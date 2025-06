Na bratislavských kúpaliskách štartuje sezóna. Pribudli novinky, vstupné však zdražie

Spustenie fontány Družba na Námestí slobody v Bratislave Video

Areál zdravia Zlaté piesky je už pre verejnosť otvorený a od stredy 11. júna otvorili aj letné kúpalisko Rosnička. V závislosti od počasia a potrebných povolení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR budú následne otvárať aj ďalšie kúpaliská: Tehelné pole, Lamač, Krasňany, Mičurín, Delfín a Rača. Plavcom bude navyše k dispozícii aj zrekonštruovaná Mestská plaváreň Pasienky, ktorá bude otvorená počas celého leta.

„Túto letnú sezónu bude otvorená vo svojom štandardnom režime od 6:00 do 22:00 v pracovných dňoch a od 8:00 do 20:00 cez víkendy," spresnil hovorca. Vstupné na plaváreň sa riadi aktuálnym cenníkom, avšak novinkou je možnosť využiť celosezónnu permanentku na kúpaliská aj ako vstup do plavárne na 90 minút. STaRZ pred sezónou opäť investoval do mestských kúpalísk s cieľom zvýšenia komfortu pre návštevníkov.

„Investície išli do novej strojovne a bazénovej technológie na legendárnom Mičuríne, aj vďaka čomu môžeme toto kúpalisko otvoriť skôr, a to už v polovici júna," upresnil riaditeľ STaRZ Ladislav Križan. Pre deti je pripravený nový povrch šmykľavky na kúpalisku Rosnička. Na 50-metrovom bazéne na Tehelnom poli zas pribudla nová bazénová fólia. V nadväznosti na zvýšenie DPH a vyššie náklady boli aj bratislavské mestské kúpaliská nútené upraviť výšku vstupného.

Vallo: Z Bratislavy vzniká silné mesto. Nebojujem proti autám v meste, chcem ľuďom dať alternatívu Video Archívne video

Možnosťou ušetrenia na vstupnom je zakúpenie online vstupenky. „Pri kúpe lístka online je cena pre všetky kúpaliská len 5,50 eura a po 17:00 si návštevníci môžu kúpiť online lístok dokonca len za 4,50 eur," poznamenal Filo. Pre tých, ktorí si budú chcieť lístok kúpiť priamo v pokladni na kúpalisku, sa cena celodenného lístka bude pohybovať od 8,00 eur (Rosnička) cez 6,50 eura (Lamač, Tehelné pole, Delfín) po 6,00 eur (Krasňany, Rača, Zlaté piesky, Mičurín).

Pre deti od troch do 18 rokov bude cena vstupného na pokladni 4,50 eura. Táto cena je rovnaká pre všetky mestské kúpaliská. Novinkou sú online lístky aj pre túto vekovú kategóriu návštevníkov, ktoré sa budú dať zakúpiť za štyri eurá a po 17:00 za 3,50 eura. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP je celoplošne najlacnejšie vstupné tri eurá.

Pre pravidelných návštevníkov kúpalísk sú k dispozícii permanentky –10 vstupov za 49,50 eura, 10 vstupov po 17:00 za 40 eur. „Najvýhodnejšou voľbou pre milovníkov letného osvieženia v meste je permanentka na celú sezónu s neobmedzeným počtom vstupov za 99 eur, ku ktorej je možné dokúpiť detskú permanentku pre maximálne tri deti vo veku od troch do 18 rokov za 9,90 eura na dieťa," dodal hovorca. V ponuke je aj permanentka pre seniorov a ŤZP za 59 eur.

Čítajte aj Dôchodcovia bez zliav, nové ceny lístkov a vyššie pokuty. Ako je to s novými pravidlami cestovania?

Online lístky a permanentky si môžu návštevníci zakúpiť cez webovú stránku www.kupaliska.bratislava.sk. Následne sa stačí pri vstupe preukázať QR kódom v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup na kúpalisku. Registrovaní užívatelia cez Bratislavské konto majú všetky svoje lístky a permanentky na jednom mieste. Permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi bratislavskými kúpaliskami a neviažu sa na jedno konkrétne miesto.

V sobotu 21. júna sa otvárajú brány petržalského letného kúpaliska Matadorka. Ako informuje hovorkyňa Miroslava Koreneková, aktívnym plavcom ponúknu opäť ranné plávanie aj dráhy v 50-metrovom plaveckom bazéne počas celého dňa. Pre rodiny deťmi bude pripravená rodinná zóna pri detských bazénoch a viacero noviniek. Na ranné plávanie, ako aj na celodenný vstup, môžu návštevníci využívať svoju MultiSport či UpBalansea kartu.

„Matadorka dlhodobo buduje a rekonštruuje svoj areál tak, aby si tu aj rodiny s deťmi našli všetko, čo potrebujú, a to už v cene vstupného," priblížila Koreneková s tým, že bez doplatku je k dispozícii tobogan, ale aj menšia oddychová zóna s hračkami, trampolína či preliezky. Dospelí či deti si zadarmo môžu požičať aj športové potreby na stolný tenis, bedminton, loptu na plážový volejbal či futbal.

Čítajte aj Bratislava chystá najdrahší projekt v histórii dopravy. Električka v Ružinove povedie až na letisko, ako ovplyvní mesto?

V areáli je návštevníkom bezplatne k dispozícii viac ako stovka ležadiel a tento rok k nim navyše postupne pribudnú aj slnečníky. „Pri Bufete na terase je tiež detský kútik, kde sa deti zabavia, kým sa čaká na jedlo, alebo kým sa rodičia v pokoji najedia," priblížila hovorkyňa. Tento rok prešla zmenou aj ponuka jedál v Bufete na terase. „Túto sezónu pribudli do menu jedlá z grilu či zdravšie alternatívy minútiek,“ doplnila.

Aj Matadorka musela pristúpiť k zvýšeniu cien vstupného. OZ Klub vodného póla Bratislava, ktoré Kúpalisko Matadorka prevádzkuje, sa rozhodlo, že toto zvýšenie nepremietne v plnej výške do ceny lístkov. „Hoci sa nám zvýšili aj ďalšie náklady na prevádzku, rozhodli sme zmierniť takýto výrazný nárast ceny vstupného. Za každého návštevníka zaplatíme polovicu zvýšenej DPH my," uzavrela Koreneková.