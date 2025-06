V Bratislave pribudnú nové trolejbusové linky, mesto podpísalo zmluvu za skoro 16 miliónov eur

Plánovaná nová trolejbusová trať medzi Patrónkou a Riviérou v Bratislave je o niečo bližšie k realizácii. Hlavné mesto vo štvrtok podpísalo zmluvu so zhotoviteľom stavby. S prácami by sa malo začať v priebehu niekoľkých týždňov. Výstavba by mala trvať niekoľko mesiacov. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 15,7 milióna eur. Nová trať prepojí trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu.