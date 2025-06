Napätá situácia v Málinci pretrváva. Ovplyvní konanie starostov zvláštny fond a memorandum o spolupráci?

Symbolicky priamo na hrádzi vodnej nádrže Málinec prišli dať najavo svoje obavy ľudia z oblastí, ktorých sa týka téma plánovanej výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne. Predseda združenia Čechánky Tomáš Endrödy upozornil, že dotknutá nádrž slúži ako zdroj pitnej vody pre celý južný región Novohradu a zásobuje ňou približne 63-tisíc obyvateľov (okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš).

„Ostatných pár mesiacov vedieme dosť nerovný boj o jej záchranu, udržanie kvality a množstva,“ pripomenul. Aktuálne vraj ale musia reagovať na to,čo sa odohralo v utorok (3. 6.) na obecných zastupiteľstvách v Málinci a Látkach. Tamojší poslanci podľa Endrödyho odhlasovali podpis memoranda so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba o spolupráci v súvislosti s budovaním spomínanej elektrárne.

„Na čistý papier napísali požiadavky, ktoré vymenia za podporu tohto projektu. Takto sa tu jedná o pitnej vode,“ zdôraznil šéf združenia. „Absurdné na tom postupe je, že obec Látky nedávno podala pripomienku k projektu, ktorá dodnes nebola prejednaná,“ tvrdí. Poukázal tiež na to, že projekt nie je v súlade s územným plánom.