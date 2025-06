Prasknutý betón, chýbajúce zastávky. Na odstraňovaní závad na trati petržalskej električky pracuje 200 robotníkov. Blíži sa jej spustenie?

Električka v Petržalke z dronu: od konečnej zastávky po Starý most Video Pohľad z vrchu na dianie na trati tesne pred jej plánovaným prebratím mestom.

Pôvodne mala byť električka funkčná začiatkom júna tohto roka, no od marca sa hovorilo o nedostatkoch vzniknutých počas prác. Mesto Bratislava vtedy žiadalo o povolenie dočasne trať používať, no neskôr ho zrušilo, keďže nebola vo vhodnom stave.

„Stavba nie je užívania schopná – nie sú v plnom rozsahu realizované prepojenia peších trás, cestná svetelná signalizácia nie je uvedená do prevádzky a nie sú dobudované zastávky MHD,“ skonštatovala radnica v rozhodnutí pred štvrťrokom. Spomínané závady však neboli iba v rámci vybavenia koľají či zastávok.

Objavili sa sťažnosti obyvateľov na popraskaný betón dosiek, v ktorých sú koľajnice, ale aj na to, že sa načali hotové betónové platne. Podľa mesta ich bolo treba rozbiť, lebo nesedeli s výškou vo výkresoch. Dotklo sa to iba jednej časti, zastávky Zrkadlový háj, ktorá nebola priamo v nosnej konštrukcii trate. Poškodenia podkladu boli iba na dvoch zo 16-tich nástupísk.

Bývalý starosta Petržalky, Ján Hrčka, sa tiež sťažoval na to, že neboli vystavané lávky cez Chorvátske rameno. Mali priniesť lepšiu dostupnosť k zastávkam, ku ktorým by sa vďaka nim ľudia dostali priamo, bez obchádzky. Kedy ich postava, zatiaľ známe nie je.

Poškodenia potvrdil aj Peter Bubla, hovorca magistrátu, pričom zdôraznil, že na ne upozorňujú kontroly stavby bežne a že mesto nepreberie nekvalitne vybudovaný projekt. Problémy mali byť odstránené do konca mája, čo už bol raz presunutý dátum. Ani ten nebol celkom fixný.

Spustenie električky malo prísť v úvode júna s tým, že stavba mala byť ešte doplnená o vybavenie zastávok, úpravou chodníkov a prístupov k nim. To sa malo diať za funkčnosti električky a termín dokončenia týchto dodatočných prác je zatiaľ 15. august. Momentálne je na stavbe výrazný pohyb – pracuje na nej zhruba 200 ľudí.

Čo sa na trati aktuálne deje?

V priebehu minulého víkendu, 7. a 8. júna, sa na trati zaškoľovali vodiči električiek, testy boli za normálnej prevádzky trate – so semaformi na križovatkách. Od pondelka, 9. júna do stredy tento týždeň mali stavebné úrady kontrolovať opravy spomínaných poškodení a vydať verdikt. „Po tom, čo tieto rozhodnutia nadobudnú platnosť, budeme môcť električku definitívne pustiť do plnej prevádzky,” uvádza mesto, ktoré sľubovalo, že petržalskou električkou sa v júni určite odvezieme.

„Začneme montovať prístrešky na všetkých nových zastávkach električky. V čase jej spustenia budú hotové všetky prístrešky, priecestia, križovatky, prístupové chodníky na zastávky, cyklochodník od Janíkovho dvora až do centra mesta,” s tým, že následne upravia terén tam, kde už nebudú pracovať stavebníci.

Prioritou bolo aj dokončenie opravy zdevastovanej Jantárovej cesty, ktorá bola v priamom kontakte s výstavbou električky. V októbri 2024 začali práce, zahrnuli úpravu križovatky Námestie Hraničiarov – Jantárová cesta – Rusovská cesta. Na Jantárovej ceste okrem nového asfaltu pribúdali aj chodníky a zeleň. Mesto Bratislava už avizovalo jej otvorenie, má byť dnes, 14. júna.

Foto: Ivan Majerský, Ivan Majerský električka do Petržalky, Terajšie práce na Petržalskej radiále - križovatka Romanova

Niektoré prvky však budú opäť dopĺňať aj po sprístupnení ciest, teda po termíne. „Práce na niektorých objektoch budú pokračovať aj po tomto termíne, tie však už priamo nebudú súvisieť s prevádzkou električky. Pôjde o niektoré terénne úpravy a dokončenie dvoch mostov na Kutlíkovej ulici a jej prepojenie s Pajštúnskou,” uvádza Bubla.

Ako vyzerala výstavba trate?

Petržalská radiála cieli na rýchlejšie presuny z centra do Petržalky a naopak. V prvej etape prepojila Šafárikove námestie cez Starý most s Jungmannovou ulicou, ďalšie etapy pracovali na jej predĺžení hlbšie do Petržalky až po zastávku Janíkov dvor. Novo vybudovaná dvojkoľajná električková trať má dĺžku 3,9 kilometra a sedem zastávok. V rámci projektu sa tiež opravilo 490 metrov existujúcej trate. Bola vybudovaná aj samostatná, približne šesť kilometrov dlhá, cyklotrasa pozdĺž koľajov.

Opravy prebiehajú na viacerých miestach Video Na trati pracuje okolo 200 ľudí

Pôvodne mal zámer vyjsť na niečo cez 70 miliónov eur, suma sa však vyšplhala na 90 miliónov eur. Za projekt zaplatilo čiastočne mesto, no väčšinu ceny pokryli eurofondy. Staviteľom je Metrostav. Výstavba električky do Petržalky sa stala vlajkovým projektom Bratislavy v rámci električkovej dopravy, ktorá má nahradiť metro. Ide o život zlepšujúci, no ambiciózny projekt. Rozsah prác bol veľký, vymykal sa bežný slovenským štandardnom, preto bolo zjavné, že omeškanie príde. Navyše, práce na projekte prerušovali objavy z II. sv. vojny, aj neschopnosť stavebníka dodržať termíny.