava projektových dokumentácií, aby následne jeho rezort mohol žiadať Brusel o čerpanie eurofondov na veľký projekt odkanalizovania Domaše. Presná suma podľa neho zatiaľ nie je známa, ale určite to budú desiatky miliónov eur.

Vyzdvihol tiež spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia SR a jeho šéfom Tomášom Tarabom. „Veľká vďaka, že skrz Envirofond vychádza v ústrety, pretože práve Envirofond by mal poskytnúť pôžičku s úplne nízkym úrokom obciam, ktoré doteraz nemajú zabezpečenú projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie, aby si ju mohli vypracovať,“ ozrejmil Migaľ. Očakáva, že do konca roka by mali byť pripravené projektové dokumentácie a následne by sa na jar budúceho roka čo najskôr začali výkopové práce.

Foto: Branislav Caban Minister Migal podpisal so starostami viacero dokumentov Minister Migaľ podpísal so starostami po zasadnutí vlády viacero dokumentov

Podľa primátora Stropkova Ondreja Brendzu je deklarácia na prvý pohľad len troma listmi papiera, ale považuje ju za veľmi dôležitú. „Život nás naučil, že samotná príprava projektu je dlhšia ako jeho realizácia. Jednotlivé obce potrebujú určitú koordináciu, spoluprácu a vedenie,“ vysvetlil primátor. Zároveň spomenul, že jeho mesto už je odkanalizované, ale chýba ešte mestská časť Sitník.

„Je to dlhá cesta, ale keď sa máme pohnúť ďalej a chceme, aby Domaša bola čistá, k tomu sme sa zaviazali týmto memorandom o spolupráci. Nasledovať by možno mali založenie občianskeho združenia, kde by sme to ‚zoficiálnili‘ do právnej podoby,“ doplnil Brendza.

Starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ na margo zámeru uviedol, že jeho dedina už má kanalizáciu, ale je nedostatočná v časti katastra, kde je asi 650 chát. „Z toho zhruba 200 až 250 je odkanalizovaných, ostatné nie. Minulý rok po daždi začala z čističky, ktorá nezvládla nápor, vytekať voda a rekreantom sa to nepáčilo,“ podotkol Vrabeľ.

Domaša ako potenciálny zdroj pitnej vody

Minister investícií pripomenul, že okrem dovolenkového využitia má Domaša svoju ďalšiu, možno ešte prioritnejšiu úlohu, s ktorou bola pred vyše 60 rokmi projektovaná. „Jedna zo základných myšlienok bola, že toto vodné dielo bude záložným zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Dnes sme urobili zásadný krok k tomu, aby voda v nádrži bola kvalitnejšia,“ poznamenal Migaľ.

V budúcnosti by tak podľa neho naozaj prichádzalo do úvahy využiť Domašu ako zdroj pitnej vody. Stať sa tak môže napríklad v prípade čistenia vodného diela Starina, alebo aj v prípade iných problémov. „Žijeme v ťažkej klimatickej dobe,“ dodal Migaľ.

Ako nadviazal starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ, v prípadnom využití Domaše ako zdroja pitnej vody nevidí žiadny problém, len pozitívum. „Treba tomu trošku rozumieť. V Českej republike je z Vranovskej priehrady je napájané pitnou vodou stotisícové mesto a v okolí odberného miesta sú vytýčené bóje, kde sa nesmú plaviť lode. Čiže netreba to chápať tak, že v prípade, ak by Starina mala problém a využívala by sa Domaša ako záložný zdroj, by tu skončil turizmus,“ vysvetlil Kapraľ.

Práve na to je podľa neho určený aktuálny projekt Čistá Domaša, aby sa prostredníctvom neho eliminovali všetky negatívne dôsledky, najmä splaškové vody z povodia. „Čiže nielen v okolí Domaše, ale najmä na hornom toku,“ zakončil Kapraľ.