Pláže známej slovenskej priehrady sa rozšírili o stovky metrov. Je to však zlá správa pre turistov i miestnych

Zapadajúce Slnko nad Domašou vytvára koncom teplého júnového dňa príjemnú a romantickú atmosféru. Pekné počasie využíva pár ľudí, ktorí sa zvedavo prechádzajú po jej dne. Za normálneho stavu hladiny by to nebolo možné, voda by im siahala vysoko nad hlavu. Na rozšírenej pláži vidieť aj dva stany, ktoré by inak tiež boli pod vodou. Pri vode má nahodené udice pár rybárov.

„Katastrofa. Je to čistá katastrofa,“ krúti hlavou jeden z nich pri otázke, čo hovorí na aktuálny stav vody. Hovorí, že za nízky stav hladiny môže hlavne sucho. „Nepršalo, v zime nebolo snehu. Ondava, ktorá priteká zhora, bola len taký jarček, že ho aj prejdete a ani si nohy poriadne nenamočíte. No a prúd z priehrady nemôžu zastaviť, lebo by vymrel život,“ upozorňuje rybár.

Dodáva, že hladina vody v Domaši bola nedávno ešte nižšie, ale po posledných výdatných zrážkach stúpla asi o 15 až 20 centimetrov. Každý, kto sa prejde po jej brehoch, však vidí, že to ani zďaleka nestačí. Vody na zaplnenie Domaše by bolo treba oveľa viac.

Foto: Branislav Caban Vodna plocha ustupila o viac ako sto metrov Vodná plocha ustúpila o viac ako sto metrov

Kto je zodpovedný?

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ zo vzniknutej situácie opakovane obvinil riaditeľa odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslava Benka. Na jeho adresu uviedol, že je nečinný.

„Nekonaním jedného štátneho úradníka je ohrozená nielen sezóna na Domaši, ale hrozí aj ekologická katastrofa. Ak by konal, tak dnes máme na Domaši o šesť metrov vyššiu hladinu. Nepovažujem svoje slová za prehnané,“ povedal Migaľ.

Kameňom úrazu je podľa neho manipulačný poriadok, ktorý upravuje odtok vody z nádrže, teda jej konkrétny vypúšťaný objem. Tento dokument mal byť podľa Migaľa okamžite upravený po tom, keď v regióne prestal fungovať drevospracujúci podnik. Ten bol situovaný na toku Ondavy pod Domašou a na svoju prevádzku potreboval vyšší prietok vody. Po ukončení výroby mohol byť teda výtok vody znížený.

Foto: Branislav Caban Vyletna lod Bohemia zostala na suchu Výletná loď Bohemia zostala na suchu

Riaditeľ odboru však obvinenia odmieta a tvrdí, že čakal na žiadosť od vodohospodárov, ktorí mali podať žiadosť, aby sa začalo konanie o zmene tohto poriadku. „Benko ani okresný úrad neupravujú manipulačný poriadok. Odbor starostlivosti o životné prostredie ho schvaľuje na základe návrhu správcu. A správcom je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), závod Trebišov. Zjednodušene, my sme až druhý krok. Oni musia urobiť prvý,“ uviedol Benko na tlačovej konferencii, o ktorej informoval Prešov.korzar.sme.sk.

SVP podľa neho podal žiadosť o zmenu manipulačného poriadku až 22. mája a následne sa 4. júna uskutočnilo príslušné konanie. Na ňom bolo schválené zníženie výtoku z Domaše zo 4,2 kubického metra za sekundu na 3,5, pričom Benko pôvodne navrhoval zníženie až na 2,9 kubického metra za sekundu.

Ani nie polovica

Hovorca SVP Marián Bocák konkretizoval, že k 5. júnu 2025 je stav hladiny vody Domaše na kóte 154,43 metrov nad morom, čo predstavuje 42 percent naplnenia zásobného priestoru priehrady. „To je stále v rozmedzí medzi minimálnou prevádzkovou hladinou, ktorá je 146,2 m n. m., a jej maximálnou prevádzkovou hladinou vo výške 162,00 m n. m,“ ozrejmil Bocák.

Zároveň zdôraznil, že SVP ako správca vodnej stavby na nej hospodári v zmysle zákona. Na margo objemu výtoku uviedol, že vodohospodári kontaktovali OÚ Prešov a snažili sa spojiť aj so zástupcami drevospracujúceho podniku, aby sa vyjadrili k odberom vody a množstvu vypúšťaných vôd z čističky.

Foto: Branislav Caban Po dne Domase sa teraz da chodit Po dne Domaše sa teraz dá chodiť

„Preto sme presvedčení, že SVP vyvinul maximálne úsilie pre zabezpečenie súhrnu všetkých informácií potrebných pre zosumarizovanie dostatočných podkladov pre spracovanie žiadosti na návrh na mimoriadnu manipuláciu a zachovanie odtoku z nádrže,“ zdôraznil hovorca vodohospodárov.

Starostovia majú starosti

Starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ je presvedčený, že tohto roku hladina nestúpne na požadovanú úroveň. „Pýtajú sa ma aj podnikatelia, čo budeme robiť a neviem im na to odpovedať, či budeme orať, alebo kosiť. Mne sa napríklad v mojom katastri pláž predĺžila o nejakých 120 metrov. Nemám ľudí na to, aby to kosili a starali sa o to,“ uviedol Vrabeľ.

Na viacerých miestach odhaleného dna skutočne začala pomerne rýchlo rašiť burina. Starosta sa obáva, že ak by s tým celý rok nič nerobili, môžu sa okrem buriny objaviť aj náletové dreviny, čo by do budúcnosti mohlo spôsobiť ešte väčšie problémy.

Radovan Kapraľ, starosta neďalekých Kvakoviec, vidí za vzniknutou situáciou počasie a aj systémové zlyhanie zo strany štátu. „Áno, v utorok bolo konanie, ale to je tak, ako keby sme privolali hasičov pred pol rokom a tí prišli ku zhorenému domu. Neboli sme na ňom, lebo v ňom už teraz nevidíme žiadny zmysel, iba nejakú symboliku. My považujeme tohtoročnú sezónu za stratenú, ak sa nezmení počasie,“ konštatoval Kapraľ.

Omnoho dôležitejšie podľa neho je, aby štát v budúcnosti sám reguloval tok takým spôsobom, pri ktorom by zohľadnil všetky územia a šetril vodou v čase, keď jej je dostatok. Spomenul tiež, že plavby výletnou loďou Bohemia túto sezónu nebudú. „Dnes je na suchu a nie sme schopní dostať ju na vodu. Ak neprídu mimoriadne zrážky a voda nestúpne minimálne o päť metrov, tak nemôže fungovať,“ vysvetlil starosta Kvakoviec.

Minister Migaľ na margo plnenia priehrady tvrdí, že ak by sa výtok vody z Domaše hoci aj úplne zastavil, čo však nie je možné, tak vodná hladina by sa v tejto sezóne už nevrátila na pôvodný stav. „Z môjho pohľadu je to možno ďalšou otázkou na systémové opatrenie, pretože Domaša je len čerešničkou tohto vypuklého problému, ktorý vidíme aj na ostatných priehradách,“ uviedol Migaľ.

Dodal, že v tejto veci sa bude rozprávať aj s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, aby našli spôsob, ako by príslušné kompetencie okresných úradov prešli pod rezort životného prostredia. „Keď má niekto rozhodovať o životnom prostredí, nech je to ministerstvo životného prostredia a nie rezort vnútra,“ zakončil Migaľ.