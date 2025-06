Nové turistické centrum predstaví návštevníkom poklady gotických kostolov

Rimavská Baňa a okolie zatiaľ nepatrí k príliš známym turistickým lokalitám, hoci potenciál na to má. Rozvinúť ho môže okrem iného projekt prestavby bývalej fary na návštevnícke centrum, na ktorý samospráva nedávno získala dotáciu zhruba 665 000 eur z európskych zdrojov.

Návštevnícke centrum Rimavská Baňa bude slúžiť pre Rimavský okruh Gotickej cesty Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Očakávame, že návštevnícke centrum nám prinesie vyššiu návštevnosť a nová expozícia bude pútavým spôsobom propagovať jednotlivé kostoly Rimavského okruhu Gotickej cesty. Veríme, že to bude prvotný bod, kam prídu turisti, keď budú chcieť vidieť okolité štyri kostoly tohto kraja,“ uviedla pre Pravdu starostka Elena Polóniová.

Návštevnícke centrum bude pozostávať z troch častí. Prvou je samotné centrum s expozíciou, druhou spoločenská časť, slúžiaca pre cirkevný zbor aj organizáciu rôznych podujatí. Treťou časťou má byť zázemie pre návštevníkov i pracovníka centra. Samospráva totiž nechce, aby bolo sprístupňované len na požiadanie, ale aby malo stále otváracie hodiny počas celého roka.

Niekoľkoročná príprava

Ide o zámer, ktorý v obci vznikol už pred niekoľkými rokmi. Vlani samospráva zámer verejne predstavila, keďže v tom čase už mala spracovanú projektovú dokumentáciu na stavebnú časť aj expozíciu. S financovaním prípravy jej pomohla Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer ako aj cirkevné zbory okolitých obcí.

Foto: Branislav Caban Miestnost byvalej fary ktora sluzila pre potreby cirkevneho zboru Miestnosť bývalej fary, ktorá slúžila pre potreby cirkevného zboru

„Hlavným impulzom na to, že sme zámer začali v spolupráci s viacerými organizáciami aj realizovať, bolo, že kostoly Gotickej cesty dostali ocenenie v podobe značky Európske dedičstvo. Vtedy sme si uvedomili, že takéto ocenenie si zaslúži aj nejaké zázemie, ktoré by slúžilo návštevníkom i tým, ktorí toto kultúrne dedičstvo propagujú,“ vysvetlila starostka.

Následne sa samospráva snažila získať na zámer financie. To sa napokon podarilo a koncom mája obec podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nasledovať budú verejné obstarávania na stavebnú časť, interiér a expozíciu. „S prácami by sme chceli začať ešte v priebehu tohto roka, mali by trvať 12 mesiacov,“ konkretizovala Polóniová.

Viacero výhod

Návštevnícke centrum vznikne v budove bývalej fary, ktorá má presne sto rokov, keďže bola postavená v roku 1925. Obec ju má dlhodobo prenajatú od evanjelickej cirkvi. Ide o stavbu, ktorá má síce pomerne novú strechu, ale potrebuje ďalšiu rekonštrukciu. „Najväčším problémom tejto budovy je veľká vlhkosť. Na jej odstránenie bude určená najväčšia čiastka financií na stavebnú časť,“ avizovala Polóniová.

Výhodou fary je nielen jej situovanie priamo pri hlavnej ceste I/72, ale aj relatívne nové parkovisko, vybudované v roku 2021. Nachádza sa hneď vedľa fary a má 17 parkovacích miest. „Zámer vybudovania parkoviska súvisel aj s tým, že sme plánovali návštevnícke centrum,“ podotkla starostka.

Foto: Branislav Caban Byvala evanjelicka fara v Rimavskej Bani z ktorej bude navstevnicke centrum Bývalá evanjelická fara v Rimavskej Bani, z ktorej bude návštevnícke centrum

Priamo v obci a okolí je zároveň niekoľko turistických zaujímavostí. Najvýznamnejšou je opevnený gotický kostol, ktorý je však posledné roky zatvorený pre obnovu vzácneho kazetového stropu. Druhou je rozhľadňa na kopci Vŕšok neďaleko dediny a treťou náučný Bojisko SNP Rimavská Baňa. Je to zhruba päťkilometrový okruh, na ktorom sa okrem informačných tabúľ nachádzajú sochy vojakov či replika vojenského bunkra.

„Snažíme sa v cestovnom ruchu zameriavať na stredovek, teda Gotickú cestu, ale takisto aj na novodobú históriu. Počas Slovenského národného povstania sa tu totiž odohrali zaujímavé boje na kóte Hrb,“ komentovala starostka.

Cirkev úspech projektu víta

Získanie dotácie ocenila i zborová farárka Janka Miháliková z neďalekého Rimavského Brezova, pod ktorú cirkevne patrí i Rimavská Baňa. Ide podľa nej o mimoriadne významný krok nielen pre miestny evanjelický cirkevný zbor a obec, ale i širší región.

„Vďaka tejto podpore vznikne priestor, ktorý spojí historickú hodnotu s aktuálnymi potrebami súčasnosti. Gotické kostoly, ktoré sú tichými svedkami viery, umenia a kultúry našich predkov, si zaslúžia, aby boli sprístupnené verejnosti,“ zdôraznila Miháliková.

Doplnila, že návštevnícke centrum poskytne potrebné zázemie na ich prezentáciu, vzdelávanie návštevníkov i organizovanie duchovných aktivít. „Zároveň tým podporíme rozvoj miestneho cestovného ruchu a povedomia o duchovnom dedičstve našich predkov,“ zakončila.