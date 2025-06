Vietor strhol strechu školy v Michalovciach, vyhlásili mimoriadnu situáciu

Revúcky okres zasiahli silné búrky Video Zdroj: TV Pravda

„Časť strešnej krytiny spadla do átria. Som rád, že sa to stalo v nedeľu, keď tu naozaj nikto nebol. Okrem veľkej časti strechy, ktorá bola poškodená, sú, samozrejme, poškodené aj mnohé okná, fasáda, rozvody a ďalšie konštrukcie, ktoré s tým súvisia,“ uviedol primátor Miroslav Dufinec. Doplnil, že ďalšie poškodenie momentálne nehrozí. Aktuálne sa pracuje na odhadovaní škôd, vyhotovuje sa podrobná fotodokumentácia a pripravuje sa začatie sanačných prác.

V pondelok majú žiaci riaditeľské voľno. V utorok (10. 6.) by mala škola prejsť na zmiešaný režim. „Ročníky jeden až štyri, ktoré sú v dolnom pavilóne, by sa mohli od zajtra učiť prezenčne, zatiaľ čo vyššie ročníky päť až deväť by sa učili z domu online formou,“ doplnil primátor.

Okrem strechy základnej školy mesto po búrke eviduje aj poškodený plot na Materskej škole Komenského a spadnuté stromy v parku Kerta.