Muž z Popradu odovzdal podvodníkom 24-tisíc eur: naletel na drsnú scénu ako z filmu

„Vraj dcére hrozí väzenie. Neznáma žena uviedla, že by vedela mužovej dcére pomôcť vyhnúť sa trestnému stíhaniu, no on musí zložiť 50-tisíc eur. Oslovený povedal, že toľko peňazí pri sebe nemá, ale že má peniaze v banke. Dohodli sa teda, že muž mal ísť do banky po peniaze. Vybral 24-tisíc eur a odovzdal ich podľa dohovoru páchateľom na určenom mieste,“ priblížila hovorkyňa.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade začal v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Ligdayová dodala, že konanie staršieho muža bolo určite pod obrovským stresom a strachom o svoju dcéru. „Aj v takýchto situáciách si však treba zachovať chladnú hlavu a zavolať na linku 158 alebo si informácie overiť u svojich blízkych,“ uzavrela hovorkyňa.