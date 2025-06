Ľudí v 10-poschodovej bytovke evakuovali v krátkom čase až dvakrát. Hovoria o nebezpečnom podpaľačovi

Požiar v bytovke Video Zdroj: TV Pravda

V prvom prípade sa plamene začali šíriť v desaťposchodovej bytovke na Sládkovičovej ulici, v sobotu 31. mája, krátko po deviatej hodine večer. Požiar vznikol v miestnosti v spoločnom užívaní na siedmom poschodí. Hasiči vtedy evakuovali 79 osôb, pričom ďalších 30 opustilo budovu ešte pred príchodom záchranárov. Oheň sa podarilo uhasiť skôr, ako sa stihol dostať na ďalšie poschodia. O život, našťastie, nikto neprišiel.

Len o pár dní nato sa však situácia opakovala – v pondelok 16. júna zasahovali devätnásti hasiči na tom istom mieste o druhej ráno. Okrem hasiacich prác okamžite evakuovali zhruba 56 ľudí – všetci boli v poriadku. Aj tentoraz plamene zlikvidovali skôr, ako stihli zasiahnuť ďalšie poschodia.

Úmysel nevylúčili

Kým v máji sa hovorilo, že príčinou vzniku požiaru mala byť nedbalosť pri fajčení, teraz vzniklo podozrenie o jeho úmyselnom založení – a to v obidvoch prípadoch. Zatiaľ je to v štádiu vyšetrovania, no zdroj blízky hasičom nám prezradil, že obidva razy mala oheň založiť rovnaká osoba. Podozrivý človek vraj do skladu nanosil veci a podpálil ich.

Foto: Eva Štenclová, Pravda bytovka, požiar, Žiar nad Hronom Ľudí museli hasiči evakuovať.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková Pravde potvrdila, že v súvislosti s týmto požiarom už bolo začaté trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. „Zisťovateľ príčin požiarov sa k presnej príčine na mieste nevyjadril, no nebolo vylúčené ani úmyselné založenie,“ uviedla Kováčiková. Doplnila, že prípad stále vyšetrujú.

V dramatických chvíľach na mieste nechýbal žiarsky primátor Peter Antal. „Aj tentokrát sme boli pripravení poskytnúť evakuovaným ľuďom priestory športovej haly. Nakoniec sa však, ako pri prvom požiari z mája, všetci mohli vrátiť z evakuačného autobusu do svojich bytov,“ uviedol. Aj jemu vraj hasiči potvrdili, že ide o dvojnásobné úmyselné založenie požiaru, pričom celú vec už má v rukách polícia.

„Všetkým zúčastneným opäť ďakujem za rýchly zásah a minimalizovanie škôd. Verím, že v dohľadnej dobe sa to vyšetrí, páchateľ bude zadržaný a táto nepríjemná situácia sa už viac nebude opakovať,“ uzavrel Antal.

Dotknutú bytovku viacerí označujú ako problémovú. Známa je aj pod názvom Hronstav (ešte predtým Priemstav), pričom v časoch socializmu slúžila ako ubytovňa pre zamestnancov štátneho podniku. Mnohí si pamätajú, že istý čas tam bývali aj robotníci z Vietnamu, ktorí do vtedajšieho Československa prichádzali za prácou.

Je za tým narkoman?

V súčasnosti sú tam desiatky jednoizbových bytov – všetky v rukách súkromných vlastníkov. V podnájme tam žijú rôzne rodiny, no ako nám prízvukoval mladý muž bývajúci na jednom z poschodí, domov tam má veľa slušných ľudí. Tí tam podľa neho trpia, počas takto vyhrotených situácií, najviac.

„Pred tromi rokmi sa na siedme poschodie prisťahoval človek, ktorý tu začal robiť hluk a zhromažďovať rôzne asociálne osoby, ktoré za ním chodia. Spolu užívajú alkohol a iné návykové látky. O tretej ráno púšťajú hudbu na plné pecky, hlasno im na zem padajú veci a podobne,“ priblížil. „Stále som na to upozorňoval aj majiteľa bytu, ale ten to nerieši,“ podotkol.

Foto: Eva Štenclová, Pravda miestnosť, bytovka, požiar, Žiar nad Hronom Miestnosť, kde požiar vznikol.

„Zdôrazňoval som požiarne riziko, spísal som aj petíciu o vysťahovaní neprispôsobivého nájomníka. Podpísali ju desiatky ľudí z tejto bytovky, mám v pláne ísť s tým za primátorom. Musí sa to predsa nejako riešiť, veď sa tu cítime ohrození,“ konštatoval. Ozrejmil, že celkovo je tam 89 bytov.

„Počas tých požiarov to tu vyzeralo strašne. Najskôr šľahali obrovské plamene a po príchode hasičov bolo všade veľa vody. Teraz tu stále cítiť dym, tak skoro sa to asi nevyvetrá. Som z toho traumatizovaný, vystresovaný, nevyspatý,“ dodal.

Podobne je na tom pani Ľudmila, ktorá sa do Žiaru prisťahovala, spolu s manželom, z Ukrajiny. „Nič lacnejšie sme nenašli, zo skromných úspor sme si tu pred rokom kúpili byt. Lepší sme si dovoliť nemohli. Susedov na našom poschodí máme dobrých, veľmi príjemných, ale nie všetci sú takí,“ zhodnotila. Aj ona je presvedčená, že za vypuknutím požiaru je ten istý človek.

Foto: mesto ZH hasiči, bytovka, požiar, Žiar nad Hronom Ľudí museli hasiči evakuovať.

„Keď sa to stalo, všade bol krik. Rýchlo sme zobrali naše doklady a vtom, čo sme mali na sebe, utekali von. Zostali sme tam asi tri hodiny, bol to veľký stres,“ povedala Ľudmila. „Je to pre nás hrozné. Nebezpečne je na Ukrajine a teraz sa tak cítim aj tu,“ ukázala na bytovku. „Všade prúdom tiekla voda, ale hasiči boli výborní. Konali veľmi rýchlo a pomohli nám vyniesť aj naše dve mačky. To bolo od nich naozaj milé,“ pochválila záchranárov.

Osloviť sme chceli aj podozrivého podpaľača, no väčšina ľudí v bytovke nás vystríhala, aby sme za ním nešli. „Nikdy neviete, ako taký narkoman zareaguje. Na vašom mieste by som to neriskoval, je nevyspytateľný,“ varoval nás starší pán. Dali sme si teda poradiť a hoci je možné, že v čase našej návštevy práve nebol doma, na jeho dvere sme radšej ani nezaklopali.