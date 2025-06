Románsky palác na Spišskom hrade čaká sanácia, hrozí jeho zrútenie

Románsky palác na Spišskom hrade čaká sanácia, je v havarijnom stave a hrozí jeho zrútenie. Upozornila na to dnes počas tlačovej konferencie v areáli hradu generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová. Podľa jej slov by si do dvoch týždňov mal stavbu prevziať zhotoviteľ a začať na nej pracovať. Na práce pôjde šesť miliónov eur vrátane DPH, ukončené by mali byť v horizonte dvoch rokov.

Spišský hrad je jedným z najrozsiahlejších stredovekých hradov Európy, vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového dedičstva Unesco. Románsky palác patrí podľa Predajňovej medzi jeho najhodnotnejšie stavby. Tvrdí, že o jeho havarijnom stave sa vedelo minimálne pätnásť rokov, no kroky na záchranu hradu či paláca podniknuté neboli.

„Keď som čítala statický posudok, je to veľká výzva a bude to veľmi náročné, aby sa to urobilo. Dúfam, že sa to naozaj podarí,“ uviedla s tým, že ak by sa tento problém podarilo vyriešiť už pred rokmi, aj náklady by boli nižšie. Súčasné práce by podľa jej slov nemali obmedziť prevádzku Spišského hradu, iba tú časť, ktorá sa týka samotného paláca. Po sanácii chce SNM pristúpiť aj k druhej etape rekonštrukcie hradu, ktorá zahŕňa práve Románsky palác a západné paláce.

Ministerstvo kultúry SR podľa jeho ministerky Martiny Šimkovičovej urobí všetko preto, aby palác zachránili. „Odborníci bili na poplach, že to padá a je to v kritickom stave. Dnes sa to nachádza v havarijnom stave,“ povedala počas tlačovej konferencie. Poznamenala, že ak by palác, ako súčasť hradu zapísaného v Unesco, spadol, bola by to podľa nej medzinárodná hanba.

„Rozbehli sme procesy, ktoré mali byť spustené už dávno pred rokmi, ktoré mali spustiť naši kolegovia, ktorí dostávali intervencie od odborníkov, ktorí bili na poplach, aby s tým niečo spravili. Odborníci urobili obhliadky, potvrdili, že ten stav je katastrofálny a alarmujúci,“ povedala Šimkovičová s tým, že v súčasnosti už majú verejné obstarávanie za sebou a vysúťaženého zhotoviteľa.

Pri obnove bude plne súčinný aj Pamiatkový úrad SR. Potvrdil to dnes jeho generálny riaditeľ Mário Comisso. „Je smutné, že ako spoločnosť sme dopustili, že takáto hodnotná pamiatka, zaradená v Unesco, sa dostala do takéhoto stavu. Najvzácnejšia časť je nie v havarijnom stave, ale havária v pohybe, aké boli aj výsledky statického posudku, najmä posledného z marca,“ skonštatoval.

Na sanáciu palácov Spišského hradu v kritickom stave schválila financie vo výške 4,8 milióna eur vláda na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v roku 2019. Prvotné práce odštartovali ešte v roku 2021. Múzeum však v polovici nasledujúceho roka odstúpilo od zmluvy o dielo v hodnote viac ako 4,7 milióna eur so zhotoviteľom. Dôvodom bolo podľa neho najmä dlhodobé a pokračujúce neuhrádzanie splatných záväzkov zhotoviteľa stavby voči svojim subdodávateľom, ten sa však voči obvineniam ohradil s tým, že firma ešte pred vypovedaním zmluvy písomne deklarovala svoje splnené záväzky voči subdodávateľom, prípadne predĺžené dohody.

SNM v marci tohto roka uviedlo, že vo februári 2025 aktualizovalo projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii. Podľa neho reflektuje na súčasný stav konštrukcií a objektov pamiatky a výskumov. Práce si však vyžiadajú aj väčší balík financií, múzeum chce na tento účel využiť eurofondy.

